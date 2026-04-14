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Meta Pixel und Business Tools: So werden Verbraucher im Netz ausspioniert

Dr. Stoll & Sauer warnt vor undurchsichtiger Profilbildung

(lifePR) (Lahr, )
Wer im Internet unterwegs ist, könnte durch Meta Business Tools wie das Meta Pixel weit stärker ausgespäht werden, als vielen Betroffenen bewusst ist. Wer Facebook oder Instagram nutzt, im Netz auf Seiten mit Cookies surft und online einkauft, könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit von diesem Tracking betroffen sein. Nach einem Bericht von Stiftung Warentest vom 4. März 2026 zum Urteil des OLG Jena sowie nach der Pressemitteilung des Thüringer Oberlandesgerichts vom 2. März 2026 geht es dabei nicht nur um personalisierte Werbung, sondern um die systematische Erfassung des Surfverhaltens und die mögliche Bildung umfassender Identitäts- und Verhaltensprofile. Dr. Stoll & Sauer bewertet diese Praxis als hochproblematisches Ausspionieren des digitalen Alltags. Eine kostenlose Ersteinschätzung bietet die Kanzlei im DSGVO-Online-Check an.

Gerichte setzen Meta beim Datensammeln Grenzen

Das OLG Jena hat mit Urteil vom 2. März 2026, Az. 3 U 31/25, deutlich gemacht, wie weitreichend die Nachverfolgung durch Meta Business Tools sein kann. Nach den Feststellungen des Gerichts können dabei sogar sensible personenbezogene Daten anfallen, etwa bei Recherchen zu psychischen Problemen oder bei Bestellungen in Online-Apotheken. Besonders brisant: Die Datenerfassung kann nach Auffassung des Gerichts auch dann stattfinden, wenn Nutzer nicht bei Facebook oder Instagram eingeloggt sind. Meta wurde zu 3.000 Euro Schadensersatz sowie zu Auskunft und Löschung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Bereits zuvor hatte das OLG Dresden Meta mit Urteilen vom 3. Februar 2026 in vier Verfahren rechtskräftig zu jeweils 1.500 Euro Schadensersatz verurteilt, Az. 4 U 196/25, 4 U 292/25, 4 U 293/25 und 4 U 296/25. Dr. Stoll & Sauer hat bereits über 100 Klagen gegen Meta erhoben und sieht in den Entscheidungen ein starkes Signal für Betroffene.

So können Verbraucher prüfen, ob sie betroffen sind

Ob ein Verbraucher vom Tracking über Meta Business Tools wie das Meta Pixel betroffen ist, lässt sich oft schon mit wenigen Fragen grob einschätzen. Wer soziale Netzwerke nutzt, online einkauft und auf Webseiten Cookies akzeptiert, hinterlässt digitale Spuren, die für Tracking und Profilbildung genutzt werden können.

Ein einfacher Selbst-Check:
  • Nutzen Sie Facebook oder Instagram?
  • Waren Sie in den vergangenen 12 Monaten online shoppen?
  • Haben Sie auf Webseiten Cookies akzeptiert?
Wer diese Fragen mit Ja beantwortet, ist sehr wahrscheinlich betroffen. Eine erste Einschätzung bietet der DSGVO-Online-Check von Dr. Stoll & Sauer.

Warum Meta Business Tools so gefährlich sind

Meta Business Tools ermöglichen es Unternehmen, Informationen über Nutzerinteraktionen auf Webseiten und in Apps an Meta zu übermitteln. Genau darin liegt die Gefahr: Aus Klicks, Seitenbesuchen, Suchvorgängen, Käufen oder Formularangaben können umfassende digitale Profile entstehen. Personalisierte Werbung könnte deshalb nur die sichtbare Spitze des Eisbergs sein. Für Verbraucher bleibt oft unklar, welche Daten genau an Meta fließen, wie lange sie gespeichert werden und mit welchen weiteren Informationen sie verknüpft werden.

Die Risiken der Business Tools im Überblick:
  • Tracking über Facebook und Instagram hinaus
  • mögliche Erfassung sensibler Daten
  • Profilbildung aus vielen einzelnen Datensignalen
  • fehlende Transparenz für Verbraucher
  • möglicher Kontrollverlust über persönliche Daten
Rechtliche Einordnung stärkt Verbraucher

Die Rechtsprechung entwickelt sich zunehmend zugunsten der Betroffenen. Der Europäische Datenschutzausschuss hat die Meta-Praxis bei verhaltensbezogener Werbung bereits kritisch bewertet. Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 18. November 2024, Az. VI ZR 10/24, zudem klargestellt, dass bereits der Kontrollverlust über personenbezogene Daten einen immateriellen Schaden begründen kann. Aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer lassen sich daher Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft, Löschung und Unterlassung prüfen.

Dr. Stoll & Sauer bietet Betroffenen eine kostenlose Ersteinschätzung im Meta-Pixel-Online-Check an.

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Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Stoll & Sauer zählt zu den führenden Verbraucherkanzleien
Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH gehört zu den führenden Kanzleien im deutschen Verbraucherschutz. Mit 17 Rechtsanwälten und Fachanwälten betreut die Kanzlei an den Standorten Lahr und Stuttgart Mandanten in zentralen Rechtsgebieten. Schwerpunkte sind unter anderem Bank- und Kapitalmarktrecht, der Abgasskandal, Arbeits-, Verkehrs-, IT-, Versicherungs- und Verwaltungsrecht. Die Gesellschafter Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer führten die Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG und handelten für rund 260.000 Verbraucher einen Vergleich über 830 Millionen Euro aus. Aktuell führen sie in einer Spezialgesellschaft die Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz Group AG mit ersten Erfolgen in der ersten Instanz. Außerdem vertreten Anwälte der Kanzlei Kläger in der Sammelklage zum Facebook-Datenleck gegen den Tech-Konzern Meta in Deutschland.

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