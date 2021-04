Warum sich Klagen im VW-Abgasskandal heute noch lohnen

Wer glaubt, der Diesel-Abgasskandal von VW ist mit den Urteilen des Bundesgerichtshofes (BGH) zu Ende, der irrt. Zum einen ist VW mit Dieselgate 2.0 in einem neuen Abgasskandal verwickelt. Zum anderen ist der Dieselskandal um den Motor EA189 noch lange nicht ausgestanden. Handfestes Indiz dafür ist der verpflichtende Rückruf des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum VW-Modell EOS. Bereits im September 2020 ordnete das KBA an: „Entfernung der unzulässigen Abschalteinrichtung bzw. erhöhte Emissionswerte auch nach Durchführung der Aktion 23R7.“ Übersetzt bedeutet das: Trotz Software-Updates (Aktion 23R7) wird die Abgasreinigung auf illegale Weise manipuliert. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hält das Update zum EA189 daher für unzulässig und rät Verbrauchern zur anwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check . Die Kanzlei gehört zu den führenden im Diesel-Abgasskandal. Die Inhaber haben in der VW-Musterfeststellungsklage für 260.000 Verbraucher einen 830-Millionen-Euro- Vergleich ausverhandelt.Diesel-Modelle des VW Eos mussten nach Bekanntwerden des Diesel-Abgasskandals bei der Volkswagen AG bereits zu einem Software-Update in die Werkstätten. Ganze vier verpflichtende Rückrufe des KBA gab es in den Jahren 2016 bis 2017. In allen war die Rede von einer „unzulässigen Abschalteinrichtung“. Doch nicht alle Probleme waren mit dem Update behoben. Am 14. September 2020 verpflichtete das KBA VW, zu einer Nachbesserung des ersten Updates. Es geht um knapp 5800 Modelle des Coupés Eos, darunter rund 2600 in Deutschland, wie die Behörde selbst erklärte. Die Fahrzeuge stammten aus den Produktionsjahren 2010 bis 2015. Sie sollen schon Teil der großen Rückrufaktionen in der Dieselkrise gewesen sein. Beim ersten Mal sollte die Software so korrigiert werden, dass die Emissionswerte der Abgasnorm entsprechen. Trotz der durchgeführten Maßnahme wurde offensichtlich immer noch ein zu hoher Abgasausstoß festgestellt. VW beteuerte, dass nur ein Software-Fehler vorläge.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sieht jedoch in dem erneuten Rückruf ein klares Indiz dafür, dass das Software-Update generell eine unzulässige Abschaltreinrichtung enthalten könnte. Die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaswerte werden im Straßenverkehr nicht eingehalten. Seit langem wird darüber spekuliert, ob das Software-Update ein sogenanntes Thermofenster beinhaltet. Das Thermofenster reguliert die Abgasreinigung nach der Außentemperatur des Motors. In einem bestimmten Temperaturfenster wird die Abgasreinigung gedrosselt oder sogar ausgeschalten. In nur ganz wenigen Monaten des Jahres funktioniert die Reinigung der Motorabgase.Die Kanzlei rät vor diesen Hintergründen betroffenen Verbrauchern dazu, sich anwaltlich beraten zu lassen. VW hat im großen Stil Motoren manipuliert. Die Fahrzeuge sind im Wert gemindert. Und die Chancen stehen vor Gericht sehr gut, Schadensersatz zu erstreiten. Im kostenfreien Online-Check der Kanzlei lässt sich der richtige Weg aus dem Diesel-Abgasskandal herausfinden. Die Fälle werden individuell geprüft, ehe man sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen den Autobauer einigt.