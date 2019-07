VW Skandal – Dr. Stoll & Sauer erstreiten 218 Urteile in nur einem Monat zugunsten der Geschädigten

Die Erfolge für die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH gehen wie am Fließband weiter. Die Kanzlei hat alleine innerhalb des letzten Monats 218 Urteile gegen die Volkswagen AG und/oder gegen verschiedene Händler auf Schadensersatz und auf Rücktritt vom Kaufvertrag erstritten. Damit steigt die Zahl der ergangenen Urteile weiter massiv an. Die Volkswagen AG gerät immer mehr in Bedrängnis und bundesweit erhalten die Geschädigten von den Gerichten Schadensersatz zugesprochen. Die Ansprüche sind noch nicht verjährt, sodass Geschädigte bis Ende 2019 noch handeln können.Die Urteilsflut wird in den nächsten Monaten weiter anhalten. Die Gerichte scheinen es zwischenzeitlich leid zu sein, sich die Ausreden der Volkswagen AG anzuhören. Die Gerichte glauben offensichtlich nicht mehr an einen Aufklärungswillen durch die Volkswagen AG. Dies hat zwischenzeitlich zu einer deutlichen Kehrtwende in der Rechtsprechung geführt. Die Chancen für die Geschädigten sind daher exorbitant hoch. Egal ob das Fahrzeug noch im Besitz ist, ob es bereits verkauft wurde oder ob es auch nur geleast wurde: allen Geschädigten stehen Schadensersatzansprüche zu, die Sie ohne weiteres noch bis Ende 2019 durchsetzen können.Befeuert werden die Gerichtsverfahren derzeit von einer Äußerung des Vorstandsvorsitzenden Diess der Volkswagen AG in der Sendung Lanz. Er hatte wörtlich gesagt: „Das was wir gemacht haben, war Betrug.“ In einem von der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH geführten Verfahren vor dem Landgericht Oldenburg, 6 O 871/17 greift das Gericht diese Äußerung am 03.07.2019 in einem Hinweisbeschluss mit deutlichen Worten auf:Damit steht für das Gericht offensichtlich fest, dass ein Betrug durch die Volkswagen AG vorliegt. VW scheint zwischenzeitlich erkannt zu haben, dass es keinen Sinn mehr macht, die Taten zu leugnen. Die Geschädigten sind daher in einer äußerst guten Position. Wer sich eine Einzelklage leisten kann oder eine Rechtsschutzversicherung hat, sollte dringend eine Einzelklage einreichen. Alle anderen sollten sich an der von der RUSS Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, an der die Rechtsanwälte Dr. Ralf Stoll und Ralph Sauer beteiligt sind, für den Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. geführten Musterfeststellungsklage beteiligen. Dies ist noch bis zum 29.09.2019 möglichFolgende Gerichte haben die Verurteilungen innerhalb des letzten Monats verkündet:LG Frankfurt a.M.2-17 O 205-1829.05.2019LG Kleve3 O 446-1807.06.2019LG Koblenz15 O 266-1829.04.2019LG Meiningen250 2 O 448-1804.06.2019LG Meiningen296 2 O 551-1804.06.2019LG Trier5 O 600-1806.06.2019LG Chemnitz4 O 1843-1803.06.2019LG Marburg1 O 194-1803.06.2019LG Offenburg4 O 143-1806.06.2019LG Oldenburg18 O 3115-1804.06.2019LG Osnabrück1 O 2955-1829.05.2019LG Siegen2 O 339-1804.06.2019LG Stuttgart22 O 229-1829.05.2019LG Offenburg1 O 67-1806.06.2019LG Bayreuth43 O 14-1904.06.2019LG Berlin3 O 528-1804.06.2019LG Cottbus3 O 153-1729.05.2019LG Karlsruhe7 O 375-1831.05.2019LG