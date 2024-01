4000-Euro Schmerzensgeld für negativen Schufa-Eintrag

Der Verbraucher kündigte bei der Barclays Bank ein Kreditkartenkonto. Daraufhin forderte die Barclays Bank einen Betrag von 1.472,54 Euro. Der Verbraucher bestritt die Forderung und zweifelte deren Rechtmäßigkeit an.

Die Barclays Bank meldete im Dezember 2019 die Forderung bei der Schufa Holding AG als Negativeintrag an. Mit anwaltlicher Hilfe konnte die Löschung des Eintrags erreicht werden. Als die Barclays Bank die Forderung erneut bei der Schufa zum Eintrag brachte, sperrte die Hausbank des Verbrauchers eine Kreditkarte und verweigerte einen Kredit mit Hinweis auf den Negativeintrag bei der Schufa.

Der Negativeintrag bei der Schufa Holding AG konnte erneute gelöscht werden. Zudem forderte der Verbraucher immateriellen Schadensersatz von der Barclays Bank.

Das Landgericht Hamburg gewährte mit Urteil vom 19. April 2023 in der ersten Instanz einen immateriellen Schadensersatzanspruch von 2.000 Euro. Der Negativeintrag wurde im Urteil als rechtswidrig war bezeichnet. Von Seiten der Barclays Bank sei nach Ansicht des Gerichts kein berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO vorgelegen, um den Eintrag vornehmen zu lassen. Die Forderung sei strittig und nicht tituliert gewesen. Die Meldung hätte daher nicht erfolgen dürfen.

Die Berufungsinstanz schloss sich dem Urteil des Landgerichts Hamburg an. Wichtig für die Rechtmäßigkeit von Einträgen ist, ob die Forderung bestritten ist oder nicht.

Das OLG stellt weiter fest, dass der betroffene Verbraucher aufgrund des Negativeintrags in seinem sozialen Ansehen beeinträchtigt wurde. Schließlich steht er als unzuverlässiger Schuldner da. Dadurch musste er einen erheblichen Nachteil erleiden. Der nicht gewährte Kredits und die Sperrung der Kreditkarte brauchte dem Kläger eine Verdoppelung der Schadensersatzzahlung von 2000 auf 4000 Euro ein.

Das OLG Hamburg ging bei der Barclays Bank davon aus, dass jedenfalls bedingter Vorsatz angenommen werden müsse. „Die Beklagte hat die erste Meldung vorgenommen, obwohl der Kläger die Forderung (…) ausdrücklich bestritten hat. Auch die zweite Meldung erfolgte trotz weiteren Bestreitens durch den Kläger (…), seiner Aufforderung zur Löschung und einer zwischenzeitlich erfolgten Löschung durch die Schufa selbst (…). Ein solches Verhalten kann nicht anders gedeutet werden, als dass die Beklagte wissentlich und jedenfalls unter billigender Inkaufnahme des als möglich erkannten pflichtwidrigen Erfolges ihre Pflichten aus der DSGVO verletzt hat. Hinzu kommt, dass die Beklagte sich trotz Aufforderung durch den Kläger und Darlegung der Rechtswidrigkeit der Meldung geweigert hat, den Negativeintrag zu widerrufen.“

