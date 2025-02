Brandgefahr bei Porsche Taycan: Dringender Werkstattaufruf schreckt Kunden auf

Es sind Fälle von Kurzschlüssen und Bränden in der Hochvoltbatterie aufgetreten.

Eine neue Batteriediagnose-Software soll ab dem ersten Quartal 2025 verfügbar sein.

Bis dahin ist alle 60 Tage eine manuelle Überprüfung der Batterie in der Werkstatt notwendig.

Die Online-Überwachung funktioniert nicht mehr zuverlässig.

Werkstattbesuche dauern ca. 3 Stunden – bei Auffälligkeiten ist ein Batteriemodul-Tausch erforderlich (Dauer: ca. 5 Tage).

Kunden sollen die Ladegrenze auf 80 % beschränken, um das Risiko zu minimieren.

Schlechte Nachrichten für Besitzer des Porsche Taycan: Der Sportwagenhersteller hat in einem Schreiben vom 7. Februar 2024 an seine Kunden eingeräumt, dass es in der Hochvoltbatterie des Elektrofahrzeugs zu Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Fahrzeugbränden kommen kann. Das Problem bekommt Porsche seit Monaten nicht in den Griff. Porsche fordert betroffene Halter deshalb zu Werkstattbesuchen auf. Bereits jetzt führt die Verbraucherkanzlei zahlreiche Klagen gegen Porsche und Händler – wegen Reichweitenproblemen und anderer Sachmängel am Porsche Taycan. Im Mittelpunkt der aktuellen Maßnahme steht die Hochvoltbatterie des Porsche Taycan. Mittlerweile stehen 17 Rückrufe beim Taycan zu Buche. Laut dem Porsche-Schreiben kann es zu Kurzschlüssen innerhalb der Batterie kommen, die bereits in Einzelfällen zu Bränden geführt haben. Bis eine neue Batteriediagnose-Software verfügbar ist – was Porsche für das erste Quartal 2025 ankündigt – müssen Taycan-Besitzer regelmäßig zur Kontrolle in die Werkstatt. Der Hersteller fordert, dass die Batterie alle 60 Tage überprüft wird. Dieser Aufwand und die mit der Batterieproblematik einhergehende Unsicherheit belasten die Kunden erheblich. In einem vorliegenden Fall beträgt die Entfernung zur nächsten Werkstatt 150 Kilometer. Für den betroffenen Mandanten entstehen dadurch hohe Kosten in Form von Verdienstausfall und zusätzlichem Urlaub. Besonders brisant: Porsche gesteht in dem Schreiben ein, dass die bisherige Online-Überwachung der Batterie nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Deshalb sind die Besitzer nun zu den regelmäßigen Werkstattterminen gezwungen, die jeweils rund drei Stunden in Anspruch nehmen. Werden bei der Prüfung Auffälligkeiten festgestellt, müssen Batteriemodule ausgetauscht werden – was weitere Werkstatttage bedeutet. Neben der aktuellen Batterieproblematik klagen viele Besitzer auch über erhebliche Abweichungen zwischen der beworbenen und der tatsächlichen Reichweite.