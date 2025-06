Sicherheitsprobleme: PV-Betreiber von Schott-/Ecoran-Anlagen sollten jetzt handeln

Schott Perform Poly (210-245 Wp)

Schott Perform Mono (180-195 Wp)

Schott Power Poly (210-250 Wp)

Schott Mono (180-190 Wp)

Schott Poly (155-240 Wp)

Anlagendaten überprüfen: Sind Schott-/Ecoran-Module verbaut? Welche Seriennummern?

Warnhinweis beachten: Den aktuellen Sicherheitshinweis von Ecoran ernst nehmen.

Fachgerechte Überprüfung: Eine qualifizierte Elektrofachkraft sollte die Module untersuchen.

Kosten dokumentieren: Alle Ausgaben für Prüfungen und eventuelle Maßnahmen schriftlich festhalten.

Rechtlichen Rat einholen: Vor weiteren Schritten oder eigenmächtigen Kostenübernahmen juristisch beraten lassen.

Garantiebedingungen:

Die Produktgarantie der Schott Solar AG lief meist nur fünf Jahre. Die längeren Leistungsgarantien (25–30 Jahre) decken in der Regel keine Materialfehler wie defekte Rückseitenfolien ab. Austausch-, Montage- und Überprüfungskosten sind meist nicht enthalten.

Die Produktgarantie der Schott Solar AG lief meist nur fünf Jahre. Die längeren Leistungsgarantien (25–30 Jahre) decken in der Regel keine Materialfehler wie defekte Rückseitenfolien ab. Austausch-, Montage- und Überprüfungskosten sind meist nicht enthalten. Produktsicherheitsgesetz:

Hersteller und Vertreiber sind verpflichtet, sichere Produkte anzubieten und bei erkannten Risiken Maßnahmen zu ergreifen. Unter Umständen muss die Ecoran GmbH als Rechtsnachfolgerin für die Mängelbeseitigung oder Überprüfungskosten aufkommen.

Hersteller und Vertreiber sind verpflichtet, sichere Produkte anzubieten und bei erkannten Risiken Maßnahmen zu ergreifen. Unter Umständen muss die Ecoran GmbH als Rechtsnachfolgerin für die Mängelbeseitigung oder Überprüfungskosten aufkommen. Produkthaftung:

Bei Schäden wie Bränden oder Verletzungen kann der Hersteller unabhängig vom Verschulden haftbar gemacht werden. Die Anspruchsdurchsetzung ist jedoch komplex und sollte anwaltlich begleitet werden.

Wer für die Kosten von Überprüfung, Austausch oder Reparatur aufkommt

Ob Garantie- oder Haftungsansprüche bestehen

Wie Sie Ihre Rechte wirkungsvoll und rechtssicher geltend machen

Betreiber von Photovoltaikanlagen mit Modulen der Marke Schott (heute: Ecoran) sollten aktuell wachsam sein: Die Ecoran GmbH – Nachfolgerin der insolventen Schott Solar AG – hat öffentlich auf der Webseite erhebliche Sicherheitsrisiken bei bestimmten Modulen hingewiesen. Auch das Online-Magazin „ PV-Magazine.de “ hat bereits im August 2024 darüber berichtet. Betroffen sind vor allem Module, die zwischen 2005 und 2012 gefertigt wurden und Rückseitenfolien aus Polyamid (PA) oder PET enthalten. Diese können im Laufe der Zeit unbemerkt beschädigt werden und ernste Gefahren verursachen – sowohl für Menschen als auch für Gebäude und Elektroinstallationen. Betreiber, die sich unsicher sind oder bereits Auffälligkeiten festgestellt haben, können sich für eine unverbindliche Ersteinschätzung im kostenlosen PV-Online-Check an Dr. Stoll & Sauer wenden. Unsere spezialisierten Verbraucher-Anwälte prüfen Ihre möglichen Ansprüche und zeigen auf, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.Die Ecoran GmbH (ehemals Schott Solar) warnt Besitzer bestimmter Photovoltaikmodule dringend vor einer möglichen Gefährdung. Einige Module könnten aufgrund einer fehlerhaften Polyamid-Rückseitenfolie defekt sein und unter bestimmten Wetter- und Umgebungsbedingungen zu gefährlichen Stromschlägen führen, wie das Online-Magazin T-Online berichtete.Durch Materialermüdung der Rückseitenfolien drohen elektrische Überschläge und Stromschlagrisiken – oft ohne sichtbare Vorwarnung. Das macht die Lage besonders tückisch: Selbst äußerlich intakte Module können unsichtbare Schwachstellen aufweisen, die im Ernstfall erhebliche Schäden verursachen.Folgende Schott Solar Module sind von dieser Warnung betroffen:Verbraucher von Schott/Ecoran-Anlagen sollten sich nicht mit unklaren Zuständigkeiten abspeisen lassen – mit juristischer Unterstützung sichern Kunden Ihre Ansprüche und schützen ihre Investition. Dr. Stoll & Sauer steht als erfahrene Verbraucherkanzlei für Energiethemen an der Seite der Verbraucher.Wir prüfen für Sie:Jetzt kostenlose Ersteinschätzung im PV-Online-Check nutzen.Bei der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH handelt es sich um eine der führenden Kanzleien im Verbraucherrecht. Mit der Expertise von 18 Anwälten und Fachanwälten steht die Kanzlei in allen wichtigen Rechtsgebieten den Mandanten in den Standorten Lahr, Stuttgart und Ettenheim zur Verfügung. Die Kanzlei ist unter anderem auf Bank- und Kapitalmarktrecht sowie den Abgasskandal spezialisiert. Die Gesellschafter Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer führten die Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG, handelten für 260.000 Verbraucher einen 830-Millionen-Vergleich aus. Aktuell führen die Inhaber in einer Spezialgesellschaft die Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz Group AG und haben das Verfahren in erster Instanz gewonnen. Ebenso führen Anwälte die Sammelklage gegen den Meta-Konzern. Im JUVE-Handbuch 2019/2020 wird die Kanzlei für ihre Kompetenz beim Management von Massenverfahren als marktprägend erwähnt.