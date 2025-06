Erster Erfolg gegen Ford im Abgasskandal

Ford wurde zur Zahlung von 3.299 Euro Schadensersatz verurteilt, zusätzlich zu Zinsen ab Rechtshängigkeit.

Darüber hinaus muss der Konzern die vorgerichtlichen Anwaltskosten in Höhe von 453,87 Euro übernehmen.

Das Urteil wurde als Teil-Versäumnisurteil erlassen, da sich Ford im Termin nicht verteidigte.

Ein Versäumnisurteil wird erlassen, wenn eine Partei zum Haupttermin nicht erscheint oder sich nicht verteidigt. Im vorliegenden Fall bedeutete dies: Ford ist mit seiner Verteidigung säumig geblieben – das Gericht entschied zugunsten des Klägers. Zwar kann das Urteil mit Einspruch angefochten werden, doch erfahrungsgemäß ist dies eher selten erfolgreich, wenn die Klage – wie hier – schlüssig begründet ist.

Grundlage der Klage war der BGH-Entscheid vom 26. Juni 2023 (Az. VIa ZR 335/21), der eine klare Linie im Dieselabgasskandal zieht.

Die bloße Existenz einer solchen Einrichtung reicht aus – es kommt nicht darauf an, ob sie im Prüfzyklus NEFZ erforderlich war oder nicht.

Käufer haben Anspruch auf Schadensersatz, selbst wenn der Hersteller „nur“ fahrlässig gehandelt hat.

Der Schaden wird als Differenzschaden gewertet – d.h., der Käufer hätte für das Fahrzeug im Wissen um die Manipulation weniger gezahlt. Die Höhe beläuft sich zwischen 5 bis 15 Prozent des Kaufpreises.

Eine genaue technische Analyse ist für Verbraucher nicht erforderlich – es genügt der Nachweis greifbarer Anhaltspunkte für eine Abschalteinrichtung.

Für unsere Mandanten bedeutet das: Auch gegen Hersteller wie Ford bestehen beste Chancen auf Schadensersatz, wenn Thermofenster im Fahrzeug eingesetzt wurden. Die Entscheidung betrifft eine Vielzahl von Diesel-Fahrzeugen mit Euro-5- und Euro-6-Norm – darunter auch Modelle von Ford.

