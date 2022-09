Dankesformel im Arbeitszeugnis darf nachträglich nicht gestrichen werden

Eine scheidende Angestellte bat ihren Arbeitgeber darum, ihr eine bessere Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens ins Arbeitszeugnis zu schreiben. Die Frau beanstandete auch die neue Version, nun per Anwaltsschreiben und Fristsetzung sowie der Androhung weiterer rechtlicher Schritte. In der dritten Version des Zeugnisses kam der Arbeitgeber dem Wunsch der Angestellten nach, strich jedoch die vorher enthaltene Dankesformel. Gegen die Streichung zog die Frau vor Gericht.

Ihre Argumente gegen die Streichung der Dankesformel: „Auch wenn grundsätzlich kein Anspruch auf die begehrte Formulierung bestehe, habe sich die Beklagte vorliegend doch selbst gebunden. Aus dem Maßregelungsverbot, das ungeachtet der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eingreife, folge, dass die Beklagte nicht befugt sei, die nicht beanstandeten Teile grundlos zu ändern.“

Das Verfahren gelang letztlich ans Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Hier bekam die Klägerin wie bereits in der Vorinstanz Recht. Ein Arbeitgeber könne nicht ohne weiteres ein Arbeitszeugnis an den Stellen ändern, die nicht bemängelt worden waren, so das Gericht in der Urteilsbegründung. Vielmehr sei er an den ursprünglichen Inhalt grundsätzlich gebunden.

Im Zeugnis muss jetzt wieder folgende Schlussformel auftauchen: "Frau A. verlässt unser Unternehmen auf eigenen Wunsch. Wir danken ihr für ihre wertvolle Mitarbeit und bedauern es, sie als Mitarbeiterin zu verlieren. Für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg wünschen wir ihr alles Gute und auch weiterhin viel Erfolg".

Ändern könne der Arbeitgeber nachträglich das Arbeitszeugnis nur dann, wenn ihm Umstände bekannt werden, die eine andere Beurteilung rechtfertigen.

Ein Arbeitszeugnis muss keine Dankes -und Wunschformel enthalten. So hat es jüngst das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden ( Az.: 9 AZR 146/1 ). Doch kann die Formel nachträglich bei einer Änderung des Arbeitszeugnisses gestrichen werden? Nein, sagt das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen. Ein Arbeitgeber könne nicht ohne weiteres ein Arbeitszeugnis an den Stellen ändern, die nicht bemängelt worden waren, betonte das LAG mit Urteil vom 22. Juli 2022 (Az.: 10 Sa 1217/21).