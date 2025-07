Dr. Stoll & Sauer: 5000 Euro Schadensersatz für Opfer des Lookiero-Datenlecks

E-Mail-Adressen

Vor- und Nachnamen

Geburtsdaten

Adressen (Straße, PLZ, Ort)

Telefonnummern

Anmeldedaten (Hashes von Passwörtern)

EuGH (Urteil vom 14. Dezember 2023, Az. C-340/21 ):

Schon der Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten kann einen immateriellen Schaden darstellen. Ein konkreter Nachweis finanzieller Nachteile ist nicht notwendig. Es genügt, dass Betroffene etwa Angst vor Datenmissbrauch oder Kontrollverlust über ihre privaten Informationen empfinden. BGH (Urteil vom 18. November 2024, Az. VI ZR 10/24):

Der Bundesgerichtshof bestätigte die Linie des EuGH und betonte: Betroffene müssen keine konkreten Missbrauchsfälle nachweisen. Der bloße Verstoß gegen Datenschutzvorschriften und die bloße Möglichkeit eines Datenmissbrauchs reichen aus, um Ansprüche zu begründen. Die Höhe des Schmerzensgelds bemisst sich nach Art, Schwere, Dauer und Umständen der Datenschutzverletzung.

Erfolg im Datenschutzrecht: Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer hat für einen Mandanten im Zusammenhang mit dem Lookiero-Datenleck außergerichtlich 5000 Euro immateriellen Schadensersatz durchgesetzt. Der Online-Modeanbieter Lookiero war offenbar am 27. März 2024 Ziel eines massiven Hackerangriffs geworden, bei dem sensible Daten von Millionen Nutzern in die Hände Dritter gelangten – so berichtete zumindest das Magazin Heise-Online. Lookiero hat den Datenvorfall gegenüber Dr. Stoll & Sauer mit Schreiben vom 8. Mai 2025 bestätigt. Die Rechtsprechung von EuGH und BGH hat die Hürden für Schadensersatz gering angesetzt. Bereits der reine Datenverlust kann einen Schadensersatz nach sich ziehen. Betroffene von Datenlecks sollten nun ihre Ansprüche prüfen lassen – im Rahmen einer kostenlosen Ersteinschätzung im Datenleck-Online-Check der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer. Die Verbraucherkanzlei erlangte durch ihre Rolle im Abgasskandal bundesweite Bekanntheit.Nach einem Bericht von Heise Online vom 30. August 2024 wurden beim Online-Styling-Dienst Lookiero rund 4,8 Millionen Kundenkonten kompromittiert. Die Plattform Have I Been Pwned veröffentlichte die Informationen. Die Plattform hat sich auf die Analyse und Dokumentation von Datenlecks spezialisiert hat. Besonders gravierend: Die Daten sind bereits im Umlauf – teils im Darknet.Laut den veröffentlichten Informationen wurden unter anderem folgende personenbezogene Daten entwendet:Das Leck wurde demnach am 30. August 2024 entdeckt. Die Plattform Have I Been Pwned entdeckte die Daten im Darknet und kontaktierte nach dem Heise-Online-Bericht Lookiero. Am 10. September 2024 informierte Lookiero die Kunden über die Blog-Funktion auf der Website. Aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer ist diese Information zu dünn und auch zu spät. Dieses Versäumnis stärkt aus Sicht der Kanzlei zusätzlich die Position geschädigter Verbraucher. Wer seine Daten in einem sensiblen Bereich wie Modeberatung und persönlichem Stilmanagement anvertraut, muss sich auf Datensicherheit verlassen können.Die europäische und deutsche Rechtsprechung gibt den Betroffenen von Datenschutzverstößen klare Werkzeuge an die Hand, umgeltend zu machen.Dr. Stoll & Sauer hat bereits in zahlreichen Verfahren – teils außergerichtlich, teils vor Gericht – Schadensersatzbeträge bis zu 5000 Euro durchgesetzt. Immer mehr Gerichte und Unternehmen erkennen an, dass Datenschutz kein abstrakter Begriff ist, sondern konkrete Auswirkungen auf die Persönlichkeitsrechte der Menschen hat.