Am Mittwoch, den 15. Mai 2024 bietet der DRK-Kreisverband Bühl-Achern e. V. um 19.00 Uhr die Gelegenheit an, sich in einem Vortrag der DRK-Konventionsbeauftragten Simone Püttbach über die Regeln des humanitären Völkerrechts zu informieren. Die Juristin Simone Püttbach informiert dabei über die Entstehung und die Bedeutung der Genfer Konventionen und deren Zusatzprotokolle, die das Verhalten in bewaffneten Konflikten regeln. Sie nimmt ihre ehrenamtliche Aufgabe der Verbreitung des Wissens um das humanitäre Völkerrecht seit Juli 2023 durch Vorträge wahr.



Die DRK-Konventionsbeauftragten klären die Bevölkerung über die Regeln des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten auf. Die Aufklärung der Bevölkerung zu diesem Thema ist eine satzungsgemäße Aufgabe des DRK.



Eine Teilnahme am Vortrag, der im Rotkreuzzentrum in der Rotkreuzstraße 1 in Bühl stattfindet, ist ohne Anmeldung möglich.

