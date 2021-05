Dieselgate 2.0: Landgericht Aachen verurteilt erneut VW im Abgasskandal zum EA288

Der Kläger kaufte 2017 den VW T6 California 2.0 TDI mit dem Dieselmotor EA 288 und der Abgasnorm Euro 6 als Gebrauchtwagen. Er bezahlte 47.500 Euro. Im Juni 2020 reichte der Verbraucher Klage gegen VW ein und verlangte die Rückabwicklung des Kaufvertrags.

Für das Modell liegt seit April 2019 ein Rückruf des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) vor. Die Behörde hatte eine Konformitätsabweichung bezüglich des Emissionsverhaltens festgestellt. Eine unzulässige Abschalteinrichtung will sie jedoch nicht gefunden haben. Ein Software-Update wurde für das Fahrzeug angeordnet, das mit einem SCR-Katalysator ausgerüstet ist.

Für das Landgericht stand außer Zweifel, dass der Golf mit dem EA288 über eine Prüfstandserkennung verfügt und darüber hinaus auf dem Prüfstand die Abgasreinigung manipuliert. Die Abschalteinrichtung führt dazu, dass der Motor – ähnlich wie beim Skandalmotor EA189 – den Stickoxidausstoß reduziert. So kann auf dem Prüfstand die gesetzliche Abgasnorm eingehalten werden, in dem der SCR-Katalysator mehr Harnstoff in die Abgasreinigung einführt. Im Straßenverkehr wird dann die AdBlue-Einspritzung wieder gemindert. Die Umwelt wird verpestet und die Gesundheit der Menschen gefährdet.

Als Beweis für das Vorhandensein einer Abschalteinrichtung wertete das Gericht auch eine von der Klägerseite vorgelegte VW-interne Applikationsrichtlinie vom 18. November 2015. Daraus ergibt sich, dass sowohl NSK- und SCR-Technologie mit Hilfe einer programmierten Fahrkurve über eine Prüfstandserkennung verfügen. In einem anderen Verfahren hatte das Landgericht Aachen in seiner Urteilsbegründung zum EA288 festgestellt: „Die Beklagte hat (…) zugestanden, dass eine Prüfstandserkennung in allen EA288-Motoren verbaut sei, nicht nur bei den neueren Motoren mit NSK- und SCR-Technologie, sondern auch bei den älteren Modellen mit der früheren Abgasreduzierung, die nur die Abgasnorm Euro 5 erfüllen, wie es beim Klägerfahrzeug der Fall ist.“

Das Vorhandensein dieser im Verfahren diskutierten Fahrkurve hat VW auch unfreiwillig in einem Schriftsatz offenbart, der auch der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer vorliegt. Daraus lässt sich ablesen, dass VW auch im EA288 eine Strategie für die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte entwickelt hat - allerdings ausschließlich auf dem Teststand. Diesen Umstand fand bereits das Landgericht Offenburg merkwürdig. In einem Verfahren der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hat Audi letztlich diese Teststandserkennung beim EA288 nach langem Leugnen eingestanden und ist daraufhin verurteilt worden (Az. 3 O 38/18).

VW hat sich aus Sicht des Landgerichts Aachen nicht substantiiert mit dem Vortrag der Klägerseite beschäftigt. Die VW-Anwälte hätten nur pauschal bestritten, dass es keine Fahrkurve in der Motorsteuerung des T6 gäbe. Gleichzeitig versuchten sie zu erklären, dass eine Fahrkurve nicht unzulässig sei. Das Gericht bemerkte jedoch, dass VW die Anwendung der von Klägerseite ins Verfahren eingebrachte VW-interne Applikationsrichtlinie auf das streitgegenständliche Fahrzeug nicht bestritten hätte. Daher wertete das Gericht die Fahrkurvenerkennung im T6 als zugestanden.

Das Landgericht entschied daher, dass VW den Kläger vorsätzlich und sittenwidrig im Sinne von §826 BGB geschädigt hat. Der Schaden für den Verbraucher entstand beim Kauf des Fahrzeugs, das er nie gekauft hätte, wenn er von der Manipulation der Abgasreinigung gewusst hätte. Der Kaufvertrag wird rückabgewickelt. Der Verbraucher muss sich jedoch eine Nutzungsentschädigung anrechnen lassen.

Die Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs setzte das Gericht auf 300.000 Kilometer fest.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Audi A1 8X

Audi A3 8V

Audi A4 B8

Audi A4 B9

Audi A5 F5

Audi A6 C7

Audi Q2 GA

VW Arteon

VW CC

VW Beetle

VW Caddy

VW Crafter

VW Golf VII

VW Golf Sportsvan

VW Jetta VI

VW Passat B8

VW Polo V

VW Polo VI

VW Scirocco III

VW Sharan II

VW Tiguan

VW Tiguan II

VW Touran II

VW T-Roc

VW T6 (California)

Seat Alhambra II

Seat Arona

Seat Ateca

Seat Ibiza

Seat Leon III

Seat Tarraco

Seat Toledo IV

Skoda Fabia III

Skoda Karoq

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq RS

Skoda Octavia III

Skoda Rapid

Skoda Superb III

Die Fälle werden individuell geprüft, ehe man sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen den Autobauer einigt.Die Anschuldigungen gegen die neue Motorengeneration von VW sind nicht neu. Bereits 2015 wurde bekannt, dass VW in den USA den EA288 mit einer Abschalteinrichtung ähnlich dem des Vorgänger-Diesels EA189 in den Verkauf gebracht haben soll. Am 15. Oktober 2015 bestritt VW, dass noch andere Motoren als die Baureihen EA 189 manipuliert worden waren. Sieben Tage später dann das Eingeständnis, dass in den USA auch die Baureihe EA288 betroffen war. Die Abschalteinrichtungen sollen nach VW-Angaben nach der Umstellung der Motorengeneration auf Euro 6 in den USA und auch in Europa entfernt worden sein.Der EA288 (EA steht übrigens für Entwicklungsauftrag) ist ein Dieselmotor von VW mit drei oder vier Zylindern. Es ist der Nachfolger des EA189, der den Diesel-Abgasskandal ins Rollen brachte. Der EA288 (EA steht übrigens für Entwicklungsauftrag) ist ein Dieselmotor von VW mit drei oder vier Zylindern. Es ist der Nachfolger des EA189, der den Diesel-Abgasskandal ins Rollen brachte. Er wird mit einem Hubraum von 1422, 1598 und 1968 ccm sowie einer Leistung zwischen 55 und 176 kW verbaut. Seit 2012 wird er in Diesel-Fahrzeugen des VW-Konzerns verwendet.Die Staatsanwaltschaft Braunschweig durchsuchte am 3. Dezember 2019 bei einer Razzia Geschäftsräume der Volkswagen AG in Wolfsburg. Hintergrund waren Ermittlungen, die sich auf Dieselfahrzeuge mit Motoren des Typs E288 beziehen. Ermittlungsergebnisse sind bis heute der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben worden.In welchen Fahrzeugen verbaute die Volkswagen AG und ihre Töchterunternehmen den umstrittenen EA288-Motor? Hier ein Überblick: Daneben führt die Kanzlei mehr als 20.000 Gerichtsverfahren im Abgasskandal gegen Hersteller, Händler und die Bundesrepublik Deutschland bundesweit, konnte bereits tausende positive Urteile erstreiten und über 10.000 Vergleiche zugunsten der Verbraucher abschließen. Im JUVE Handbuch 2019/2020 wird die Kanzlei für ihre Kompetenz beim Management von Massenverfahren als marktprägend erwähnt.