MAGIC MARKETING - Warum ist Marketing so hoffnungslos verkopft?

Wie uns ein schwarzes Pferd auf dem Felsen innerhalb von drei Wochen eine Nachfolgerin für ein Brautmodengeschäft bescherte

Wie mir ein einziger Satz das Tor zum internationalen Lovegate-Filmprojekt öffnete

Wochenlang on fire oder: Wie ich nach 22 Jahren die Lust am Lernen neu entdeckte

„Nee, da steht nur ein Porsche auf dem Hof“

Mit Storytelling zum Marketing-Rockstar

Goldlöckchen und die 1000 Kondome

„Ingenieure haben keine Gefühle“

Hilfe, mein Hauptkunde ist weg!

Wie wir unser Einhorn fanden

Modernes Marketing ist hoffnungslos verkopft. Zahlen, Fakten, Ziele bestimmen das Bild. Wo bleibt die Leichtigkeit, die Freude, das Verspielte? Wo bleibt das Echte, das Berauschende, das Wilde – das, was Menschen wirklich begeistert? Wo bleibt die Magie?Menschen kaufen keine Produkte. Menschen kaufen ein Gefühl. Schlagworte wie „emotionales Marketing“, „Authentizität“ und „Storytelling“ sind seit Jahren in aller Munde. Doch wie können Unternehmen Geschichten von Produkten, Unternehmen und Services so erzählen, dass sie wirklich bewegen? Dass aus Lesern Kunden werden? Dass die Menschen mitkommen wollen auf diese Reise – so lange, bis sie voller Freude kaufen?Wie das geht, erklärt Marketing-Expertin Dr. Sylva-Michèle Sternkopf in ihrem neuen Buch:Das Buch ist ein bewusster Gegenentwurf zu Strategien, KPIs und performance-getriebenen Systemen. Dieses Buch ist ein Aufruf, Worte frei und offen fließen zu lassen, Ideen eine Chance zu geben und es einfach mal zu probieren.Marketing darf leicht sein, locker, frei und unbeschwert. Marketing ist ein Spiel – ein Spiel mit den eigenen Ideen, ein flirrender Flirt mit den Kunden, ein Ausprobieren, ein Lächeln, ein Tanz.Dieses Buch ist eine Ermutigung, aus dem Bauch heraus zu handeln – im vollsten Vertrauen, dass es schon gut werden wird. Marketing der neuen Zeit darf – ja, muss – intuitiv sein. So wirkt es am besten – weil es Menschen auf der menschlichen Seite berührt. Und so macht Marketing auf jeden Fall auch viel mehr Spaß.AUS DEM INHALT:Das Buch präsentiert eine Toolbox mit Praxisbeispielen, Storytelling-Werkzeugen und über 100 bewährten Tipps, wie Unternehmen mit Geschichten Vertrauen aufbauen – und wie sie ihre Storys so erzählen, dass sie damit Großes bewirken. Danach geht’s ans Eingemachte: Wie kommt man von der Story zum Verkauf? Wie steigern Geschichten den Umsatz? Wie baut man den Sales Funnel so auf, dass Kunden quasi von selbst kommen? Und vor allem: Wie gestaltet man Angebote so, dass die Kunden sie wirklich gerne haben wollen?PLUS: Inspirierende Business-Storys aus dem echten LebenNatürlich erzählt die Autorin in ihrem Buch über Storytelling auch Geschichten. Inspirierende Business-Storys aus dem echten Leben, die sie alle selbst erlebt hat und die beweisen: Magic Marketing wirkt wirklich!Hier ein kleiner Vorgeschmack auf Sylva Sternkopfs magische Marketing-Storys:Unterhaltsame und schwungvoll erzählte Beispiele aus mehr als 20 Jahren Marketingpraxis mit Global Players und erfolgreichen Unternehmen aus aller Welt untermauern die Praxistauglichkeit von Magic Marketing und zeigen, dass es funktioniert – vielleicht sogar besser als die perfekt durchgeplanten Marketingkampagnen, die wir aus den letzten 100 Jahren kennen.Denn die Zeit des Holzhammer-Marketings ist vorbei. Jetzt kommt das Zeitalter der Emotionen – und das wirkt auch im Marketing.Dazu – und das macht dieses Buch wirklich zu etwas Besonderem – gibt es noch eine Prise Magie. Denn Geschichten sind das Vehikel der Magie. Es ist die Magie der Geschichten, die uns beflügelt. Geschichten entfesseln in unseren Köpfen die Vorstellungskraft. Und diese Vorstellungskraft ist es, die große Träume wahr werden lässt. Denn ist der Samen einmal gesät, beginnt er zu wachsen. Und wir wachsen mit ihm.