Zu den kurioseren Feiertagen zählt der "Erzähle-ein-Märchen-Tag", der dieses Jahr am 26. Februar begangen wird. Heute soll man sich gegenseitig Märchen vorlesen oder erzählen - natürlich passt es auch, ganz alleine in einem Märchenbuch zu schmökern.Unsere Buchempfehlung für den heutigen Tag: "Nainai erzählt". Die über Generationen überlieferte Weisheit chinesischer Mönche, Bauern, Tiere, Könige oder einfacher Leute wird seit jeher von den Nainais, den Großmüttern, weitererzählt. Wir haben ein paar Beispiele in diesem kleinen Büchlein zusammengetragen.Das kleine Format mit schönem Papier und Fadenheftung ist ideal geeignet, um den "Erzähle-ein-Märchen-Tag" auch unterwegs stilecht zu begehen!Laura Reinhold, Li Xiang/ Wang JingChinesische MärchenSprachlehr-/ VorlesebuchHardcover, 64 Seiten20 TuschzeichnungenFormat: 12,5 x 17,6 cm€ 10,00 (D)/ € 10,50 (A)ISBN: 978-3-943314-18-2Zweisprachig: Chinesisch-DeutschArmut und Hunger, Reichtum und Gier, Freund- und Feindschaft und v.a. das Handeln auf dem Markt prägten seit jeher das Leben der chinesischen Gesellschaft. Ob Bauer, Mönch oder Kaiser - jeder hat zuweilen knifflige Probleme zu lösen. Diese Volksmärchen - auf Deutsch und auf Chinesisch erzählt und wunderschön illustriert - bieten interessante Einblicke in die gesammelten Weisheiten der chinesischen Kultur.