- Mercedes bestätigt, dass die Fahrzeuge aus Speyer, Hamburg und Sterzing vom laufenden Brandgefahr-Rückruf nicht erfasst waren.
- Die Feuerwehr Sterzing bestätigte Dr. Stoll & Sauer, dass dort ein Mercedes EQB brannte. Bei den Löscharbeiten ließen sich die Türen nicht öffnen.
- In einem US-Rückrufbericht dokumentiert Mercedes zwei Brände in Europa bei Fahrzeugen, die das Software-Update bereits erhalten hatten.
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Brand in Sterzing: Die Feuerwehr musste eine Seitenscheibe einschlagen
Am 2. November 2026 ging in Sterzing in Südtirol ein Elektroauto an einer öffentlichen Ladestation in Flammen auf. Die Freiwillige Feuerwehr Sterzing bestätigte der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer auf Anfrage, dass es sich um einen Mercedes EQB handelte. Die Kanzlei veröffentlichte die Modellbestätigung am 5. November. Die Einsatzkräfte brachten das Fahrzeug zur Kühlung in einen Wassercontainer. Verletzt wurde niemand. Mehr dazu in unserer News.
Die Recherche von auto motor und sport wirft nun eine weitere Frage auf. Laut Feuerwehr ließen sich die Türen während des Brandes nicht öffnen. Für die weiteren Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte eine Seitenscheibe einschlagen. Ob sich die Türen von innen hätten öffnen lassen, bleibt nach dem Bericht offen. Für Dr. Stoll & Sauer ist das eine entscheidende Frage. Wer bei einem Brand noch im Fahrzeug sitzt, muss es schnell verlassen können. Das KBA will nach Angaben eines Behördensprechers gegenüber dem Magazin prüfen, ob ein weiterer Serienmangel oder ein Defekt an diesem einzelnen Fahrzeug vorlag.
Auch die Fahrzeuge aus Speyer und Hamburg lagen außerhalb des Rückrufs
Am 16. August brannte in Speyer ein EQA auf einem Baumarktparkplatz aus. Am 30. Oktober geriet in Hamburg-Rahlstedt ein EQB 250 an einer Ladesäule auf einem Tankstellengelände in Brand. Beide Fahrzeuge wurden zum Zeitpunkt des Brandes geladen. Beim Hamburger EQB erklärte Mercedes gegenüber auto motor und sport, dass eine andere Hochvoltbatterie verbaut war als der vom Rückruf erfasste Batterietyp. Was die Brände in Speyer, Hamburg und Sterzing jeweils ausgelöst hat, ist öffentlich ungeklärt.
US-Rückrufbericht dokumentiert Brände nach dem Software-Update
Im November 2025 erhielt Mercedes zwei Brandmeldungen aus Europa zu Fahrzeugen, die das Rückruf-Update bereits erhalten hatten. Das geht aus dem Herstellerbericht zum US-Rückruf 26V073 hervor, den die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA veröffentlicht hat. Bei einem Brand konnte Mercedes die Ursache nicht ermitteln. Die Untersuchung des anderen Falls veranlasste den Hersteller, die Wirksamkeit des Updates außerhalb Chinas genauer zu prüfen. Einen der beiden Vorfälle ordnete der SWR in seinem Bericht vom 3. März 2026 einem EQA zu, der auf dem Gelände eines Discounters in Österreich brannte. Auf Nachfrage des SWR erklärte Mercedes, das Update habe das Brandrisiko in seltenen Einzelfällen nicht vollständig beseitigt.
Die US-Rückrufakten zeigen, wie Mercedes vom Software-Update zum Batterietausch kam:
- Januar 2025. Mercedes meldete den ersten US-Rückruf für den EQB (25V050). Ein Update des Batteriemanagements sollte das Brandrisiko senken. Im Laufe des Jahres erweiterte Mercedes den Kreis der betroffenen Fahrzeuge.
- Herbst 2025. Mercedes stellte bei einem kleinen Teil der Fahrzeuge fest, dass die Werkstattmaßnahme als erfolgreich angezeigt worden war, obwohl die korrekte Softwareversion fehlte. Davon waren auch Fahrzeuge in den USA betroffen. Das dokumentiert der US-Rückrufbericht 25V894.
- Dezember 2025 und Januar 2026. Mercedes und der Zulieferer untersuchten Zellen und Batterien, führten Versuche durch und prüften die Fertigung vor Ort. Danach konnte Mercedes für einen Teil der betroffenen Fahrzeuge nicht bestätigen, dass das Update das Risiko ausreichend senkte.
- Januar und Februar 2026. Am 30. Januar entschied sich Mercedes für den Austausch bestimmter Hochvoltbatterien. Der im Februar gemeldete US-Rückruf 26V073 umfasst 11.895 Fahrzeuge der Varianten EQB 250+, EQB 300 4MATIC und EQB 350 4MATIC. Bis zum Tausch sollten betroffene US-Halter höchstens bis 80 Prozent laden und die Fahrzeuge im Freien mit Abstand zu Gebäuden abstellen.
Chronik der öffentlich dokumentierten Brandfälle bei Mercedes
Die Übersicht fasst die bekannten Brandfälle aus Medienberichten und US-Rückrufakten zusammen. Wo die Akten nur den Eingang einer Meldung nennen, ist dieser Zeitpunkt angegeben.
