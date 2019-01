Das Glück kommt aus dem Kochtopf

02.01.19

In diesem informativen Vortrag stellt die TCM-Expertin und Autorinaus ihrem Buch einige ihrer wunderbar köstlichen „“ vor.Sie erklärt, warum es unserem Körper am zuträglichsten ist, sich von regionalen und saisonalen Lebensmitteln zu ernähren, und wie einfach sich die uralte daoistische Philosophie der Fünf-Elemente-Küche auf alle Kulturen und Essgewohnheiten übertragen lässt.Im Mittelpunkt steht dabei das Generieren und Erhalten von Lebensenergie, sowie die Freude am Kochen, Schmecken und Experimentieren.Erfahren Sie, wie Ihnen jede einzelne Mahlzeit nachhaltig Wohlbefinden, Freude und Gesundheit spenden kann, ohne lästige Diäten und Einschränkungen und wie Sie Ihre Organe in welcher Jahreszeit optimal unterstützen können, indem Sie Ihnen zur richtigen Zeit das Richtige zuführen!Lernen Sie, für Ihre Gesundheit nach chinesischen Vorbild zu kochen!stammt aus einer Gastwirtfamilie in Oberösterreich. Statt den Familienbetrieb zu übernehmen, studierte sie in Paris und in Buenos Aires chinesische Medizin.Studienaufenthalte in Shanghai, Beijing und bei den Mönchen am Tiantai Shan sowie zahlreiche Weiterbildungen (u.a. in München, Buenos Aires, New York und Paris) vertieften ihre Kenntnisse über TCM und die Fünf-Elemente-Lehre. Isabella Obrist, Autorin mehrerer Bücher über Kochen nach den Fünf Elementen, lebt heute mit ihrer Familie in Paris, wo sie auch eine TCM-Praxis betreibt.Sie hält international Vorträge und gibt Kurse zu den Themen TCM, Fengshui und die Fünf-Elemente-Lehre.Wann: Freitag, 25. Januar 2018, um 19:00 UhrEintritt: € 9,00. Chinesischer Tee ist inklusive.Wo: Tai Chi Teehaus Schwabstr. 18, 70197 StuttgartAnmeldung erforderlich: Tel. 0711-50450905 E-Mail: info@taichi-teehaus.de