Köln26 O 359-1805.06.2019OLG Braunschweig7 U 289-1813.06.2019LG Gießen3 O 397-1807.06.2019LG Köln20 O 256-1707.06.2019LG München20 O 14212/1806.06.2019LG Offenburg1 O 104-1807.06.2019LG Oldenburg8 O 3231/1803.06.2019LG Oldenburg13 O 3199-1805.06.2019LG Osnabrück2 O 2744-1820.05.2019LG Osnabrück12 O 3202/1804.06.2019LG Ravensburg4 O 370-1805.06.2019LG Stuttgart20 O 259-1706.06.2019LG Stuttgart25 O 278-1806.06.2019OLG Braunschweig7 U 289-1813.06.2019LG ArnsbergI-2 O 758-1829.05.2019LG ArnsbergI-2 O 778-1829.05.2019LG ArnsbergI-4 O 323-1723.05.2019LG Baden-Baden1 O 134-1807.06.2019LG Freiburg2 O 347-1807.06.2019LG Erfurt10 O 1268-1805.06.2019LG Flensburg4 O 273-1729.05.2019LG Freiburg14 O 323-1807.06.2019LG KonstanzC 2 O 244-1811.06.2019LG Limburg a.d. Lahn1 O 457-1812.06.2019LG Mönchenhladbach1 O 302-1811.06.2019LG Weiden i.d. Opf.14 O 487-1807.06.2019LG Bielefeld18 O 379-1807.06.2019LG Düsseldorf21 O 309-1803.06.2019LG Ellwangen2 O 497-1807.06.2019LG Ellwangen4 O 335-1829.05.2019LG Coburg22 O 679-1831.05.2019LG Essen5 O 249-1824.05.2019LG Freiburg11 O 191-1807.06.2019LG Gießen4 O 254-1806.06.2019LG Halle5 O 280-1807.06.2019LG Karlsruhe8 O 290-1812.06.2019LG Kleve3 O 213-1814.06.2019LG Offenburg1 O 112-1807.06.2019LG Stuttgart2 O 216-1807.06.2019LG Ulm4 O 596-1811.06.2019LG Cottbus3 O 108-1629.05.2019LG Dortmund2 O 121-1711.06.2019LG Ellwangen4 O 312-1828.05.2019LG Freiburg5 O 361-1813.06.2019LG Halle5 O 440-1805.06.2019LG Kaiserslautern2 O 931-1807.06.2019LG Neubrandenburg3 O 589-1711.06.2019LG Stendal23 O 195-1807.06.2019LG Stuttgart24 O 336-1807.06.2019LG Gießen2 O 411-1817.06.2019LG Karlsruhe4 O 269-1807.06.2019LG KonstanzB 2 O 29-1914.06.2019LG Limburg a.d. Lahn2 O 390-1817.06.2019LG Limburg a.d. Lahn4 O 251-1814.06.2019LG Lübeck17 O 260-1728.05.2019LG Mannheim9 O 377-1807.06.2019LG Schweinfurt22 O 645-1813.06.2019LG Stuttgart20 O 292-1814.06.2019LG Stuttgart20 O 302-1814.06.2019LG Tübingen2 O 415-1806.06.2019LG Tübingen5 O 235-1828.05.2019LG BochumI-8 O 359-1806.06.2019LG Itzehoe7 O 384-1804.06.2019LG Aurich1 O 1247-1806.06.2019LG Bamberg2 O 450-1814.06.2019LG Erfurt10 O 1125-1807.06.2019LG Halle3 O 290-1814.06.2019LG Karlsruhe6 O 273-1814.06.2019LG Münster08 O 391-1813.06.2019LG Münster015 O 202-1818.06.2019LG Offenburg3 O 478-1814.06.2019LG Tübingen3 O 268-1814.06.2019LG Würzburg71 O 1908-1814.06.2019LG Bayreuth41 O 686-1828.06.2019LG Bonn1 O 365-1803.07.2019LG Ellwangen2 O 556-1828.06.2019LG Ellwangen3 O 432-1819.06.2019LG Freiburg1 O 314-1828.06.2019LG Karlsruhe6 O 281-1828.06.2019LG Offenburg2 O 501-1803.07.2019LG Offenburg2 O 533-1803.07.2019LG Offenburg2 O 576-1803.07.2019LG Ravensburg1 O 168-1826.06.2019LG Verden8 O 279-1824.06.2019LG Baden-Baden4 O 349-1824.06.2019LG Bamberg2 O 515-1828.06.2019LG Krefeld2 O 404-1803.07.2019LG Krefeld2 O 405-1803.07.2019LG Krefeld2 O 406-1803.07.2019LG Krefeld2 O 416-1803.07.2019LG Mainz6 O 311-1802.07.2019LG Mannheim8 O 105-1826.06.2019LG Nürnberg-Fürth9 O 7860-1827.06.2019LG Offenburg1 O 81-1827.06.2019LG Cottbus2 O 517-1817.06.2019LG Kaiserslautern4 O 549-1726.06.2019LG Krefeld2 O 395-1803.07.2019LG Essen5 O 284-1824.06.2019LG Görlitz1 O 305-1802.07.2019LG Görlitz1 O 364-1802.07.2019LG Görlitz1 O 389-1802.07.2019LG