Mehr als 20.000 Klagen sind im Diesel-Abgasskandal der VW AG erst 2019 oder später erhoben worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am 29. Juli 2021, ob die Verbraucher zu lange gewartet haben, der Skandal bereits früher verjährt ist und die Kläger leer ausgehen ( Az. VI ZR 1118/20 ). In einer ersten Rechtsauffassung hatte der Senat erkennen lassen, dass es trotz des Medienechos zum Bekanntwerden des VW-Skandals 2015 nicht erwiesen sei, dass der Verbraucher informiert gewesen sei. Niemand sei verpflichtet, die Berichterstattung zu verfolgen. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sieht im Abgasskandal von VW keine Verjährung eingetreten. Selbst wenn die dreijährige Verjährungsfrist abgelaufen sein sollte, greift der Anspruch auf Restschadensersatz nach § 852 BGB. Den haben mittlerweile vier Oberlandesgerichte bestätigt. Dr. Stoll & Sauer gehört zu den führenden Kanzleien im Abgasskandal. Die Inhaber führen derzeit die Musterfeststellungsklage gegen Daimler.Wer glaubt, dass nach dem ersten BGH-Urteil zum Thema Verjährung Abgasskandal bei VW um den Motor EA189 bereits zu Ende ist, der irrt gewaltig. Die Oberlandesgerichte Düsseldorf, Koblenz, Oldenburg und Stuttgart haben VW zu Schadensersatz verurteilt, obwohl zum Teil die Klagen erst 2020 eingereicht worden waren. Hintergrund der verbraucherfreundlichen OLG-Urteile ist der Anspruch auf Restschadensersatz. Nach §852 BGB besteht dieser nach der eingetretenen üblichen dreijährigen Verjährung. Voraussetzung dafür ist allerdings eine vorsätzliche und sittenwidrige Handlung nach §826 BGB – wie im Fall von VW. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hält daher Klagen gegen VW auch 2021 für aussichtsreich. Denn der Restschadensersatzanspruch erlischt erst zehn Jahre ab Kauf.Dabei spielt es keine Rolle, dass der Bundesgerichtshof in einem ersten Urteil davon ausgeht, dass bereits Ende 2018 der Abgasskandal verjährt gewesen sein soll ( Az. VI ZR 739/20 ). In einem Spezialfall hatte der klagende Verbraucher eingestanden, vom Skandal bereits 2015 informiert gewesen zu sein. Daher begann die Verjährung ab 2016 zu laufen und eine Klage war nur bis Ende 2018 möglich, argumentierte der BGH. Das oberste Gericht beschäftigte sich nur mit der üblichen dreijährigen Verjährung. Zum Restschadensersatz hat sich der BGH nur insofern geäußert, dass ein Gericht den Kläger auf diese Möglichkeit nicht hinweisen müsse.Dr. Stoll & Sauer empfiehlt daher betroffenen VW-Kunden die anwaltliche Beratung im kostenlosen Online-Check . Die Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal. Die Inhaber vertreten den Verbraucherzentrale Bundesverband in der Musterfeststellungsklage gegen die Daimler AG. Bereits 2020 haben Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer für 260.000 VW-Kunden einen 830-Millionen-Euro- Vergleich mit ausverhandelt.Nun hat es der Bundesgerichtshof (BGH) in der Hand, über das Thema Verjährung abschließend zu entscheiden. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer fasst das Verfahren am BGH kurz zusammen:Der Kläger erwarb im September 2013 einen gebrauchten VW Tiguan, der mit dem Skandal-Diesel vom Typ EA189 (EU5) ausgestattet ist. VW erklärte im September 2015 in einer Ad-hoc-Mitteilung, dass bei weltweit rund elf Millionen Fahrzeugen mit Motoren vom Typ EA189 auffällige Abweichungen zwischen den auf dem Prüfstand gemessenen Emissionswerten und denen im realen Fahrzeugbetrieb festgestellt worden seien. In der Folge berichteten die Medien umfangreich über den Skandal. 2019 verklagte der Verbraucher VW, nach dem er sich zuvor zum Klageregister der Musterfeststellungsklage an- und wieder abgemeldet hatte. Das streitgegenständliche Fahrzeug hatte er mittlerweile weiterverkauft. VW monierte in den Verfahren die Verjährung.Landgericht und Oberlandesgericht wiesen Klage und Beschwerde jeweils zurück. Eine Unkenntnis des Skandals Ende 2015 beruhe auf grober Fahrlässigkeit, da bereits im letzten Quartal des Jahres 2015 alle Umstände in der Öffentlichkeit bekannt geworden seien, so die Instanzen. Die Verjährung sei auch nicht durch den Beitritt zum Musterfeststellungsverfahren gegen VW gehemmt worden. Die Anmeldung zur Musterklage werten die Gerichte als rechtsmissbräuchlich, da sie von vornherein nur erfolgte, um nach ihrer Rücknahme noch im Jahr 2019 Individualklage erheben zu können.Bei den vom BGH ausgeurteilten ersten Verjährungsfall handelte es sich um einen Einzelfall. In der Mehrzahl der Fälle war es der Volkswagen AG dagegen nichtgelungen, dem Käufer eine Kenntnis des Skandals bereits 2015 nachzuweisen. Die Rechtsprechung der Instanzen geht mehrheitlich von einer Verjährung nicht vor Ende 2019 aus, wie der Regensburger Rechtswissenschaftler Professor Michael Heese auf seiner Internetseite ausführt.Nach den zahlreichen Urteilen des BGH im Diesel-Abgasskandal von VW war für viele Beobachter der Eindruck erweckt worden, dass der Autobauer mit einem blauen Auge davongekommen ist. Doch der Skandal ist noch lange nicht ausgestanden. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer fasst die wichtigsten Fakten zur großen Diesel-Manipulation bei der VW AG zusammen: Außerdem ist VW in einem Abgasskandal verwickelt, der Benzinmotoren betrifft. Das Landgericht Offenburg hat in einem Verfahren der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer ein Gutachten einholen lassen, aus dem klar hervorgeht, dass an derworden ist ( : 4 O 159/17 ). Abgasgrenzwerte werden offensichtlich nur auf dem Prüfstand eingehalten. Das KBA hat die Ermittlungen aufgenommen und rückt die Akten dazu jedoch nicht heraus, obwohl Dr. Stoll & Sauer dazu einen rechtskräftigen Beschluss eines deutschen Gerichts erstritten hat.Die Kanzlei rät vor diesen Hintergründen betroffenen Verbrauchern dazu, sich anwaltlich beraten zu lassen. VW hat im großen Stil Motoren manipuliert. Die Fahrzeuge sind im Wert gemindert. Und die Chancen stehen vor Gericht sehr gut, Schadensersatz zu erstreiten. Im kostenfreien Online-Check der Kanzlei lässt sich der richtige Weg aus dem Diesel-Abgasskandal herausfinden. Die Fälle werden individuell geprüft, ehe man sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen den Autobauer einigt.