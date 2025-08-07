Meta unter Druck: Bis zu 10.000 Euro DSGVO-Schadensersatz wegen Meta Pixel möglich

Meta Pixel und Conversion API erfassen massenhaft persönliche Daten
Viele Internetnutzer wissen nicht, dass sie beim Besuch völlig alltäglicher Webseiten wie spiegel.de, shop-apotheke.de oder bahn.de im Hintergrund von Meta getrackt werden. Möglich wird das durch das Meta Pixel – ein Tracking-Code, den Webseitenbetreiber einbinden können. Er sorgt dafür, dass beim Seitenaufruf Daten wie IP-Adresse, Browser-Infos, Klickverhalten und Gesundheitsinteressen an Meta übermittelt werden – oft ohne Zustimmung und selbst dann, wenn Nutzer nicht bei Facebook oder Instagram eingeloggt sind.
Noch undurchsichtiger ist die Meta Conversion API: Diese überträgt Tracking-Daten direkt vom Webserver der Seite zu Meta – für Nutzer ist das weder erkennbar- noch können sie es technisch unterbinden. Nach Einschätzung von Stiftung Warentest reicht die Datensammlung bis tief in die Intimsphäre. Die Verarbeitung sei laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ohne Einwilligung rechtswidrig.
Urteil zu Meta-Pixel: Gefühl der Überwachung reicht für 5000 Euro
Im Fall vor dem LG Leipzig hatte ein Nutzer festgestellt, dass seine personenbezogenen Daten über Drittseiten an Meta übermittelt wurden. Der Nutzer war dabei nicht bei einer der Meta-Plattformen eingeloggt – seine bloße Präsenz auf mit Meta Business Tools ausgestatteten Seiten reichte aus. Das Gericht bewertete dies als Verstoß gegen die DSGVO, insbesondere gegen Artikel 6 (fehlende Rechtsgrundlage) und Artikel 82 (Schadensersatz).
Besonders deutlich: Das Gericht sprach dem Kläger 5000 Euro Schadensersatz zu, obwohl kein materieller Schaden nachgewiesen wurde. Es genügte das Gefühl des Kontrollverlusts über die eigenen Daten und der Eindruck permanenter Überwachung. Das Urteil folgt damit der Linie des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Urteil vom 4. Mai 2023, Az. C-300/21), wonach immaterielle Schäden auch bei abstrakter Beeinträchtigung entschädigungsfähig sind.
Wichtigste Erkenntnisse aus dem Urteil
- Gericht: Landgericht Leipzig
- Datum & Aktenzeichen: 4. Juli 2025, Az. 05 O 2351/23
- Schadensersatz: 5.000 Euro wegen Verstoßes gegen Art. 6 DSGVO (fehlende Einwilligung)
- Betroffene Daten: IP-Adresse, Browser-Infos, Klickverhalten, Zeitstempel
- Tool: Meta Business Tools (Pixel, API etc.)
- Begründung: Kontrollverlust, Überwachungsgefühl, Total-Profiling
- Besonderheit: Keine Notwendigkeit, konkreten Schaden nachzuweisen
- Anwendbarkeit: Auch auf Nicht-Facebook-Nutzer übertragbar
500 Urteile gegen Meta – bis zu 10.000 Euro pro Fall
Laut Stiftung Warentest liegen mittlerweile rund 500 Urteile gegen Meta vor. Die meisten stammen aus Verfahren vor Amts- und Landgerichten. Betroffene erhielten zwischen 1.000 und 10.000 Euro Schadensersatz – zusätzlich zu Unterlassungs- und Löschungsansprüchen. Prominente Beispiele:
- LG Ellwangen, 19.02.2025, Az. 2 O 222/24: 10.000 Euro Schadensersatz
- LG Augsburg, 28.03.2025, Az. 082 O 262/24: 5.000 Euro Schadensersatz
- LG Hamburg, 17.04.2025, Az. 325 O 261/23: 3.000 Euro Schadensersatz
- LG Frankfurt a. M., 27.05.2025, Az. 2-01 O 30/24: 2.500 Euro Schadensersatz
Wer ist betroffen – und wie können Verbraucher ihre Rechte durchsetzen?
Betroffen sind Millionen Internetnutzer – auch solche ohne Facebook- oder Instagram-Konto. Entscheidend ist nicht die Nutzung der Plattformen, sondern der Besuch von Drittwebseiten, die Meta Business Tools eingebunden haben. Dazu zählen laut Stiftung Warentest unter anderem:
- Medien: spiegel.de, bild.de, tageschau.de, stern.de, faz.net
- Gesundheitsseiten: apotheken.de, docmorris.de, helios-gesundheit.de, jameda.de
- Dating: parship.de, lovescout24.de, amorelie.de
- Freizeit & Reisen: bahn.de, airbnb.de, holidaycheck.de
- Intimsphäre: nie-wieder-alkohol.de, fertility.com, krebshilfe.de