- China 2023–2024: Mercedes erhielt mehrere Brandmeldungen zu Fahrzeugen mit der Hochvoltbatterie EB330. Genaue Orte und Modellvarianten nennt der US-Rückrufbericht nicht. Die Untersuchungen ergaben keine eindeutige gemeinsame Ursache. Mercedes hielt ein Zusammenspiel von Faktoren aus der Zellfertigung und örtlichen Einflüssen für möglich.
- USA, Januar und Juni 2025: Mercedes erhielt am 16. Januar und am 24. Juni zwei Meldungen zu Fahrzeugen, die später dem ursprünglichen US-Rückruf für den EQB zugeordnet wurden. Die genauen Brandorte, Modellvarianten und Ursachen gehen aus den Rückrufakten nicht hervor.
- Außerhalb der USA, Mai 2025: Mercedes erhielt weitere Meldungen über thermische Vorfälle und Brände. Darunter waren auch Fahrzeuge, die außerhalb des ursprünglichen Rückrufs lagen. Konkrete Orte und Modelle nennt der Bericht nicht.
- Österreich, November 2025: Auf dem Gelände eines Discounters brannte nach Recherchen des SWR ein Mercedes EQA, der das Rückruf-Update bereits erhalten hatte. Die Brandursache ist öffentlich ungeklärt.
- Weiterer Fall in Europa, im November 2025 gemeldet: Mercedes dokumentiert im US-Rückrufbericht einen zweiten Brand bei einem Fahrzeug mit installiertem Rückruf-Update. Der genaue Brandort, das Modell und die Brandursache gehen aus dem Bericht nicht hervor.
- Speyer, 16. August 2026: Ein Mercedes EQA brannte beim Laden auf einem Bauhaus-Parkplatz aus. Die Feuerwehr kühlte die Hochvoltbatterie. Der Auslöser ist ungeklärt. Laut Mercedes fiel der Wagen nicht unter den laufenden Brandgefahr-Rückruf.
- Hamburg-Rahlstedt, 30. Oktober 2026: Ein Mercedes EQB 250 geriet beim Laden an einer Tankstelle in Brand. Medien berichteten, dass die Batterie brannte. Was das Feuer auslöste, ist ungeklärt. Laut Mercedes war ein anderer Batterietyp verbaut als bei den vom laufenden Rückruf erfassten Fahrzeugen.
- Sterzing, 2. November 2026: An einer öffentlichen Ladestation in Südtirol brannte ein Mercedes EQB beim Laden. Die Feuerwehr bestätigte Dr. Stoll & Sauer auf Anfrage das Modell. Laut Feuerwehr ließen sich die Türen während des Feuers nicht öffnen. Für die weiteren Löscharbeiten musste eine Seitenscheibe eingeschlagen werden. Die Brandursache ist ungeklärt. Laut Mercedes fiel der Wagen nicht unter den laufenden Rückruf. Das KBA will den Fall prüfen.
Auch in Deutschland setzte Mercedes zunächst auf ein Software-Update für das Batteriemanagement (KBA-Referenz 14775R). Seit Februar 2026 sieht der Rückruf 16136R für betroffene EQA und EQB den Austausch der Hochvoltbatterie vor. Hintergrund ist ein möglicher interner Kurzschluss in einer Batteriezelle. Bis zum Tausch sollen betroffene Halter laut Rückrufhinweisen höchstens bis 80 Prozent laden und den Wagen ausschließlich im Freien abstellen. Maßgeblich sind die Rückrufhinweise für das jeweilige Fahrzeug.
Welche Rechte Käufer haben, hängt vom konkreten Mangel, vom Vertrag und vom bisherigen Verlauf der Nachbesserung ab. Dr. Stoll & Sauer prüft insbesondere folgende Möglichkeiten:
- Mangel beseitigen lassen. Bei einem Sachmangel können Käufer grundsätzlich vom Verkäufer Nacherfüllung verlangen. Welche Abhilfe in Betracht kommt, hängt vom konkreten Defekt ab.
- Kauf rückabwickeln oder Kaufpreis mindern. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kommen ein Rücktritt oder eine Minderung in Betracht, etwa wenn die erforderliche Nachbesserung scheitert.
- Schadensersatz geltend machen. Sind durch den Mangel nachweisbare Schäden entstanden, können je nach Sachlage Schadensersatzansprüche bestehen. Bei Leasingfahrzeugen kommt es auch darauf an, welche Rechte der Leasingvertrag dem Kunden einräumt.
Dr. Stoll & Sauer hat in mehreren erstinstanzlichen Verfahren Entscheidungen zugunsten von Käufern eines Mercedes EQA erstritten:
- Landgericht Stuttgart, Urteile vom 30. Juli 2026 (Az. 53 O 3/26 und 53 O 27/26). In einem Verfahren sprach das Gericht 51.791,09 Euro gegen Rückgabe des Fahrzeugs zu. Im anderen umfasste das Urteil auch die Freistellung von laufenden Darlehensverpflichtungen.
- Landgericht Frankfurt (Oder), Urteil vom 14. August 2026 (Az. 11 O 140/25). Das Gericht entschied auf Rückabwicklung des Kaufvertrags über einen Mercedes EQA.
- Landgericht Dortmund, Urteil vom 4. September 2026 (Az. 3 O 300/25). Das Gericht wertete das konkrete Brandrisiko bei einem EQA 250+ als Sachmangel und sprach der Klägerin 37.843,35 Euro gegen Rückgabe des Fahrzeugs zu. Zudem stellte es fest, dass Mercedes für mögliche künftige Schäden aus der Brandgefahr der Hochvoltbatterie einzustehen hat.