Landgericht Landshut hält Zeitschaltuhr im Wohnmobil c-Tourer I 148 von Carthago für unzulässig

Im März 2016 kaufte der Kläger das Fahrzeug der Marke Carthago „c-Tourer I 148“ für 82.450 Euro. Beim Motor handelt es sich um ein Multijet 2,3l mit 150 PS der Abgasnorm Euro 5b. Motorkennung: F1AE3481E. Mit Klage vom 6. Oktober 2021 soll das Landgericht Landshut feststellen, ob dem Kläger durch den Diesel-Abgasskandal ein Schaden entstanden ist und FCA dafür haftet. FCA ist mittlerweile in der Automobilholding Stellantis mit dem Autobauer PSA zusammengegangen.



Mit Verfügung vom 18. Februar 2022 stellt das Landgericht Landshut fest, dass die Zeitschaltuhr schon so geschalten sei, dass zwischen Prüfstand und Realbetrieb unterschieden werden könnte: „Aus Sicht des Gerichts kommt als Haftungsgrund insbesondere in Betracht, dass nach dem - soweit ersichtlich - bisher unbestrittenen Vortrag der Klagepartei im Motor des Fahrzeugs des Klägers eine Software verwendet wird, die nach dem Ablauf der Dauer des NEFZ, konkret nach 1600 Sekunden des Motorbetriebs, die Abgasreinigung verändert. Diese Zeitschaltung erfolgt zwar im Realbetrieb und auf dem Prüfstand gleich. Es kommt aber in Betracht, diese Zeitsteuerung als einen erkennbar auf eine Differenzierung zwischen Prüfverfahren und sonstigem Betrieb zugeschnittenen Parameter anzusehen und somit einer unzulässigen Prüfstandserkennung vergleichbar zu behandeln.“



Auch gibt das Gericht zu bedenken, dass die Genehmigung der italienischen Zulassungsbehörde wertlos sei, falls sie durch den Hersteller getäuscht worden sei: „Wenn die Beklagtenpartei darauf abstellt, dass die Grenzwerte eingehalten werden, so wäre zu konkretisieren, ob dies auch noch nach Ablauf der 1600 Sekunden der Fall ist. Nur in diesem Fall wäre die Zeitsteuerung für die Einhaltung der Grenzwerte nicht relevant. Selbst wenn man von einer Tatbestandswirkung der Entscheidungen der italienischen Zulassungsbehörde ausgehen würde, so könnte sich die Beklagte darauf nicht berufen, wenn sie diese durch eine arglistige Täuschung der Genehmigungsbehörde erschlichen hätte.“



Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer geht derzeit davon aus, dass die Abschalteinrichtungen im Fiat Ducato nicht notwendig zum Motorschutz sind – wie Autobauer generell vor Gericht vortragen. Außerdem weisen mehrere Gutachten außerhalb von Gerichtsverfahren darauf hin, dass Wohnmobile die Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand einhalten. Die Robert Bosch GmbH hat gegenüber dem Kraftfahrt-Bundesamt zugestanden, Abschalteinrichtungen an Fiat geliefert zu haben. Außerdem hat Fiat in einem Verfahren der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer die Zeitabschaltung in der Abgasreinigung bestätigt.

Am Landgericht Landshut bahnt sich ein verbraucherfreundliches Urteil im Abgasskandal von Fiat Chrysler Automobiles (FCA / jetzt: Stellantis) an. Die 41. Zivilkammer weist in einer Verfügung vom 18. Februar 2022 darauf hin, dass im Motor des Wohnmobils c-Tourer I 148 von Carthago eine unzulässige Prüfstandserkennung verbaut sein könnte (Az.: 41 O 2804/21). FCA versorgt die Hersteller von Wohnmobilen mit dem Basisfahrzeug Fiat Ducato. Der Ducato-Motor soll mit Hilfe einer Zeitschaltuhr die Abgasreinigung nach rund 22 Minuten abschalten. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer, die das Verfahren am Landgericht Landshut führt, rät vom Abgasskandal Betroffenen zur anwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check . Die Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal. Die beiden Inhaber haben in der VW-Musterfeststellungsklage für 260.000 Verbraucher einen 830-Millionen-Euro- Vergleich mit ausverhandelt. Derzeit führen sie in einer Spezialgesellschaft die Musterklage gegen Daimler. Fiat-Kunden und Camper stehen seit dem Sommer 2020 unter Schock. Damals durchsuchten Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt Büroräume von FCA und Iveco – beide gehören zum Fiat-Imperium. „Frankfurt: Durchsuchungen wegen des Verdachts des Betruges im Zusammenhang mit Diesel-Abschalteinrichtungen“, titelte die Staatsanwaltschaft in ihrer Pressemitteilung vom 22. Juli 2020. Ganz offensichtlich hat auch der Autokonzern Fiat wie die Volkswagen AG den Verbrauchern einen ausgewachsenen Diesel-Abgasskandal beschert. Die Abgasreinigung der Motoren soll so manipuliert werden, dass die EU-Grenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten werden. Im realen Straßenverkehr wird die Umwelt verpestet und die Gesundheit der Bürger gefährdet. Weil Fiat und Iveco Fahrgestelle und Motoren an Herstellern von Reise- und Wohnmobilen verkaufen, hielt der Abgasskandal somit Einzug in die gerade durch die Corona-Pandemie boomende Branche.Mittlerweil hat die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer weit über 1000 Klagen im Fiat-Abgasskandal an deutschen Gerichten eingereicht. Erste verbraucherfreundliche Urteile konnten bereits erstritten werden. Die juristische Aufarbeitung des Skandals ist im vollem Gang. Das Landgericht Landshut hat am 18. Februar 2022 eine Verfügung erlassen. Mit Hilfe einer Zeitschaltuhr soll die Abgasreinigung im Ducato-Motor nach rund 1600 Sekunden ausgeschalten werden. Das Gericht könnte sich vorstellen, dass es sich bei dem Timer um eine Art unzulässige Prüfstandserkennung handelt. Hier die Eckdaten zum vorliegenden Verfahren, das von der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer geführt wird: Für die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer ist die Beweislast gegen den Autobauer mittlerweile erdrückend. Alleine die Vorkommnisse bis ins Jahr 2020 müssten für eine Verurteilung von FCA genügen. Weit über 1000 Klagen hat die Kanzlei mittlerweile gegen FCA, Iveco und Fahrzeughändler bundesweit eingereicht. Hier eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Entwicklungen:Für die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer ist die juristische Aufarbeitung des Abgasskandals bei FCA/Stellantis ein großes Stück weitergekommen. Die Chancen auf Schadensersatz sind dadurch enorm gestiegen. Daher rät die Kanzlei vom Abgasskandal betroffenen Verbrauchern, sich anwaltlich beraten zu lassen. Geschädigte müssen durch diemitkämpfen: Ihnen drohen Fahrverbote Stilllegungen und Wertverluste , sofern sie die Ansprüche nicht rechtzeitig vor Gericht geltend machen. Verbraucher sollten eine Individualklage erheben. Die Chancen stehen nach aktueller Rechtsprechung sehr gut. Im kostenfreien Online-Check lässt sich der richtige Weg aus dem Dieselskandal herausfinden. Wir prüfen Ihren konkreten Fall und geben Ihnen eine Ersteinschätzung, bevor wir uns auf ein gemeinsames Vorgehen gegen den Autobauer einigen.