Styrol, Benzol, Formaldehyd: VW-Camper Grand California unter Verdacht

Erhöhte Risiken durch Schadstoffe in VW-Campern
Die Braunschweiger Zeitung zitiert führende Fachleute aus Umweltmedizin und Toxikologie:
- Formaldehyd reizt die Schleimhäute und gilt laut EU als „wahrscheinlich krebserregend“.
- Styrol wirkt laut Umweltbundesamt „neurotoxisch“ – kann also Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Schwindel und sogar bleibende Nervenschäden auslösen.
- Benzol gilt als eindeutig krebserregend – das Erkrankungsrisiko steigt linear mit der Konzentration. Schon geringe Dosen erhöhen statistisch das Risiko für bestimmte Leukämiearten. Doch genau dieser Stoff wurde laut internen VW-Messungen in Konzentrationen von bis zu 159 µg/m³ festgestellt – das ist 35-mal höher als der empfohlene Leitwert.
VW-Camper-Mandanten: Beschwerden sind real – und oft massiv
Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer steht mit zahlreichen Betroffenen des VW-Schadstoffskandal in Kontakt – darunter Familien, Einzelpersonen und Gewerbetreibende. Hier einige bislang nicht veröffentlichte Aussagen, die das Ausmaß der Problematik verdeutlichen. Die Symptome reichen von Kopfschmerzen bis Atemnot:
- „Nach längerer Fahrt immer wieder Kopfschmerzen. Übler Geruch nach Standzeiten.“
- „In der Anfangszeit unangenehme Gerüche, wie starke Reinigungsmittel.“
- „Bei Hitze stark ausdünstender Geruch – löst bei mir Hustenreiz und Atemprobleme aus.“
- „Nachts Kopfschmerzen, tagsüber tränende Augen.“
- „Wir haben die Symptome lange nicht zugeordnet – jetzt ist es klar.“
- „Juckende Augen, Brennen in der Nase – aber der Geruch ist unverändert da.“
- „Bei meiner Frau wurden die Augen rot und dick, auch mit offenem Fenster.“
- „Meine Tochter hat sich nachts im Hochbett mehrfach übergeben.“
- „Ich wache mit Kopfschmerzen auf, wenn das Fahrzeug nachts zu war.“
- „Bei Standzeit in der Sonne – kaum auszuhalten, wir schlafen nur mit offenen Türen.“
- „Der Geruch hat nie nachgelassen. Drei Jahre im Einsatz – und immer noch Chemie in der Nase.“
- „Ich leide an chronischem Husten, der sich im Fahrzeug verschlimmert.“
- „Der Verkäufer sprach von Neuwagengeruch – heute wissen wir es besser.“
- „Wenn das Auto mehrere Tage stand, war das Betreten kaum möglich.“
- „Unsere Kinder klagten über Hustenreiz beim Schlafen im Hochbett.“
Die Kanzlei sieht in dem Verhalten des Volkswagen-Konzerns klare Rechtsverstöße. Auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Ermittlungen zum Fall aufgenommen:
- § 434 BGB (Sachmangel): Ein gesundheitsgefährdender Fahrzeuginnenraum stellt einen erheblichen Mangel dar.
- § 826 BGB (vorsätzliche sittenwidrige Schädigung): VW kannte nach Medienberichten die Gefährdung – und verkaufte trotzdem die Fahrzeuge weiter.
- Produktsicherheitsgesetz (§§ 3, 6 ProdSG): Hersteller dürfen keine Produkte auf den Markt bringen, die Leib und Leben gefährden.
Hintergrund VW-Schadstoffskandal: Aufdeckung und Versäumnisse
Die juristischen Vorwürfe wiegen schwer – und sie gründen sich auf eine beachtliche Chronologie von Fehlern und Versäumnissen, die inzwischen öffentlich dokumentiert sind.
- Erste interne Hinweise:
Bereits 2021 dokumentierte ein interner VW-Revisionsbericht überhöhte Konzentrationen von Formaldehyd, Benzol und Styrol im VW Grand California.
- Whistleblower vor Gericht:
Zwei VW-Manager, die intern auf die Missstände hingewiesen hatten, klagen gegen den Konzern – wegen Karrierenachteilen und finanziellen Einbußen. Sie wurden laut eigener Aussage von Entscheidungen ausgeschlossen und degradiert.
- Öffentliche Bekanntmachung:
• Erste Berichterstattung durch die Braunschweiger Zeitung Ende 2024
• Bundesweite Aufmerksamkeit durch das ZDF-Magazin Frontal am 1. Juli 2025
- Ermittlungen durch Behörden:
• Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen Verantwortliche
• Auch das Gewerbeaufsichtsamt prüft Verstöße gegen Umwelt- und Verbraucherschutzauflagen
- Brisante Konzernstrategie:
• Während die Aufarbeitung des Diesel-Abgasskandals offiziell lief, entschied sich VW intern zur Weitervermarktung der belasteten Fahrzeuge
• Der damalige Anspruch: „Nachhaltig, transparent und verantwortungsvoll“ zu produzieren
- Systemversagen laut Revisionsbericht:
• Bauteile wurden trotz unvollständiger Tests freigegeben
• Interne und externe Grenzwerte wurden ignoriert
• Kontroll- und Risikomanagementstrukturen versagten
- Umgang mit dem Schadstoffproblem:
• Ab Mai 2022 wurden betroffene Dächer mit Versiegelungen behandelt
• Dennoch keine Rückrufaktion, keine aktive Kundeninformation
• Stattdessen: Ein schlichter Hinweis im Bordbuch – „Sollten Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie das Fahrzeug ab und lüften Sie es.“
Beide Fahrzeugtypen verfügen über ein Glasfaserverstärktes Kunststoff-Hochdach (GFK) – laut interner Prüfberichte die Quelle der gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen:
- VW Grand California
- Produktionsstart: 2019
- Varianten: 600 (6,00 m) und 680 (6,80 m)
- Ausbauort: Hannover-Limmer, Basisfahrzeug aus Września (Polen)
- Zulassungen in Deutschland bis Ende 2021: ca. 3.530 Fahrzeuge
- VW Crafter (2. Generation)
- Produktionsstart: 2017
- Varianten: Kastenwagen, Kombi, Hochdach u. a.
- Besonders im gewerblichen / sozialen Bereich verbreitet
- Zulassungen in Deutschland (nur Pkw-Kategorie): über 21.000 Fahrzeuge
