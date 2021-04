Dieselgate 2.0 bei VW: Dr. Stoll & Sauer gewinnt am Landgericht Freiburg Verfahren zum EA288

Der Kläger kaufte 2017 den VW Golf 2,0 TDI mit dem Dieselmotor EA 288 und der Abgasnorm Euro 6 als Gebrauchtwagen.

Für das Modell liegt zwar kein Rückruf des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) vor. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat jedoch generell klar gemacht, dass ein Rückruf nicht notwendig für eine Verurteilung ist.

Die Motorsteuerung ist für das Landgericht mit einer sogenannten Fahrkurve programmiert. Diese Software erkennt, ob sich das Fahrzeug auf Prüfstand oder im Straßenverkehr befindet. Auf dem Prüfstand wird der Emissionsausstoß optimiert, während der Stickoxid-Ausstoß im normalen Straßenverkehr ansteigt, so dass die Umwelt verpestet wird. Eine solche Prüfstandserkennung ist für den BGH eine unzulässige Abschalteinrichtung.

Das Vorhandensein dieser Fahrkurve hat VW unfreiwillig in einem Schriftsatz offenbart, der auch der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer vorliegt. Daraus lässt sich ablesen, dass VW auch im EA288 eine Strategie für die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte entwickelt hat - allerdings ausschließlich auf dem Teststand. Diesen Umstand fand bereits das Landgericht Offenburg merkwürdig. In einem Verfahren der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hat Audi letztlich diese Teststandserkennung beim EA288 nach langem Leugnen eingestanden und ist daraufhin verurteilt worden (Az. 3 O 38/18).

Das LG Freiburg entschied daher, das VW den Kläger vorsätzlich und sittenwidrig im Sinne von §826 BGB geschädigt hat. Der Kaufvertrag wird rückabgewickelt. Der Verbraucher muss sich jedoch eine Nutzungsentschädigung anrechnen lassen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der erste Diesel-Abgasskandal bei Volkswagen um den Motor EA189 ist längst in Dieselgate 2.0 übergegangen. Im Mittelpunkt steht dabei der Motor EA288. Dazu hat die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer VW am Landgericht Freiburg (Az. 6 O 224/20) am 17. Dezember 2020 eine Niederlage beigebracht. Der Besitzer eines Golf VII 2.0 TDI erhält Schadensersatz, weil VW ihn vorsätzlich und sittenwidrig im Sinne von §826 BGB geschädigt hat. Der Abgasskandal ist für VW trotz zahlreicher Urteile des Bundesgerichtshofes noch nicht zu Ende. Neben Dieselgate 2.0 ist auch der Skandal um den Motor EA189 nicht ausgestanden. Erstens ist nichts verjährt. Zweitens gibt es Indizien, wonach das Software-Update zum EA189 unzulässig ist. Mit einer Medienkampagne auf der Firmen-Website versucht VW, Stimmung gegen Verbraucheranwälte zu machen. Letztlich wirkt die Website scheinheilig und wie das Pfeifen im Wald. Denn anders als VW behauptet, wachsen die Chancen der Verbraucher enorm, ihre Ansprüche gegen den Autobauer vor Gericht durchzusetzen. Bereits zwei Oberlandesgerichte haben VW zum EA288 verurteilt. Die Zahl der verbraucherfreundlichen Urteile steigt monatlich an. Jüngstes Beispiel ist das von der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer gewonnene Verfahren vor dem Landgericht Freiburg. Nach den zahlreichen Urteilen des BGH im Diesel-Abgasskandal von VW war für viele Beobachter der Eindruck erweckt worden, dass der Autobauer mit einem blauen Auge davongekommen ist. Doch der Skandal ist noch lange nicht ausgestanden. Außerdem ist VW in einem Abgasskandal verwickelt, der Benzinmotoren betrifft. Das Landgericht Offenburg hat in einem Verfahren der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer ein Gutachten einholen lassen, aus dem klar hervorgeht, dass an der Abgasreinigung manipuliert worden ist (Az. 4 O 159/17). Abgasgrenzwerte werden offensichtlich nur auf dem Prüfstand eingehalten. Das KBA hat die Ermittlungen aufgenommen und rückt die Akten dazu jedoch nicht heraus, obwohl Dr. Stoll & Sauer dazu einen rechtskräftigen Beschluss eines deutschen Gerichts erstritten hat.