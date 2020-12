Reisemobile mit Fiat-Ducato-Motor sprengen Abgasgrenzwerte

x

Fahrzeug: Fiat Ducato 150 Multijet Pilote G700G, 109 kW, Euro 5, Erstzulassung Mai 2016

Durchschnitt CO 2 in g/km 286

leichte Nutzfahrzeuge (280 mg/km) 6,9

Durchschnitt CO 2 in g/km 288

leichte Nutzfahrzeuge (280 mg/km) 5,9

Durchschnitt CO 2 in g/km 285

leichte Nutzfahrzeuge (280 mg/km) 9,9

: Während den Testfahrten wird der gesamte Abgasstrom des Fahrzeugs über am Auspuff angebauten Rohre gesammelt, durch den Durchflussmesser geleitet, welcher einen kleinen Anteil der Abgase entnimmt und über einen beheizten Schlauch in die Analysegerät leitet. Die Messtechnik wird durch eine separate Stromversorgung, einem Lithium Akku, gespeist. Nach dem Einbau und dem Warmlauf der Messgeräte erfolgt eine Kalibrierung mit den entsprechenden Prüfgasen, so dass verlässliche Messdaten erhoben werden können. Messmethode: Die Messungen erfolgen im normalen Straßenverkehr auf einer festgelegten Teststrecke von rund 32 km in Berlin mit Anteilen von Stadtverkehr, Landstraße und Autobahn. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Landstraße beträgt 80 km/h, auf der Autobahn 120 km/h. Die Fahrer beachten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung und folgen den Hinweisen der in den Fahrzeugen vorhandenen Schaltanzeigen. Parameter wie Umgebungstemperatur und Luftfeuchte sowie Startzeit werden zu Beginn jeder Messung dokumentiert.

Die Ergebnisse sind schockierend: Wohnmobile der Hersteller Pilote und Dethleffs, die mit Fiat-Ducato-Motoren ausgerüstet sind, sprengen die gesetzlichen Abgasgrenzwerte für Stickoxide. Fahrzeuge mit der Euroabgasnorm 5 überschreiten den Grenzwert für Leichte Nutzfahrzeuge (280 mg/km) im normalen Straßenverkehr um das 9,9- bzw. 6,9-fache. Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat im Oktober und November 2020 beim Emissions-Kontroll-Institut (EKI) der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zwei Reisemobile testen lassen.Das Gutachten beweist die Verwicklung der Branche in den Diesel-Abgasskandal von Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Dr. Stoll & Sauer rät betroffenen Verbrauchern zur Beratung im eigenen kostenlosen Online-Check . Die Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal. Die Inhaber haben den Verbraucherzentrale Bundesverband in der VW-Musterfeststellungsklage vertreten, einen 830-Millionen-Euro- Vergleich ausverhandelt und mit Abschluss des Verfahrens Rechtsgeschichte geschrieben. Der seit 2016 in Deutschland schwelende Abgasskandal bei Fiat Chrysler ist im Sommer 2020 im Zuge von Durchsuchungen von FCA-Büroräumen durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt wieder an die Öffentlichkeit gekommen. Es geht um den Verdacht des Betrugs. An Dieselmotoren hat FCA die Abgasreinigung so manipuliert, dass die gesetzlichen Stickoxid-Grenzwerte nur auf dem Prüfstand und nicht im Normalbetrieb auf der Straße eingehalten werden. Der Fall ist im Resultat vergleichbar mit dem Abgasskandal bei der VW AG. Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und Deutsche Umwelthilfe (DUH) waren FCA auf die Schliche gekommen. Die EU-Kommission hat deshalb gegen Italien ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Involviert ist auch der heutige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und sein Vorgänger Alexander Dobrindt (beide CSU). Gemeinsam sorgten sie 2016 dafür, dass die von Fiat manipulierten Motoren auch in Reise- und Wohnmobilen von beinahe allen deutschen Herstellern verbaut werden konnten – mit einer vorläufigen Typgenehmigung.Die Verbraucher sind natürlich verunsichert. Laut Staatsanwaltschaft Frankfurt sollen rund 200.000 Freizeitfahrzeuge betroffen sein. Die Motoren sind nicht genehmigungsfähig und es drohen Fahrverbote und Stilllegungen. Die Verbraucher-Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hat bereits erste Klagen gegen FCA eingereicht. Die Verbraucher haben ein mangelhaftes Fahrzeug zu einem überhöhten Preis erworben. Auf dem für Reise- und Wohnmobilen wichtigen Gebrauchtmarkt wird es zu einer erheblichen Wertminderung der Fahrzeuge durch den Skandal kommen. Die Verbraucher sind damit zweimal betrogen worden. Die Kanzlei rät den betroffenen Verbrauchern dazu, sich anwaltlich beraten zu lassen. Im kostenfreien Online-Check der Kanzlei lässt sich der richtige Weg aus dem Diesel-Abgasskandal herausfinden. Die Fälle werden individuell geprüft, ehe man sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen den Autobauer einigt.Bei der Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer haben sich mittlerweile innerhalb weniger Wochen rund tausend Verbraucher gemeldet, die sich beraten lassen und ihre berechtigten Ansprüche gegen FCA durchsetzen wollen. Der erste Gerichtstermin findet am 25. Januar 2021 am Landgericht Freiburg statt. Wie bereits im Diesel-Abgasskandal von Volkswagen unterstützt die Kanzlei auch die Ermittlungen der Behörden gegen FCA. Daher hat Dr. Stoll & Sauer bei zwei Reisemobilen im Oktober und November Abgastests in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind erschreckend.Hier nun die Details des Gutachtens des Emissions-Kontroll-Instituts (EKI):Fünf Messungen im realen FahrbetriebZwei NEFZ-Messungen auf der Straße[*]Fahrzeug: Fiat Ducato 150 Multijet Dethleffs T7150, 109 kW, Euro 5, Erstzulassung Mai 2015Sechs Messungen im realen Fahrbetrieb[*]Wie laufen die Untersuchungen ab?Im Abgasskandal von Fiat Chrysler hat das Bundesverkehrsministerium aktiv eingegriffen und dafür gesorgt, dass manipulierte Motoren in Reise- und Wohnmobilen auf deutschen Straßen fahren dürfen. Hier liegt nach Ansicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer ein klarer Fall von Staatshaftung vor. FCA manipuliert mit seinen Motoren die Abgasreinigung und hat an die Verbraucher minderwertige Fahrzeuge verkauft. Bei der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH handelt es sich um eine der führenden Kanzleien im Abgasskandal. Die Gesellschafter Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer führten in der RUSS Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH für den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) außerdem die Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG, handelten einen 830-Millionen-Vergleich aus und schrieben mit Abschluss des Verfahrens am 30. April 2020 Rechtsgeschichte. Im JUVE Handbuch 2019/2020 wird die Kanzlei für ihre Kompetenz beim Management von Massenverfahren als marktprägend erwähnt.