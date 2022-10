Corona-Soforthilfe: Wie sich die Rückforderung minimieren lässt

Betroffene Unternehmen sollten sich rechtzeitig anwaltliche Hilfe einholen und beraten lassen. Am besten bereits, wenn der Rückzahlungsbedarf ermittelt werden soll. Hier müssen komplizierte Formulare ausgefüllt werden. Ist ein Widerruf- oder Rückzahlungsbescheid im Unternehmen angekommen, sollte schnell Widerspruch eingelegt werden. Hierzu müssen Fristen und Form gewahrt werden. Auch hier sorgt ein Anwalt für Rechtssicherheit. Wer seine Überbrückungshilfe bereits ausgegeben hat, kann nicht auf Nachsicht durch den Staat rechnen. Gerade in einem solchen Fall, wenn die Corona-Soforthilfe verwendet wurde, ist anwaltliche Hilfe überlebenswichtig.

Das Thema Rückforderung der Corona-Soforthilfe bringt Unternehmen und Selbstständige erneut in finanzielle Bedrängnis. Muss ich die komplette Summe zurückzahlen oder nur Teile? Betroffene haben viele Fragen und die Verunsicherung ist enorm. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet von der Rückzahlung betroffenen Unternehmen und Selbstständigen im Online-Check eine kostenlose Erstberatung an. Hier geht es beispielsweise auch um die Frage, wie lässt sich die mögliche Rückzahlung minimieren oder vermeiden? Ein Hebel dafür sind beispielsweise die fixen Kosten, mit denen der Anspruch auf Rückzahlung deutlich verringert werden kann. Mehr Infos zum Thema „Corona-Soforthilfe“ gibt es auf unserer Website und in unserer Facebook-Gruppe Soloselbstständige und Unternehmen befinden sich in einer Zwickmühle. Zahlen sie die vom Staat gewährte Corona-Soforthilfe von mehreren tausend Euro zurück und haben damit ein Loch in der Kasse oder machen sie sich die Mühe, den Liquiditätsengpass zumeist von März bis Mai 2020 detailliert auf dem Rückmeldeformular zu dokumentieren? Der Hinweis auf dem Formular, dass bei Subventionsbetrug Strafverfolgung droht, weckt bei manchen den Wunsch, das Thema schnell vom Tisch zu bekommen. Oft wird die Corona-Soforthilfe überhastet zurückgezahlt. Aber eine Prüfung des Rückforderungsbescheid ist immer ratsam. Bereits beim Ausfüllen des Formulars sollte kompetente Hilfe in Anspruch genommen werden, damit in diesen schwierigen Zeiten ein unnötiger Liquiditätsabfluss vermieden werden kann.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer weist darauf hin, dass gerade bei den Fixkosten enormes Potential liegt, den Liquiditätsengpass nachzuweisen. Hier müssen die Kosten gründlich und detailliert nachgewiesen werden für Personal, Miete für Gewerberäume inklusive Nebenkosten, Kosten für Strom, Heizung und Wasser. Auch Leasingverträge beim Auto verursachen Kosten. Abschreibungsmöglichkeiten müssen ausgelotet werden. Wie sieht es mit Telefonkosten, Wartung und Instandhaltung aus? Beiträge für Versicherung mussten weiterbezahlt werden. Das gilt auch für das betriebliche Darlehen und die anwaltliche Rechtsberatung. Je nach Unternehmen kann sogar insgesamt 2000 Euro als fiktiver Unternehmerlohn von der Soforthilfe einbehalten werden.Fazit: Durch kompetente Hilfe beim Ausfüllen des Formulars lässt sich Geld sparen, das derzeit in der Kasse vieler Unternehmen und Soloselbstständigen fehlt.Wer dachte, der Staat vergisst die Nachkontrolle der Corona-Soforthilfen, der sieht sich jetzt eines Besseren belehrt. Die Entwicklung zeigt, dass Unternehmen und Selbstständige sich nicht wirklich auf den Staat verlassen können. Die Empfänger der Corona-Soforthilfe gingen anfänglich schon davon aus, dass sie das Geld nicht mehr zurückzahlen müssen. Ein Trugschluss. Jetzt müssen mühsam Formulare ausgefüllt und Nachweise über Einnahmen und Ausgaben erbracht werden. Hier ist jetzt schnelles Handeln erforderlich. Unsere Kanzlei rät zu Folgendem:Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer berät in allen Fragen professionell und kompetent rund um das Thema Corona-Soforthilfe und den Rückzahlungsbescheid. Unsere Fachanwälte für Verwaltungsrecht beraten die Mandanten und suchen bereits zu Beginn im kostenlosen Online-Check gemeinsam nach individuellen Lösungen.Mehr Infos auf unserer Website:Und unserer Facebook-Gruppe: