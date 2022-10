Wann muss die Corona-Soforthilfe zurückbezahlt werden?

Die Corona-Soforthilfe war als Zuschuss gedacht und ist nicht rückzahlungspflichtig, wenn die Voraussetzungen erfüllt waren. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in der sich Unternehmen und Soloselbstständige befanden, mussten sich in Form eines Liquiditätsengpasses auf die Pandemie beziehen. Die geförderte wirtschaftliche Tätigkeit musste im Haupterwerb ausgeübt werden – also mindestens 20 Wochenstunden und mindestens 51 Prozent der Einkünfte mussten aus der Tätigkeit bestritten werden.

Es besteht für die Empfänger eine Rechenschaftspflicht. Haben sie die Corona-Soforthilfe rechtmäßig erhalten? Der Liquiditätsengpass muss nachträglich nachgewiesen werden. Bei der Antragsstellung war meistens nur grob geschätzt worden. Hier will der Staat eine klare Auskunft. Die Einhaltung der entsprechenden Frist für diese sogenannte Rückmeldung ist dringend einzuhalten. Ein Unterlassen kann zum sofortigen Widerruf des Bewilligungsbescheides und einer damit verbundenen Rückzahlungspflicht der Subventionsleistung führen.

Liegt der Rückforderungsbescheid auf dem Tisch, sollte der gründlich überprüft werden. Ist der Bewilligungsbescheid widerrufen worden und muss die ganze Hilfe oder Teile zurückgezahlt werden, ist es sinnvoll Widerspruch gegen die Rückforderung einzulegen. Die einmonatige Widerspruchsfrist muss ebenso eingehalten werden wie eine bestimmte Form. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift gegenüber dem im Widerrufs- und Rückforderungsbescheides angegebenen Förderungsinstitut abzugeben. Eine E-Mail genügt nicht. Auch benötigt der Widerspruch eine überzeugende Begründung. Spätestens beim Widerspruch sollte ein Fachanwalt die Sache in die Hand nehmen.

Empfänger sollten bei den Angaben im Förderungsantrag wie auch bei der Rückmeldung bei der Wahrheit bleiben. War die Schätzung des Liquiditätsengpasses beim Förderantrag zu großzügig für den Antragssteller ausgelegt, sollte diese bei der Rückmeldung korrigiert werden. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass Behörden Verdachtsmomente im Zusammenhang mit Subventionsbetrug sehen. Auch dieser Aspekt macht es für Betroffene so sinnvoll, sich anwaltlich beraten zu lassen.

Der Liquiditätsengpass ist für den Bezugsraum nachzuweisen. Dabei werden die Ausgaben von den Einnahmen subtrahiert. Um die Corona-Soforthilfe behalten zu können, muss sich dabei ein Minusbetrag ergeben. Je nach Höhe kann die Soforthilfe komplett behalten oder muss in Teilen zurückbezahlt werden. Liegt kein Liquiditätsengpass vor, muss der komplette Betrag zurückerstattet werden.

Der Liquiditätsengpass ist heftig umstritten. Beispielsweise war in Nordrhein-Westfalen nie von einem Liquiditätsengpass als Voraussetzung für den Erhalt der Corona-Soforthilfe die Rede. Der Engpass tauchte erst später in einer Richtlinie auf. Drei Gerichte kassierten daher die Rückforderungs-Bescheide in NRW. Doch auch in Baden-Württemberg ist die rechtliche Lage unklar. Darauf weist die Handwerkskammer Ulm hin. „In der frühen Phase der Antragstellung vom 22. März 2020 bis zum 8. April 2020 war auch in der Richtlinie in Baden-Württemberg von Umsatzrückgängen die Rede. In den späteren Rückmelde- oder Rückforderungsschreiben nicht mehr“, so die Handwerkskammer auf ihrer Website. Letztlich werden Gerichte in der Sache entscheiden müssen. Hinzu kommt, dass die Politik im Frühjahr 2020 auch von Umsatzeinbußen sprach, für die die Corona-Soforthilfe genutzt werden könnte.

Betroffene Unternehmen sollten sich rechtzeitig anwaltliche Hilfe einholen und beraten lassen. Am besten bereits, wenn der Rückzahlungsbedarf ermittelt werden soll. Hier müssen komplizierte Formulare ausgefüllt werden. Ist ein Widerruf- oder Rückzahlungsbescheid im Unternehmen angekommen, sollte schnell Widerspruch eingelegt werden. Hierzu müssen Fristen und Form gewahrt werden. Auch hier sorgt ein Anwalt für Rechtssicherheit. Wer seine Überbrückungshilfe bereits ausgegeben hat, kann nicht auf Nachsicht durch den Staat rechnen. Gerade in einem solchen Fall, wenn die Corona-Soforthilfe verwendet wurde, ist anwaltliche Hilfe überlebenswichtig.

Fazit: Anwaltlicher Rat ist ratsam, wenn der Rückforderungs-Bescheid vorliegt. Ein Monat hat Betroffene Zeit Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen. Diese Zeit sollte auch genutzt werden, um die Rückzahlung zu minimieren oder gar komplett abzuwehren. Bereits durch kompetente Hilfe beim Ausfüllen des Formulars lässt sich Geld sparen, das derzeit in der Kasse vieler Unternehmen und Soloselbstständigen fehlt.