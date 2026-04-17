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Brandgefahr bei E-Autos: Nissan Micra im Rückruf

Auch Renault, Hyundai, Mercedes, Porsche und VW betroffen

(lifePR) (Lahr, )
Nissan muss den neuen Micra wegen möglicher Brandgefahr zurückrufen. Nach einem Eintrag im europäischen Schnellwarnsystem Safety Gate vom 3. April 2026 kann eine Produktionsanomalie beim Zulieferer dazu führen, dass sich Material an der Anode einer Batteriezelle löst, Bauteile in der Zelle beschädigt werden und es in der Traktionsbatterie zu einem internen Kurzschluss kommt. Die Folgen können Reichweitenverlust, Ladeausfall oder im schlimmsten Fall thermischer Vorfall bis hin zum Brand. Dr. Stoll & Sauer bewertet den Fall als weiteres Warnsignal für Käufer von E-Autos: Wenn ausgerechnet die Hochvoltbatterie eines neuen Elektroautos von einem Rückruf mit Brandgefahr betroffen ist, liegt kein bloßer Komfortmangel, sondern ein erheblicher Sicherheitsmangel vor. Betroffene Nissan-Kunden sollten ihre Ansprüche jetzt im kostenlosen E-Mobilitäts-Online-Check prüfen lassen.

Was zum Nissan-Micra-Rückruf bisher bekannt ist

Die Rückrufmeldung betrifft den Nissan Micra als Pkw. In der Safety-Gate-Meldung SR/00954/26 vom 3. April 2026 wird als RAPEX-Identifikation der 12. Dezember 2025 genannt; zusätzlich ist die Typgenehmigungskennung e22018/85800110* aufgeführt. Der Mangel liegt nach der Meldung in einer Produktionsanomalie beim Zulieferer der Hochvoltbatterie. Dadurch kann es zu einer Ablösung der Anode in einer Batteriezelle kommen. Das abgelöste Elektrodenmaterial kann Stromsammler und Separator beschädigen und so einen internen Kurzschluss in der Batterie auslösen.

Die Warnung beschreibt die möglichen Folgen ungewöhnlich deutlich: Reichweitenverlust, Unmöglichkeit des Ladens und eine thermische Reaktion, die zu einem Brand führen kann. Verbrauchern wird geraten, den Händler zu kontaktieren. Damit ist klar, dass Nissan den Fall nicht als bloße Serviceaktion, sondern als sicherheitsrelevanten Rückruf behandeln muss.

Bei der öffentlichen Rückrufdatenbank beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ist aktuell kein eindeutig zuordenbarer, öffentlich auffindbarer Rückruf zum Nissan E-Modell Micra mit Hochvoltbatterie und Brandgefahr abrufbar. Das bedeutet nicht zwingend, dass das KBA sich mit dem Micra nicht beschäftigt. Das KBA weist selbst darauf hin, dass seine Rückrufdatenbank nicht alle Maßnahmen der Hersteller vollständig abbildet.

So stellt sich der aktuelle Nissan-Fall dar

Der Fall erinnert in seiner technischen Struktur auffällig an den jüngsten Rückruf bei Renault 4 E-Tech und Renault 5 E-Tech. Auch dort wurde auf EU-Ebene eine Produktionsabweichung beim Zulieferer der Hochvoltbatterie beschrieben, die zu einer Ablösung von Material an der Anode, internen Kurzschlüssen in der Traktionsbatterie und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Das ist besonders bemerkenswert, weil der neue Nissan Micra technisch eng mit Renaults neuer Elektro-Kleinwagenplattform verbunden ist. Diese Parallele spricht dafür, dass Verbraucher den Nissan-Rückruf sehr ernst nehmen sollten.

Für Käufer ist das besonders heikel, weil die Hochvoltbatterie das zentrale und teuerste Bauteil eines E-Autos ist. Wenn hier ein sicherheitsrelevanter Mangel mit Brandpotenzial im Raum steht, sind nicht nur Alltagstauglichkeit und Reichweite betroffen, sondern auch das Vertrauen in die Sicherheit und der potenzielle Wiederverkaufswert des Fahrzeugs.

Für betroffene Nissan-Kunden sind vor allem diese Punkte wichtig:
  • Die EU-Meldung betrifft den Nissan Micra als Pkw und wurde am 3. April 2026 veröffentlicht.
  • Die Meldung trägt die Referenz SR/00954/26.
  • Als RAPEX-Identifikation wird der 12. Dezember 2025 genannt.
  • Die Typgenehmigungskennung lautet e22018/85800110*.
  • Ursache ist eine Produktionsanomalie beim Zulieferer mit möglicher Ablösung der Anode in einer Batteriezelle.
  • Die Folgen können Reichweitenverlust, Ladeunfähigkeit, interner Kurzschluss und im schlimmsten Fall Brand sein.
  • Verbrauchern wird geraten, den Händler zu kontaktieren.
  • Ein eindeutig zuordenbarer öffentlicher KBA-Eintrag war in der frei zugänglichen Recherche bislang nicht verlässlich auffindbar; das KBA weist allerdings selbst darauf hin, dass seine Datenbank nicht alle Herstellermaßnahmen vollständig enthält.
Was können Verbraucher jetzt unternehmen?