HeilbronnOt 1 O 144-1827.06.2019LG Offenburg2 O 536-1803.07.2019LG Saarbrücken12 O 395-1803.07.2019LG Waldshut-Tiengen1 O 119-1728.06.2019LG Düsseldorf16 O 264-1805.07.2019LG ArnsbergI-2 O 423-1803.07.2019LG Aurich7 O 1141-1814.06.2019LG BochumI-5 O 282-1817.06.2019LG Görlitz5 O 85-1821.06.2019LG Kaiserslautern3 O 851-1828.06.2019LG Karlsruhe8 O 288-1803.07.2019LG Karlsruhe8 O 302-1803.07.2019LG Landau i.d. Pfalz4 O 278-1818.06.2019LG Mainz4 O 305-1805.07.2019LG Mannheim1 O 79-1803.07.2019LG Saarbrücken12 O 190-1827.06.2019LG Karlsruhe8 O 286-1826.06.2019LG Karlsruhe8 O 301-1828.06.2019LG Marburg2 O 215-1828.06.2019LG München II9 O 1844-1719.06.2019LG Nürnberg-Fürth9 O 8154-1801.07.2019LG Offenburg2 O 508-1826.06.2019LG Offenburg2 O 525-1826.06.2019LG Offenburg2 O 554-1826.06.2019LG Schweinfurt14 O 603-1825.06.2019LG Stuttgart6 O 193-1827.06.2019LG Stuttgart6 O 196-1827.06.2019LG Stuttgart14 O 427-1826.06.2019LG Ulm2 O 433-1825.06.2019LG Waldshut-Tiengen2 O 167-1828.06.2019LG Waldshut-Tiengen2 O 200-1828.06.2019LG Schweinfurt11 O 816-1826.06.2019LG ArnsbergI-2 O 799-1824.06.2019LG Baden-Baden4 O 350-1821.06.2019LG Bonn2 O 435-1826.06.2019LG Cottbus2 O 856-1803.06.2019LG Darmstadt3 O 303-1821.06.2019LG Düsseldorf3 O 250-1727.06.2019LG Frankfurt (Oder)13 O 6-1924.06.2019LG Hannover5 O 204-1718.06.2019LG Karlsruhe7 O 378-1825.06.2019LG München31 O 14130-1825.06.2019LG Nürnberg-Fürth9 O 6352-1827.06.2019LG Nürnberg-Fürth9 O 7417-1827.06.2019LG Nürnberg-Fürth9 O 7566-1827.06.2019LG Offenburg3 O 526-1825.06.2019LG Ravensburg2 O 313-1812.06.2019LG Stade5 O 331-1826.06.2019LG Stuttgart6 O 207-1824.06.2019LG Stuttgart14 O 424-1826.06.2019LG Stuttgart14 O 425-1826.06.2019LG Stuttgart18 O 423-1826.06.2019LG Aachen8 O 477-1828.06.2019LG Oldenburg6 O 3197-1821.06.2019LG ArnsbergI-2 O 519-1824.06.2019LG ArnsbergI-2 O 799-1824.06.2019LG Bonn9 O 369-1824.06.2019LG Essen5 O 223-1825.06.2019LG Freiburg11 O 153-1825.06.2019LG HeilbronnEs 2 O 75-1725.06.2019LG Hof24 O 139-1719.06.2019LG Kiel4 O 205-1726.06.2019LG Kleve3 O 534-1828.06.2019LG Köln37 O 277-1826.06.2019LG Landau i.d. Pfalz4 O 351-1825.06.2019LG Limburg a.d. Lahn1 O 407-1826.06.2019LG München I18 O 10093-1826.06.2019LG Augsburg023 O 2330-1818.06.2019LG Bayreuth43 O 111-1918.06.2019LG Darmstadt9 O 161-1713.06.2019LG Dortmund6 O 237-1821.06.2019LG Gießen2 O 402-1824.06.2019LG Gießen3 O 401-1819.06.2019LG Koblenz15 O 271-1824.06.2019LG Koblenz15 O 281-1824.06.2019LG Koblenz15 O 284-1824.06.2019LG Mannheim6 O 339-1821.06.2019LG Mosbach2 O 259-1819.06.2019LG Offenburg2 O 424-1819.06.2019LG Offenburg2 O 530-1819.06.2019LG Offenburg2 O 534-1819.06.2019LG München II14 O 2975-1817.06.2019LG Neuruppin1 O 348-1814.06.2019LG Offenburg2 O 524-1819.06.2019LG Offenburg4 O 135-1819.06.2019LG Offenburg4 O 144-1819.06.2019LG Oldenburg1 O 316-1918.06.2019LG Tübingen3 O 271-1814.06.2019LG Baden-Baden1 O 149-1807.06.2019LG Cottbus2 O 269-1804.06.2019LG Cottbus2 O 520-1813.06.2019LG Ellwangen2 O 528-1819.06.2019LG Bonn9 O 332-1818.06.2019LG Offenburg3 O 453-1814.06.2019LG Offenburg3 O 496-1814.06.2019LG Baden-Baden1 O 139-1807.06.2019LG Limburg a.d. Lahn2 O 391-1819.06.2019LG Osnabrück7 O 2660-1811.06.2019LG Stuttgart20 O 374-1814.06.2019