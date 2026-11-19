- Geparktes E-Auto in Karlsruhe-Daxlanden vollständig ausgebrannt
- Laut „die neue welle“ war es ein Renault Zoe
- Ob die Hochvoltbatterie am Brand beteiligt war, ist offen
Für Dr. Stoll & Sauer ist der neue Brand ein Anlass, genauer hinzusehen. Für bestimmte Zoe-Serien gab es bereits Rückrufe wegen möglicher Kurzschlüsse in der Hochvoltbatterie. Ob die Batterie in Daxlanden am Brand beteiligt war und ob der Wagen zu einer zurückgerufenen Serie gehörte, ist bislang offen. Verbrauchern mit Batterieproblemen oder einem sicherheitsrelevanten Rückruf bietet die Kanzlei eine kostenlose Ersteinschätzung im E-Mobilitäts-Online-Check an, um rechtliche Möglichkeiten und Ansprüche zu überprüfen.
Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus
Als die ersten Einsatzkräfte in der Kirschstraße in Daxlanden eintrafen, schlugen laut „die neue welle“ bereits Flammen aus dem Wagen. Das Elektroauto brannte vollständig aus. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer auf das direkt angrenzende Wohnhaus ausbreitete. Verletzt wurde niemand.
Hier die bisher bekannten Fakten zum Einsatz und den bisherigen Stand zur Brandursache.
- Einsatz: Gegen 23.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Angaben von ka-news alarmiert. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Karlsruhe und die Freiwillige Feuerwehr Daxlanden. Gegen 2.30 Uhr war der Einsatz laut ka-news beendet.
- Hochvoltbatterie: „die neue welle“ berichtet, dass die verbaute Hochvoltbatterie die Löscharbeiten erschwert habe. Aus den Berichten geht bislang nicht hervor, ob die Batterie selbst brannte, wo das Feuer im Fahrzeug begann oder ob der Wagen zum Zeitpunkt des Brandes geladen wurde
- Brandursache: Die Polizei vermutet laut ka-news einen technischen Defekt. Welches Bauteil betroffen gewesen sein könnte, ist offen.
Dr. Stoll & Sauer hatte Ende Oktober über die Brände in Wernau und Ettenheim berichtet. Die damaligen Polizeiauskünfte geben unterschiedlich konkrete Hinweise darauf, wo das Feuer ausbrach.
- Wernau, 25. Oktober: Ein Renault Zoe geriet in der Finkenstraße in Vollbrand. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen brach das Feuer im Bereich der Batterie aus. Die Hitze beschädigte auch ein daneben geparktes Fahrzeug. Der Gesamtschaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt.
- Ettenheim, 26. Oktober: Ein Renault Zoe brannte in einer Garage aus. Die Flammen griffen auf die Fassade eines Anbaus über. Die Druckwelle einer gemeldeten Explosion beschädigte Fenster in der Nachbarschaft. Das Polizeipräsidium Offenburg bestätigte der Kanzlei das Fahrzeugmodell. Der geschätzte Schaden lag bei rund 150.000 Euro. Die genaue Ursache blieb nach den damals veröffentlichten Angaben offen.
Beim Renault Zoe sind mehrere Rückrufe wegen möglicher Kurzschlüsse in der Hochvoltbatterie dokumentiert. Sie betreffen jeweils bestimmte Produktionszeiträume. Für Halter kommt es deshalb auf die Fahrzeug-Identifizierungsnummer ihres eigenen Wagens an.
Das europäische Warnsystem Safety Gate führt unter anderem diese Aktionen auf.
- 0DA5 (2020): Betroffen waren bestimmte Zoe aus der Produktion vom 23. September bis 18. Dezember 2019. Ein Fertigungsfehler in der Batterie konnte zu einem Kurzschluss und zur Überhitzung führen und damit die Brandgefahr erhöhen.
- 0DKQ (2022): Bei bestimmten Fahrzeugen aus der Produktion vom 3. Januar bis 22. Februar 2021 konnte in der Batterie während der Fahrt oder beim Laden ein interner Kurzschluss auftreten. Die Maßnahme sah eine Prüfung und bei Bedarf den Austausch von Batteriemodulen vor.
- 0EBN (2024): Bei bestimmten Zoe, die zwischen dem 1. und dem 28. September 2023 im Werk Flins gebaut wurden, konnte ein Produktionsfehler einen Kurzschluss in der Hochvoltbatterie und einen Brand auslösen.
Batterieprobleme auch bei Mercedes und Ford
Welche Folgen ein konkretes Brandrisiko für einen Kaufvertrag haben kann, zeigen Verfahren zu anderen Modellen. Dr. Stoll & Sauer hat bei Mercedes EQA und beim Ford Kuga Plug-in-Hybrid bereits Entscheidungen zur Rückabwicklung erstritten.
- Mercedes EQA: Bei Mercedes EQA und EQB führten mögliche Kurzschlüsse in der Hochvoltbatterie zu Rückrufen. Das Landgericht Dortmund wertete das konkrete Brandrisiko bei einem EQA 250+ als Sachmangel. Mit Urteil vom 4. September 2026 verurteilte es Mercedes in erster Instanz zur Zahlung von 37.843,35 Euro gegen Rückgabe des Fahrzeugs (Az. 3 O 300/25).
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid: Nach einem Software-Update zur Hochvoltbatterie berichteten Mandanten der Kanzlei von längeren Ladezeiten und einer geringeren nutzbaren Batteriekapazität. In einem Verfahren zum Ford Kuga verurteilte das Landgericht Regensburg Ford mit Versäumnisurteil vom 27. Juli 2026 zur Rückabwicklung des Kaufvertrags (Az. 84 O 872/26). Auch dieses Verfahren läuft noch.
Für Zoe-Käufer kommt es darauf an, ob ihr Fahrzeug einen konkreten Sachmangel aufweist, welche Abhilfe angeboten wurde und ob diese den Mangel behebt. Rückrufschreiben, Werkstattberichte und bei einem Brand auch Fotos und Schadensbelege können für die Prüfung wichtig sein. Nach § 437 BGB kommen je nach Einzelfall folgende Rechte in Betracht.
- Nacherfüllung: Käufer können vom Verkäufer grundsätzlich verlangen, dass er den Sachmangel auf seine Kosten behebt.
- Minderung oder Rücktritt: Bleibt eine ordnungsgemäße Abhilfe aus oder scheitert sie, können unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Herabsetzung des Kaufpreises oder eine Rückabwicklung infrage kommen.
- Schadensersatz: Nach einem Brand lässt sich prüfen, wer für Schäden am Fahrzeug oder an weiterem Eigentum haftet und welche Kosten ersetzt werden können.