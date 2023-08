Project-Immobilien-Gruppe: Wie Hauskäufer und Anleger jetzt handeln sollten?

Bei de n Project-Fonds handelt es sich um g eschlossene Fonds. Die stellen eine spekulative Investitionsmöglichkeiten dar, die mit diversen Risiken, einschließlich des Risikos eines vollständigen Kapitalverlusts, verbunden sind. Falls Anlegern ein Fonds der Project-Unternehmensgruppe ohne ausreichende Betonung der spezifischen Risiken als eine sichere Investition empfohlen wurde, können die Anleger Ansprüche auf Schadensersatz geltend machen. Zusätzlich dazu können Anleger auch im Falle von Unrichtigkeiten im Fondsprospekt Schadensersatzansprüche geltend machen.

Project Immobilien Management GmbH (PMG) - AG Nürnberg IN 977/23 - Immobiliensparte

Project Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH (PWG) - AG Nürnberg IN 978/23 - Immobiliensparte

Project Immobilien Projektentwicklungs GmbH (PEG) - AG Nürnberg IN 999/23 - Immobiliensparte

Project Real Estate AG (PRE) – Amtsgericht Nürnberg Az.: IN 1066/23 - Immobiliensparte

Project Vermittlungs GmbH (PVG) – AG Nürnberg Az: IN 214/23 - Investmentsparte

Project Real Estate Institutional GmbH – AG Bamberg Az. IN 220/23 - Investmentsparte

Project Fonds Strategie 1

Project Fonds Strategie 2

Project Fonds Strategie 4

Project Fonds Strategie 5

Project Fonds Strategie 6

Project REAL Equity Fonds 7

Project REAL Equity Fonds 8

Project REAL Equity 9

Project REAL Equity 10

Project Real Werte 11

Project Real Werte 12

Project Wohnen 14

Project Wohnen 15

Project Metropolen 16

Project Metropolen 17

Project Metropolen 18

Project Metropolen 19

Project Metropolen 20

Project Metropolen 21

Project Metropolen 22

Project Metropolen SP 2

Project Metropolen SP 3

Project Vier Metropolen

Project Vier Metropolen II

Project Vier Metropolen III

Project Wohnen Fünf Metropolen

Project Metropol

Project 2. Wohnen

Project 4. Wohnen

Project 5. Wohnen

Project Wohnen 4 M 2

Project Wohnen 4 M 57

Project Wohnen Deutschland 2

Project Wohnen Deutschland 3

Die Insolvenzen von sechs Gesellschaften aus dem Geflecht der bayerischen Unternehmensgruppe Project sorgt für Verunsicherung und viele Fragen bei Hauskäufern und Anlegern. Und die Sorgen sind berechtigt. Denn die zur Finanzierung der Immobilien-Projekte aufgelegten Fonds haben bis auf Weiteres die Ausschüttungen an Anleger gestoppt, berichtete das Handelsblatt am 23. August 2023. Bisher waren nur Teilgesellschaften der Immobiliensparte von Insolvenzen betroffen. Doch jetzt haben nach Medienberichten auch zwei Gesellschaften der Investmentsparte Insolvenz beantragt.Droht nun möglicherweise der Totalverlust des Investments? Bekommen Haus- und Wohnungskäufer ihre Immobilie noch fertig gebaut? Bevor die Geldanlage verloren geht oder man auf einem halbfertig gebauten Haus sitzen bleibt, sollten Investoren schnell handeln. Die auf Bank- und Kapitalmarktrecht fokussierte Kanzlei Dr. Stoll & Sauer informiert auf einer speziellen Website über die Entwicklungen der Project-Immobilien-Gruppe. Unsere Fachanwälte stehen in einer kostenlosen Erstberatung für Fragen der verunsicherten Anleger und Immobilienkäufer zur Verfügung.Bei der Project-Immobilien-Gruppe handelt es sich um einen Projektentwickler aus Nürnberg und Bamberg, der darauf spezialisiert ist, Wohnungen und Gewerbeimmobilien schlüsselfertig zu bauen. Nach den Immobilien-Entwickler Development Partner und Euroboden ist jetzt mit Project-Immobilien das nächste Immobilienunternehmen in die Schieflage geraten. Die Gruppe hatte zuletzt ein Investitionsvolumen von 3,2 Milliarden Euro im Bau oder in Planung. Ein wichtiger Grund für die Insolvenz sollen die enorm gestiegenen Baukosten infolge des Ukrainekrieges sein. Dabei sei es nicht möglich gewesen, diese Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Die Schwerpunkte der Project-Gruppe sind die Ballungszentren Berlin, München, Hamburg, das Rhein-Main-Gebiet, das Rheinland und Nürnberg.Die Project-Immobilien-Gruppe ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Planung, Betreuung und den Vertrieb von Immobilienprojekten spezialisiert hat. Die Projekte werden von der Schwestergesellschaft Project Investment finanziert. Laut Firmenwebseite funktioniert die Finanzierung über mehrere Fonds mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Euro, gezeichnet von über 32.000 Anlegern. Laut der Homepage der Project-Immobilien betreute die Firmengruppe am 17. August 2023 118 Projekte. Nach Angaben der Insolvenzverwalter sind es aktuell 60 Projekte.Der Projektentwickler Project Immobilien ist mit Insolvenzen von Teilgesellschaften in die Schlagzeilen geraten. Aber auch Anleger machen sich Sorgen um ihr Investment, da die Fondsausschüttungen nach einem Medienbericht bis auf Weiteres gestoppt wurden. Was können Anleger jetzt unternehmen, um ihr Geld zu sichern. Die auf Bank -und Kapitalmarktrecht fokussierte Kanzlei Dr. Stoll & Sauer fasst sich Möglichkeiten der Anleger kurz zusammen:Fazit: Unsere Fachanwälte stehen in einer kostenlosen Erstberatung für Fragen der verunsicherten Anleger zur Verfügung. Wir sichern die Rechte der Investoren.Die Project-Immobilien-Gruppe betreut nach Angaben des Insolvenzverwalters aktuell 118 laufende Projekte, die über 1.850 Wohnungen umfassen. Was können betroffene Käufer jetzt unternehmen? Dr. Stoll & Sauer fasst die wichtigsten Möglichkeiten zusammen:Fazit: Unsere Fachanwälte stehen in einer kostenlosen Erstberatung für Fragen der verunsicherten Immobilienkäufer zur Verfügung. Wir sichern die Rechte der Käufer.Die Project-Unternehmensgruppe besteht aus zwei Sparten: Da ist zum einem die Immobiliengruppe und zum anderen die Investmentgruppe. Die Immobiliengruppe plant, entwickelt und stellt Immobilienprojekte fertigt. Die Investmentgruppe kümmert sich um die Kapitalverwaltung, Anlegerverwaltung und den Vertrieb von Immobilieninvestments. Mittlerweile haben auch zwei Gesellschaften der Investmentsparte einen Insolvenzantrag gestellt. Die Fondsgesellschaften befinden sich allerdings noch nicht im vorläufigen Insolvenzverfahren. Von den Insolvenzen waren anfänglich nur Gesellschaften der Immobiliengruppe betroffen. Welche Gesellschaften sind bisher von einer Insolvenz betroffen. (Stand 28. August 2023)?Nach Auskunft eines vorläufigen Insolvenzverwalter wird der Geschäftsbetrieb weiter fortgeführt. Parallel prüfen die Verwalter die Sanierungsoptionen und ob die Bauprojekte fortgeführt werden können. Anschließend werden sie zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Sanierung der Unternehmen einleiten.Welche Fonds vom aktuellen Ausschüttungsstopp betroffen sind, ist bisher nicht bekannt geworden. Folgende Fonds hat der Projektentwickler bisher aufgelegt:Unsere Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht stehen Ihnen mit unserem Know-how zur Verfügung. Nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung . Hier informieren wir sie über ihre möglichen Rechtsansprüche gegen den Emittenten der Fonds und den Anlagevermittler.