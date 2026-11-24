- Für normale Gebrauchsspuren fällt kein Minderwertausgleich an.
- Reparaturkosten dürfen als Grundlage dienen. Das Gericht verlangt Abschläge für die einzelnen Positionen.
- Von 9.445 Euro Hauptforderung sprach das OLG 4.160 Euro zu. Davon entfielen 3.160 Euro auf den Minderwert.
Was nach der Leasing-Rückgabe zum Streit führte
Ein Unternehmen hatte einen Pkw für 36 Monate im Kilometerleasing genutzt. Nach der Rückgabe verlangte die Leasinggesellschaft auf Grundlage eines von ihr eingeholten DAT-Gutachtens 9.445 Euro für 17 beanstandete Positionen. Das Landgericht Stuttgart gab der Klage mit Urteil vom 19. Juli 2024 (Az. 8 O 113/24) weitgehend statt. In der Berufung holte das OLG ein eigenes Sachverständigengutachten ein.
Wie sich die Forderung im Verfahren veränderte, zeigen die wichtigsten Positionen.
- Das Landgericht sprach in der Hauptsache 8.065 Euro zu. Das OLG reduzierte den Betrag auf 4.160 Euro, hinzu kamen Zinsen und 10 Euro Mahnkosten.
- Als Minderwert erkannte das OLG 3.160 Euro an. Die weiteren 1.000 Euro betrafen eine fällige, aber unterlassene Inspektion. Gegen diesen Teil des landgerichtlichen Urteils war die Berufung unzureichend begründet.
- Bei den Sitzbezügen hielt die Leasinggesellschaft sichtbare Stellen für Risse. Auf den Fotos ließen sich Risse jedoch nicht sicher erkennen. Das Gericht ging von Verformungen aus, wie sie etwa durch Kindersitze entstehen können, und berücksichtigte dafür keinen Minderwert.
Der Bundesgerichtshof hat bereits entschieden, dass bei entsprechender Vertragsklausel ein Ausgleich für den Wertverlust durch einen vertragswidrigen Fahrzeugzustand geschuldet sein kann. Der intern kalkulierte Restwert und der später erzielte Verkaufspreis sind dafür ohne Bedeutung (BGH, Urteil vom 24. April 2013, Az. VIII ZR 336/12). Das OLG Stuttgart konkretisiert, wie sich der maßgebliche Wertverlust bei der Rückgabe bestimmen lässt.
Für Leasingkunden kommt es bei der Prüfung einer Nachforderung auf drei Fragen an.
- Welche Spuren sind bei diesem Fahrzeug üblich? Maßstab ist ein vergleichbares Fahrzeug gleichen Alters und mit der vereinbarten Laufleistung. Mängel, die die Betriebs- oder Verkehrssicherheit beeinträchtigen, gehen nach dem Urteil über übliche Gebrauchsspuren hinaus.
- Wie stark drückt der einzelne Schaden den Marktwert? Reparaturkosten können ein Ausgangspunkt sein. Werden sie zur Berechnung herangezogen, ist jede Position mit einem angemessenen Abschlag anzusetzen. Fahrzeugtyp, Alter und Laufleistung können dabei als Orientierung dienen. Ein gut sichtbarer Kratzer auf der Motorhaube kann den Marktwert stärker beeinflussen als ein verdeckter Kratzer im Motorraum.
- Kann die Leasinggesellschaft ihre Forderung belegen? Im Streitfall muss sie den geltend gemachten Minderwert beweisen. Eine Aufstellung mit Fotos und Reparaturkosten kann die beanstandeten Stellen dokumentieren. Für die Höhe der Forderung kommt es darauf an, wie sich der Wertverlust daraus nachvollziehbar ableiten lässt.
Viele Streitpunkte lassen sich schon vor der Rückgabe klären. Dr. Stoll & Sauer empfiehlt, auf folgende Punkte zu achten.
- Vor der Unterschrift die Gesamtkosten vergleichen. Neben der Monatsrate zählen Sonderzahlung, Überführungskosten, vereinbarte Kilometer und der Preis für Mehrkilometer. Beim Restwertleasing kann zusätzlich das Risiko eines niedrigeren Fahrzeugwerts am Vertragsende beim Leasingnehmer liegen.
- Rückgaberegeln und Wartungsvorgaben früh lesen. Fällige Inspektionen rechtzeitig einplanen und die Nachweise aufbewahren. Auch prüfen, welche Schlüssel, Unterlagen und Zubehörteile bei der Rückgabe verlangt werden.
- Den Zustand bei Übernahme und Rückgabe dokumentieren. Fotos bei gutem Licht vom Fahrzeug, vom Innenraum und vom Kilometerstand machen. Auffällige Stellen sowohl aus der Nähe als auch in der Übersicht fotografieren.
- Das Rückgabeprotokoll vor der Unterschrift lesen. Abweichende Einschätzungen zu Schäden oder Kosten im Protokoll festhalten und sich eine Kopie geben lassen. Darauf achten, ob die Unterschrift zugleich eine Kostenübernahme bestätigt.
- Bei einer Nachforderung die Einzelpositionen anfordern. Rückgabeprotokoll, Fotos, Gutachten und Schlussabrechnung miteinander abgleichen. Bei einer hohen oder unklaren Forderung die gesetzten Fristen im Blick behalten und die Abrechnung zeitnah prüfen lassen.
Die Kanzlei prüft, ob der Leasingvertrag die verlangten Positionen trägt, ob normale Gebrauchsspuren berechnet wurden und ob der angesetzte Minderwert plausibel ist. Dazu können Betroffene den Leasingvertrag, das Rückgabeprotokoll, das Gutachten und die Schlussabrechnung einreichen. Nach einer Beauftragung kann die Kanzlei unberechtigte Forderungen gegenüber dem Leasinggeber zurückweisen und auf Wunsch die Kommunikation mit der Rechtsschutzversicherung übernehmen. Eine kostenlose Ersteinschätzung gibt es im Leasing-Online-Check.