30.7.: Internationaler Tag der Freundschaft

Freunde kann man sich – anders als die Verwandtschaft – aussuchen. Mit guten Freunden kann man allerhand unternehmen und wenn es einmal nicht so gut läuft, sind sie für einen da. Doch eine Freundschaft will auch gepflegt sein. Zwar heißt es "kleine Geschenke erhalten die Freundschaft", doch viel schöner ist es, Zeit zu schenken. Zum Beispiel, indem man sich mit einem guten Freund zu einem ausgiebigen Gespräch bei ein, zwei, drei oder vielen Tassen Tee trifft.Der große Pandabär und sein Freund der Dachs machen es uns vor. In unserem Büchlein "Der Pandabär macht eine Teezeremonie" erklärt der Panda seinem Freund, was es mit dem Ritual des Teetrinkens in China so auf sich hat…Lesen Sie selbst! In: "Der große Pandabär macht eine Teezeremonie"KinderbuchHardcover,je 16 Seiten, je 16 AbbildungenFormat: 10,5x14,8 cm€ 4,50 (D)/ € 5,00 (A)ISBN: 978-3-943314-27-4Von "Kids & Co" ausgezeichnet mit dem Cala Testsiegel "Empfohlen 2019"Weitere Informationen finden Sie hier: