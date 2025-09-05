Porsche Taycan: Verkaufstopp in Großbritannien wegen Brandgefahr der Hochvoltbatterie

Dr. Stoll & Sauer bewertet diese Entwicklung als weiteres Alarmzeichen: Die Maßnahme in Großbritannien zeigt deutlich, wie ernst Porsche die Batterieprobleme inzwischen nimmt. Auch in Deutschland kämpfen Fahrer seit Jahren mit massiven Schwierigkeiten – von mangelhafter Reichweite über defekte Hochvoltbatterien bis hin zu häufigen Rückrufen. Die Kanzlei bietet Betroffenen eine kostenlose Ersteinschätzung im Taycan-Online-Check an. Auch laufen seit Monaten die ersten Klagen gegen Porsche.
Entwicklungen in Großbritannien zum Porsche Taycan
Die DVSA hatte Ende 2024 Rückrufe gestartet, weil es in einzelnen Batterie-Modulen zu Kurzschlüssen kommen könne, die ein thermisches Ereignis – also Überhitzung bis hin zu Bränden – auslösen. Porsche UK stoppte daraufhin den Verkauf bestimmter Fahrzeuge und kündigte ein Software-Update an, das eine engmaschige Überwachung der Batteriezellen ermöglicht. Bis dieses Update eingespielt ist, gilt für Halter eine Art Notfallmodus: Ladebegrenzung auf 80 Porsche, regelmäßige Kontrollintervalle und erhöhte Vorsicht im Betrieb. In der Händlerschaft sorgte die Anweisung zunächst für Verwirrung – manche dachten, alle Taycans seien betroffen. Porsche stellte klar, dass es nur um eine „kleine, spezifische Charge“ gehe.
Entwicklungen in Deutschland zum Porsche Taycan
Auch hierzulande sind zahlreiche Taycan-Modelle von Rückrufen betroffen. In der KBA-Datenbank finden sich gleich mehrere Aktionen, die allesamt die Hochvoltbatterie betreffen. Laut Medienberichten wurden im Frühjahr 2025 weltweit über 68.000 Fahrzeuge erfasst, davon mehr als 3.600 in Deutschland. Für viele Fahrer bedeutet das: wiederholte Werkstattaufenthalte, Einschränkungen beim Laden und anhaltende Unsicherheit. In Foren machen Betroffene ihrem Ärger Luft – die Rede ist von massiven Reichweitenproblemen, brennenden Kontrolllampen und von Fahrzeugen, die tagelang stillgelegt wurden. Dr. Stoll & Sauer vertritt bereits zahlreiche Kläger, die neben der unzureichenden Reichweite vor allem die Risiken und Kosten durch Batterieprobleme geltend machen.
Rechtliche Einschätzung Dr. Stoll & Sauer
Für deutsche Käufer eröffnen sich verschiedene rechtliche Wege:
- Gewährleistungsrechte: Rücktritt, Minderung oder Nachbesserung bei erheblichen Mängeln wie Reichweitenabweichungen oder Defekten an der Batterie.
- Schadensersatzansprüche: bei Folgeschäden durch Rückrufe, Werkstattaufenthalte oder eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit.
- Deliktische Ansprüche: falls eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung durch den Hersteller vorliegt.
- Produkthaftung: bei konkreten Sicherheitsrisiken (Brandgefahr).
Auch in der EU sind Hochvoltbatterien von Porsche ein Thema
Am 18. April 2025 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Safety-Gate-Warnmeldung zu Personenkraftwagen aus Deutschland – konkret zu Fahrzeugen mit Hochvoltbatterien, wie sie unter anderem im Porsche Taycan verbaut werden. Die Warnung beschreibt eine Kombination gravierender Produktionsfehler, die das Brandrisiko über die Lebensdauer des Fahrzeugs erheblich erhöhen. Die Zellen stammen von LG Energy Solution. Hier der amtliche Wortlaut der EU-Meldung:
Produktbeschreibung: Personenkraftwagen
Ursprungsland: Deutschland
Risikoart: Feuer
Risikobeschreibung:
In einigen Hochvoltbatteriemodulen der Batterien wurde eine Kombination von Produktionsfehlern festgestellt (z. B. eine abgerissene Anodenlasche, eine gefaltete Kathodenlasche, eine abgelöste Kathode oder ein doppelter Riss im Beutel). Über die Lebensdauer des Fahrzeugs können diese Probleme zusammengenommen das Brandrisiko erhöhen.
Gesetzliche Bestimmungen (EU-Ebene):
Das Produkt entspricht nicht der Verordnung über die Genehmigung und Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und deren sicherheitsrelevanten Bauteilen.
Maßnahme:
Rückruf des Produkts von Endverbrauchern in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Irland und Schweden.
Die Meldung ist nicht nur ein weiterer Baustein im andauernden Rückrufverfahren rund um den Porsche Taycan, sondern sie macht deutlich: Die Ursache liegt in der Zellstruktur selbst, nicht nur in einer fehlerhaften Integration oder Steuerung.
Derzeit laufen bundesweit Klagen gegen Porsche – vor allem wegen mangelhafter Reichweite.