Verbraucher-Erfolg: Landgericht Kempten will im Abgasskandal von Fiat-Chrysler Gutachten einholen

Das Landgericht Kempten stellte in seiner Verfügung vom 23. September 2021 klar, dass der Kläger „ausreichend dargelegt“ habe, „welche unzulässigen Abschalteinrichtungen mit Prüfstanderkennung in dem fraglichen Motor eingebaut worden sein sollen“ und er habe auch „die Wirkungsweise dieser behaupteten unzulässigen Abschalteinrichtungen (…) dargelegt“.



Stellantis muss nun detailliert Stellung beziehen. Gelingt dem Autobauer das, will das Gericht „das angebotene Sachverständigengutachten einholen“.



Außerdem möchte das Gericht ein Gutachten einsehen, das die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer in einem Verfahren am Landgericht Freiburg eingeholt hatte. Dabei stand das gleiche Modell wie im Verfahren am Landgericht Kempten im Mittelpunkt. Die Untersuchung des Emissions-Kontroll-Institut (EKI) der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ergab, dass das Wohnmobil Esprit T7150 EB von Dethleffs mit der Euroabgasnorm 5 den Grenzwert für Leichte Nutzfahrzeuge (280 mg/km) im normalen Straßenverkehr um das 9,9-fache überstieg. Das Gutachten beweist für Dr. Stoll & Sauer die Verwicklung des Fahrzeugs in den Diesel-Abgasskandal von Fiat Chrysler. Das Gutachten ist der Staatsanwaltschaft Frankfurt zur Verfügung gestellt worden.



Im Juli 2018 hatte der Kläger das Fahrzeug der Marke Dethleffs Esprit T7150 gebraucht für 47.994 Euro gekauft. Beim Motor handelt es sich um einen Multijet 2,3l mit 150 PS der Abgasnorm Euro 5b. Motorkennung: F1AE3481E. Mit Klage vom 12. Mai 2021 sollte das Landgericht Kempten feststellen, ob dem Kläger durch den Diesel-Abgasskandal ein Schaden entstanden ist und Stellantis dafür haftet. Die Automobilholding Stellantis ist nach der Fusion zwischen FCA und PSA entstanden.



Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer vertritt die Ansicht, dass bei Fiat der begründete Verdacht besteht, dass die Grenzwerte nicht eingehalten werden und die Abgasreinigung manipuliert wird. Damit wäre der Fall FCA mit dem ersten Abgasskandal der Volkswagen AG vergleichbar. Und VW ist am 25. Mai 2020 vom Bundesgerichtshof wegen vorsätzlicher und sittenwidriger Schädigung zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt worden.



Die Fahrzeuge sind aufgrund der möglichen Abgasmanipulation im Wert gemindert, und den Verbrauchern ist ein erheblicher Schaden entstanden. Zudem droht den Fahrzeugen die Stilllegung.

Die juristische Aufarbeitung des Diesel-Abgasskandals bei Fiat-Chrysler (jetzt Stellantis) schreitet weiter voran. Mittlerweile gibt es erste verbraucherfreundliche Urteile. Am Landgericht Münster will ein Richter beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Auskunft zum Stand der Ermittlungen einholen. Das Landgericht Kempten hat in einem Verfahren der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer per Verfügung vom 23. September 2021 angekündigt, ein Sachverständigengutachten in Auftrag zu geben, falls Stellantis den erhobenen Vorwurf der Manipulation ausführlich bestreitet (Az. 31 0 851/21). Die Chancen der Verbraucher auf Schadensersatz sind damit enorm gestiegen. Gerade die Reise- und Wohnmobilbranche ist durch den Diesel-Abgasskandal von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) stark betroffen. Die meisten Hersteller der Freizeitfahrzeuge setzen beim Fahrgestell und Motor auf den Fiat Ducato. Die Multijet-Motoren im Ducato manipulieren nach Ansicht des Kraftfahrt-Bundesamtes die Abgasreinigung. Ganz offensichtlich ist die Abgasreinigung in den Fiat-Motoren so manipuliert worden, dass die EU-Grenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten werden. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hatte deshalb am Landgericht Kempten am 12. Mai 2021 Klage gegen Stellantis eingereicht. Streitgegenständlich ist das Wohnmobil von Dethleffs Esprit T7150. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer wertet die Verfügung des Landgerichts Kempten als Erfolg. Zum einen habe die Kanzlei aus Sicht des Gerichts den Einbau von Abschalteinrichtungen schlüssig dargestellt und die Funktionsweise ebenso beschrieben. Zum anderen sieht die Kanzlei dem avisierten Sachverständigengutachten gelassen entgegen, weil die Beweislast gegen Fiat-Chrysler enorm ist. Das streitgegenständliche Modell von Dethleffs war bereits Gegenstand von einer Untersuchung. Geschädigte müssen durch die Abgasmanipulation mit Fahrverboten, Stilllegungen und Wertverluste kämpfen, sofern sie die Ansprüche nicht rechtzeitig vor Gericht geltend machen. Im Abgasskandal von Fiat Chrysler hat das Bundesverkehrsministerium aktiv eingegriffen und dafür gesorgt, dass manipulierte Motoren in Reise- und Wohnmobilen auf deutschen Straßen fahren dürfen. FCA manipuliert mit seinen Motoren die Abgasreinigung und hat an die Verbraucher minderwertige Fahrzeuge verkauft.