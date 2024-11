Reichweiten-Debakel beim Taycan: Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer verklagt Porsche / 17 Rückrufe verunsichern Porsche-Kunden massiv

Mangelnde Reichweite

Seit seiner Markteinführung war der Porsche Taycan Gegenstand von insgesamt 17 Rückrufen. Zuletzt mussten alle Modelle aufgrund von Bremsproblemen in die Werkstätten. Am 11. November 2024 hat die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Klage gegen Porsche und einen Fahrzeughändler beim Landgericht Kaiserslautern eingereicht. In der Klage werden vier Sachmängel beanstandet, darunter die unzureichende Reichweite des Elektrofahrzeugs Porsche Taycan. Die tatsächlich erzielte Reichweite pro Batterieladung liegt deutlich unter den im Prospekt versprochenen Angaben. Dr. Stoll & Sauer fordert sowohl vom Händler als auch von der Porsche AG eine Kaufpreisminderung. Die Kanzlei rät Eigentümern eines Porsche Taycan dringend, ihre rechtlichen Ansprüche im Rahmen eines kostenlosen Online-Checks prüfen zu lassen. Dr. Stoll & Sauer zählt zu den führenden Verbraucherschutzkanzleien Deutschlands und hat sich insbesondere im Diesel-Abgasskandal als eine die zentralen Kräfte bei der juristischen Aufarbeitung etabliert.Wer sich für den Porsche Taycan entscheidet, erhofft sich ein innovatives und zuverlässiges Elektrofahrzeug. Doch die Realität sieht oft anders aus: Bereitsund eine unzureichende Reichweite sorgen bei vielen Kunden für Frustration. Besonders gravierend ist die Diskrepanz zwischen denund den tatsächlichen Ergebnissen. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hat daher erneut Klage gegen Porsche eingereicht.Am 11. November 2024 reichte Dr. Stoll & Sauer beim Landgericht Kaiserslautern eine Klage gegen Porsche und den Fahrzeughändler ein. Folgende Mängel werden dem Porsche Taycan GTS dabei vorgeworfen:Ein Kläger, der im November 2022 einen Porsche Taycan für runderworben hatte, erlebte massive Abweichungen bei der Reichweite. Während der Hersteller eine kombinierte Reichweite vonund innerorts sogar bis zuangibt, konnte selbst bei sparsamer Fahrweise keine Strecke vonbewältigt werden – ein Unterschied vonDie Reichweite von Elektrofahrzeugen wird nach dem WLTP-Verfahren ermittelt, das Herstellern als Vergleichsmaßstab dient. Porsche präsentiert diese Werte jedoch als realistische Angaben für den Alltag. Die Kanzlei argumentiert, dass die tatsächliche Abweichung einen erheblichen Sachmangel gemäßdarstellt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat bereits einebei Verbrennungsmotoren etabliert – diese sollte ebenso auf Elektrofahrzeuge angewendet werden. Ein unabhängiger Test vonergab zudem, dass der Taycan bei konstantennur eine maximale Reichweite vonerreicht.Neben der Reichweite ist der Taycan von zahlreichen Rückrufen betroffen, darunter alleinzur sicherheitskritischen Hochvoltbatterie. Besonders alarmierend ist der Rückruf vomwegen eines. Hierbei können Risse in den vorderen Bremsleitungen entstehen, was zum Austritt von Bremsflüssigkeit und einem erheblichen Verlust der Bremswirkung führt. Tausende Fahrzeuge dürfen derzeit nicht ausgeliefert werden, um eine akute Gefahr für Kunden zu vermeiden.Ein weiteres Problem betrifft den, dessen Dauerhaltbarkeit nicht gewährleistet ist. Auch hier erfolgte ein Rückruf, der die Zuverlässigkeit des Taycan erneut in Frage stellt.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer wirft Porsche zudem vor, gegen die Anforderungen derund die Standards des Qualitätsmanagementsystems nachverstoßen zu haben. Solche Verstöße gefährden nicht nur die Sicherheit, sondern untergraben das Vertrauen in die Marke.Insgesamt bestehen erhebliche Mängel an dem Porsche Taycan. So ergeben sich immer wieder neue Fehler, die das Fahrzeug sehr unsicher und untauglich machen. In diesem Preissegment können Kunden qualitativ hochwertige Fahrzeuge erwarten. Mit den vielen Rückrufen ist das Taycan derzeit sein Geld nicht wert. Hinzu kommt, dass die übliche Wertsteigerung von Porsche-Modellen der Zukunft hinfällig werden könnte. Wer will schon einen Porsche mit so vielen Sachmängel kaufen. E-Mobilität darf kein Experiment auf Kosten der Verbraucher sein – setzen Sie sich für Ihre Rechte ein! Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer empfiehlt Eigentümern eines Porsche Taycan dringend eine anwaltliche Beratung im kostenlosen Online-Check.