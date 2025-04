Mercedes ruft EQA und EQB wegen Brandgefahr der Hochvoltbatterie zurück

Betroffene Modelle: Mercedes EQA und Mercedes EQB

Baujahre: 2021 bis 2024

KBA-Referenznummer: 14775R

Hersteller Rückrufcode: 5496507

Bekanntmachung durch das KBA: 13. Februar 2025

Betroffen sind:

rund 3.100 Fahrzeuge in Deutschland weltweit mehr als 33.000 Fahrzeuge



Bei sehr hohem Ladezustand heißt es in dem Schreiben, kann Mercedes nicht ausschließen, dass aufgrund eines Kurzschlusses in der Batterie ein erhöhtes Brandrisiko besteht.

Weiter räumt Mercedes ein, dass nach dem Update die Möglichkeit besteht, dass sich die Ladezeit bei Gleichstrom verlängert. Auch könnte sich der Energiegehalt der Batterie und damit die Reichweite verringern.

Beim Laden mit Wechselstrom soll das Update keine Auswirkungen auf die Ladezeit haben.

Bis zum Aufspielen des Updates für die Hochvoltbatterie empfiehlt Mercedes „dringend“, die Batterie nicht über 80 Prozent aufzuladen.

Ein Austausch der Hochvoltbatterie ist nicht vorgesehen.

In China kam es bereits zu Fahrzeugbränden, wie unter anderem der ADAC berichtet.

Laut KBA sind Mercedes bereits Schäden bekannt, die mit dem Batterieproblem zusammenhängen.

Ein Sicherheitsrisiko bleibt bestehen, solange die Ursache nicht physisch behoben wird.

Kunden müssen zudem damit rechnen, dass das Software-Update weitere Folgen für die Fahrzeugeigenschaften hat – etwa eine Einschränkung der Reichweite oder der Ladefähigkeit.

Auch dann liegt weiterhin ein rechtlich relevanter Sachmangel vor.

Nachbesserung durch Reparatur oder Austausch der defekten Batterie

Minderung des Kaufpreises

Rückabwicklung des Kaufvertrags

Schadensersatz, z. B. bei Folgeschäden oder Nutzungseinschränkungen

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat am 13. Februar 2025 einen verpflichtenden Rückruf für die Mercedes-Modelle EQA und EQB veröffentlicht. Der Grund: Brandgefahr durch einen Defekt in der Hochvoltbatterie. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Fahrzeugbrand kommen. Mercedes reagiert lediglich mit einem Software-Update. Kunden werden aktuell seit April 2025 informiert und zum Werkstattbesuch aufgefordert. Doch Experten stellen infrage, ob das bei einem sicherheitsrelevanten Mangel ausreichend ist. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer rät betroffenen Autofahrern dringend zur rechtlichen Prüfung – und bietet eine kostenlose Ersteinschätzung im E-Mobilitäts-Online-Check an. Die Kanzlei zählt zu den führenden Akteuren in der juristischen Aufarbeitung des Diesel-Abgasskandals und ist auch im Bereich E-Mobilität stark engagiert.Wie die Onlineausgabe der Auto Motor und Sport berichtet, soll die Brandgefahr bei den genannten Modellen offenbar aus einem ungünstigen Zusammentreffen von Problemen in der Produktion und externen Umständen resultieren. Beispielhaft genannt werden Stromschwankungen während des Ladevorgangs, auf die die Batterie womöglich nicht robust genug reagiere. Lieferant der Batteriezellen soll der chinesische Hersteller Ferasis Energy sein. Auch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat auf den sicherheitsrelevanten Mangel reagiert und am 13. Februar 2025 einen verpflichtenden Rückruf veröffentlicht. Die Gefahr geht von der Hochvoltbatterie aus – bei einem technischen Defekt kann es zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einem Fahrzeugbrand kommen.Folgende Eckdaten sind bekannt:Mercedes will das Problem mit einem Software-Update des Batteriemanagementsystems beheben. Bis dieses Update durchgeführt wurde, empfiehlt der Hersteller, die Batterie nicht über 80 Prozent aufzuladen, um das Risiko eines Brandes zu minimieren. Aktuell schreibt Mercedes betroffene Kunden an, um sie über das Update und den Werkstattbesuch zu informieren. Dr. Stoll & Sauer liegt ein solches Schreiben vor.Natürlich fragen sich Kunden, wie sicher die Lösung mit einem Update ist.Rechtsexperten sehen diese Maßnahme kritisch. Eine fehlerhafte Hochvoltbatterie stellt einen gravierenden Mangel dar – und ein bloßes Software-Update mag nicht ausreichen, um diesen Mangel dauerhaft zu beheben.Verbraucher haben Anspruch auf ein sicheres und funktionierendes Fahrzeug. Wird der Mangel nicht wirksam beseitigt, haben sie das Recht auf Nachbesserung, Austausch oder sogar Rückabwicklung, heißt es aus der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer. Die Verbraucherkanzlei bietet eine kostenlose Ersteinschätzung im E-Mobilitäts-Online-Check an.Wird der sicherheitsrelevante Mangel nicht dauerhaft beseitigt, stehen betroffenen Fahrzeughaltern verschiedene Gewährleistungs- und Rückabwicklungsrechte zu. Dazu zählen:Auch bei späteren Auswirkungen des Updates – etwa Reichweitenverlust – bleibt der Gewährleistungsanspruch bestehen. Entscheidend ist: Der Mangel muss vollständig und wirksam beseitigt werden. Eine bloße Software-Kosmetik reicht rechtlich nicht aus – vor allem nicht bei einem sicherheitsrelevanten Mangel.Als eine der führenden Kanzleien im Abgasskandal und im Bereich E-Mobilität vertritt Dr. Stoll & Sauer deutschlandweit Verbraucher gegen große Autohersteller. Die Verbraucherkanzlei bietet eine kostenlose Ersteinschätzung im E-Mobilitäts-Online-Check an.