Betroffene sollten den Rückruf ernst nehmen und nicht einfach abwarten. Das KBA betont allgemein, dass Rückrufaktionen nur bei erheblichen Mängeln mit ernstem Risiko oder bei Abweichungen von genehmigten Typen durchgeführt werden. Genau deshalb sollten Nissan-Kunden prüfen, ob ihr Fahrzeug betroffen ist, und sich an den Händler beziehungsweise den Hersteller wenden. Nissan hält zudem eine allgemeine Rückruf- und Serviceaktionsseite für Kunden bereit.

Aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer kommen je nach Einzelfall verschiedene Ansprüche in Betracht. Dazu zählen Gewährleistungsrechte gegen den Verkäufer, Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung, Rücktritt oder unter Umständen Schadensersatz. Das gilt vor allem dann, wenn ein Fahrzeug von einem sicherheitsrelevanten Batteriemangel betroffen ist, die Nutzung eingeschränkt wird oder das Vertrauen in die Sicherheit des Fahrzeugs nachhaltig erschüttert ist. Betroffene Nissan-Kunden können ihren Fall im kostenlosen E-Mobilitäts-Online-Check prüfen lassen.

Nissan ist kein Einzelfall: Probleme mit Hochvoltbatterien auch bei anderen Herstellern

Der Nissan-Rückruf reiht sich in eine Serie von Batterieproblemen bei verschiedenen Herstellern ein. Für Verbraucher zeigt sich damit immer deutlicher: Probleme mit Hochvoltbatterien sind längst kein Randphänomen einzelner Modelle mehr. Dr. Stoll & Sauer hat in vergleichbaren Fällen bereits Klagen für Verbraucher auf den Weg gebracht.
  • Renault: Bei Renault 4 E-Tech und Renault 5 E-Tech wurde im März 2026 auf EU-Ebene ein Rückruf wegen möglicher Delamination in Batteriezellen, internem Kurzschluss und Brandgefahr veröffentlicht.
  • Hyundai: Das KBA überwacht beim Kona Elektro den Rückruf 16242R; Grund ist eine fehlerhafte Batterieüberwachungssoftware, die thermische Instabilitäten in der Hochvoltbatterie möglicherweise nicht rechtzeitig erkennt. In Deutschland sind 13.523 Fahrzeuge betroffen.
  • Mercedes: Bei EQA und EQB laufen Rückrufmaßnahmen wegen möglicher Kurzschlüsse in der Hochvoltbatterie; laut ADAC sollen betroffene Fahrzeuge neue Batterien erhalten.
  • Volkswagen und Cupra: Der ADAC berichtete am 25. März 2026 über Rückrufe bei ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz und Cupra Born wegen fehlerhafter Batteriemodule mit möglicher thermischer Überlastung und Brandgefahr.
Porsche: Auch Porsche war bereits von Rückrufen wegen Brandgefahr in der Hochvoltbatterie betroffen. Beim Taycan wurde im Oktober 2024 ein Rückruf wegen eines Zelldefekts in der Hochvoltbatterie bekannt, der zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einem Brand führen kann; betroffen waren Fahrzeuge aus dem Bauzeitraum Januar 2019 bis Dezember 2023.

Rechtliche Einschätzung von Dr. Stoll & Sauer

Ein Rückruf wegen möglicher Brandgefahr in der Hochvoltbatterie ist rechtlich hoch relevant. Käufer eines Elektroautos dürfen erwarten, dass das Fahrzeug sicher betrieben werden kann und keine Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum von der Batterie ausgeht. Wenn eine Produktionsanomalie in Batteriezellen zu internem Kurzschluss und möglicher thermischer Reaktion führen kann, spricht vieles für einen erheblichen Sachmangel. Diese Einschätzung beruht auf der Art und Schwere des in der Rückrufmeldung beschriebenen Risikos.

Entscheidend ist zudem nicht nur, ob Nissan eine technische Lösung anbietet. Für Verbraucher zählt auch, ob das Vertrauen in das Fahrzeug beschädigt ist, ob Wartezeiten oder Nutzungseinschränkungen entstehen und ob sich das auf den Wert des Fahrzeugs auswirkt. Genau diese Punkte spielen in der juristischen Bewertung eine wichtige Rolle. Betroffene sollten ihre Ansprüche deshalb frühzeitig im kostenlosen E-Mobilitäts-Online-Check von Dr. Stoll & Sauer prüfen lassen.

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Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Stoll & Sauer zählt zu den führenden Verbraucherkanzleien
Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH gehört zu den führenden Kanzleien im deutschen Verbraucherschutz. Mit 17 Rechtsanwälten und Fachanwälten betreut die Kanzlei an den Standorten Lahr und Stuttgart Mandanten in zentralen Rechtsgebieten. Schwerpunkte sind unter anderem Bank- und Kapitalmarktrecht, der Abgasskandal, Arbeits-, Verkehrs-, IT-, Versicherungs- und Verwaltungsrecht. Die Gesellschafter Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer führten die Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG und handelten für rund 260.000 Verbraucher einen Vergleich über 830 Millionen Euro aus. Aktuell führen sie in einer Spezialgesellschaft die Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz Group AG mit ersten Erfolgen in der ersten Instanz. Außerdem vertreten Anwälte der Kanzlei Kläger in der Sammelklage zum Facebook-Datenleck gegen Meta.

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