- Audi-Hybridfahrzeug gerät während des Ladevorgangs in Brand
- Feuerwehr muss überhitzte Akkus kühlen und Löschwasser auffangen
- Zahlreiche Rückrufe wegen Brandgefahr bei Hochvoltbatterien verunsichern Verbraucher
Für die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer verdeutlicht der Vorfall einmal mehr, welche Herausforderungen mit Bränden von Elektro- und Hybridfahrzeugen verbunden sein können. Gleichzeitig sind zahlreiche Fahrzeuge verschiedener Hersteller von Rückrufen wegen einer erhöhten Brandgefahr betroffen. Ob der Brand in Ditzingen mit einem solchen Rückruf in Verbindung steht, ist bislang nicht bekannt. Im kostenlosen E-Auto-Online-Check prüft Dr. Stoll & Sauer die rechtlichen Möglichkeiten und Ansprüche betroffener Fahrzeughalter.
Audi-Brand in Ditzingen beschäftigt Feuerwehr viereinhalb Stunden
Um 10.30 Uhr wurde die Feuerwehr Ditzingen zu einem Fahrzeugbrand auf einem Betriebsgelände in der Johann-Maus-Straße alarmiert. Obwohl die Flammen rasch eingedämmt werden konnten, waren umfangreiche weitere Maßnahmen erforderlich. Der Einsatzbericht der Feuerwehr (Einsatz Nr. 242/2026) dokumentiert den erheblichen Aufwand:
- Die stark überhitzten Akkus mussten mit mehreren Strahlrohren gekühlt werden.
- Zwölf Atemschutzgeräteträger kamen während der mehrstündigen Maßnahmen zum Einsatz.
- Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt und Lüftungsanlagen angrenzender Gebäude abgeschaltet.
- Das Löschwasser musste zurückgehalten und nach einer Probeentnahme kontrolliert der Kläranlage zugeführt werden.
- Einsatzkräfte und Geräte mussten abschließend dekontaminiert werden.
- Insgesamt waren 35 Feuerwehrkräfte mit acht Fahrzeugen bis gegen 15 Uhr im Einsatz.
Zahlreiche Rückrufe wegen Brandgefahr bei Elektroautos und Hybridfahrzeugen
Der Brand in Ditzingen ist kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten wurden unter anderem Brände von Mercedes-Elektrofahrzeugen in Speyer, Hamburg und Sterzing sowie von Renault Zoe in Wernau, Ettenheim und Karlsruhe bekannt. In den Niederlanden geriet Medienberichten zufolge ein Ford Kuga Plug-in-Hybrid an einer Ladesäule in Brand.
Gleichzeitig haben das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und das europäische Schnellwarnsystem Safety Gate zahlreiche Rückrufe wegen Problemen mit Hochvoltbatterien und daraus resultierender Brandgefahr veröffentlicht.
Betroffen sind unter anderem folgende Fahrzeuge:
- Audi Q4 e-tron
- Mercedes EQA und EQB
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid
- VW ID.3, ID.4, ID.5 und ID. Buzz
- Cupra Born
- Renault Zoe
- Porsche Taycan
- Hyundai Kona Elektro
Ein Zusammenhang zwischen den genannten Bränden und konkreten Rückrufen ist bislang nicht nachgewiesen. Auch lässt sich aus den bekannt gewordenen Brandfällen keine statistisch belastbare Aussage über die Brandhäufigkeit von Elektrofahrzeugen ableiten.
Welche Rechte haben Verbraucher bei Problemen mit der Hochvoltbatterie?
Eine erhöhte Brandgefahr sowie erhebliche Einschränkungen bei der Nutzung eines Fahrzeugs können einen Sachmangel darstellen. Auch ein Software-Update, das die Sicherheit verbessern soll, gleichzeitig aber die Leistungsfähigkeit der Batterie erheblich einschränkt, muss keine ausreichende Mangelbeseitigung darstellen.
Je nach Einzelfall kommen für Verbraucher folgende rechtliche Möglichkeiten in Betracht:
- Nacherfüllung durch eine nachhaltige Beseitigung des Mangels
- Rücktritt vom Kaufvertrag und Rückabwicklung des Fahrzeugkaufs
- Minderung des Kaufpreises
- Schadensersatz bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
- Geltendmachung von Gewährleistungsrechten bei Leasingfahrzeugen abhängig von der Vertragsgestaltung
Dr. Stoll & Sauer erzielt erste Erfolge bei Problemen mit Hochvoltbatterien
Die Verbraucherkanzlei vertritt zahlreiche Halter von Elektro- und Hybridfahrzeugen verschiedener Hersteller. Erste gerichtliche und außergerichtliche Erfolge zeigen, dass Verbraucher erhebliche Einschränkungen bei der Nutzung ihrer Fahrzeuge nicht grundsätzlich hinnehmen müssen:
- Mercedes EQA und EQB: Zwei verbraucherfreundliche Urteile des Landgerichts Stuttgart vom 30. Juli 2026 (Az. 53 O 3/26 und 53 O 27/26).
- Mercedes: Weiterer Erfolg vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) mit Urteil vom 14. August 2026 (Az. 11 O 140/25).
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid: Außergerichtliche Rückabwicklung eines Kaufvertrags im April 2026.
- Ford Kuga Plug-in-Hybrid: Das Landgericht Regensburg verurteilte Ford mit Versäumnisurteil vom 27. Juli 2026 zur Rückabwicklung eines Fahrzeugkaufs (Az. 84 O 872/26). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Dr. Stoll & Sauer gehört zu den führenden Verbraucherkanzleien
Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist unter anderem in den Bereichen Automobilrecht, Elektromobilität, Leasingrecht, Verwaltungsrecht, Datenschutzrecht und allgemeiner Verbraucherschutz tätig. Die Gesellschafter der Kanzlei führten in einer spezialisierten Gesellschaft die Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen im Dieselskandal, die 2020 mit einem Vergleich in Höhe von rund 830 Millionen Euro endete. Das renommierte JUVE-Handbuch würdigt seit Jahren die Arbeit der Kanzlei.