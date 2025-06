Gut Steak will Weile haben

Fleisch gehört zu den Grundnahrungsmitteln des Menschen. Es schmeckt und enthält lebenswichtige Nährstoffe. Da es aber möglichst in Maßen genossen werden sollte, sind seine Qualität, Verarbeitung und Zubereitung besonders wichtig. Dazu gehört auch die Trockenreifung am Knochen – ein Verfahren, das etwas in Vergessenheit geraten war, jetzt aber unter Fleischexperten und Genießern wieder Wertschätzung erfährt. Ein spezieller Reifeschrank der Marke DRY AGER bringt die Technik nicht nur in Sterne-Küchen sondern auch in Privathaushalte, die köstliches Fleisch zu schätzen wissen.Im Gegensatz zum schnellen Gericht, das den Weg von der Fleischtheke direkt in die Pfanne findet, braucht das Dry Aging Zeit. Es ist also sinnvoll, seinen Menüplan im Voraus zu planen – aber das damit verbundene Geschmackserlebnis ist das Warten Wert. Denn was lange währt, wird endlich gut! Diese Lebensweisheit gilt vor allem, wenn es sich um Lebensmittel handelt, die trockengereift werden.Für Dry Aging gibt es inzwischen von der Marke DRY AGER aus dem Hause Landig nicht nur mehrere erstklassige Reifeschränke, sondern auch eine „Dry Aging Bibel“, die alle Feinheiten des Handwerks ausführlich darstellt. Wichtigste Erkenntnis für den Laien: Es ist ein Prozess, der nicht überstürzt werden darf. „Die Belohnung sind ungeahnte Geschmacksnuancen und Veränderungen in der Konsistenz, die das Fleisch, den Fisch oder den Schinken einzigartig machen“, erklärt Christian Landig, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens.Landig weiß, wovon er spricht: Seit über 40 Jahren produziert das Familienunternehmen aus dem schwäbischen Bad Saulgau auf technisch höchstem Niveau Kühlgeräte, die schon sehr früh auf Fleisch ausgerichtet waren. Die Brüder Christian und Aaron Landig haben sich seit 2012 dem Ziel verschrieben, den Prozess des Dry Aging zu revolutionieren. Und das gelingt: Die DRY AGER Produkte und Lösungen der Landig Brüder gelten in mehr als 60 Ländern als unangefochtene Marktführer.Das Ergebnis des Dry Aging sind „Steaks, zart wie Butter. Fisch, unendlich intensiv mit unvergleichlichem Biss. Selbstgemachte Schinken und Würste, die wie ihre originalen Vorbilder schmecken. Kurz gesagt: Lebensmittel in ihrer höchsten Veredelungsstufe“, wie Aaron Landig sehr selbstbewusst formuliert.Und so funktioniert das System: Bei der Trockenreifung im DRY AGER Reifeschrank, reifen das Fleisch, der Fisch, der Schinken, Wurst oder Käse über einen bestimmten Zeitraum bei kontrollierter Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung und optimaler Luftqualität. Der Nutzer kann je nach Produkt selbst zwischen bis zu drei Geschmacks-Kategorien wählen, den Rest der Arbeit übernimmt das Gerät. Statt luftdicht in Plastikfolie zu liegen, darf das Lebensmittel in Ruhe reifen und das machen, was es am liebsten tut: Es darf atmen. Wie dieser Prozess im Einzelnen abläuft, beschreiben vorzüglich bebilderte Texte auf der Webseite ( www.dry-ager.com ) des Unternehmens.Das Beispiel eines mit SmartAging gereiften Steaks zeigt ein verblüffendes Ergebnis. Denn sobald die, beim Reifungsprozess entstandene dunkle Kruste weggeschnitten ist, kann man das Fleisch vom Knochen lösen oder in Steaks teilen. Das Dry Aged Beef wird anschließend auf dem Grill oder in der Pfanne zubereitet. Das veredelte Stück Fleisch hat ein intensives Aroma und eine Konsistenz, die nichts mit einem „normalen“ Stück Fleisch gemeinsam hat. Kein Wunder, dass Dry Aged Beef unter Kennern deshalb als „die Königsklasse unter den Steaks” gilt.