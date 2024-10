Die Solinger Künstlerkolonie „Schwarzes Haus“ gründete sich in den 1920er Jahren als Treffpunkt für Maler:innen, Literat:innen und Intellektuelle und blieb bis zum Tod der letzten Künstlerkolonistin Bettina Heinen-Ayech ein Ort für künstlerischen und kulturellen Austausch. Darüber hinaus steht sie auch für internationalen Dialog und Völkerverständigung – was in unseren Zeiten nur immer wichtiger wird.Entgegen dem Trend der zeitgenössischen Kunst zur Abstraktion malten die Künstler:innen des „Schwarzen Hauses“ gegenständlich und sahen sich in der Tradition der „Plein-air“ Malerei und der Künstlerkolonien der Jahrhundertwende. Neben dem Fixpunkt Solingen und dem Bergischen Land sind die Bilder der Solinger Künstlerkolonie geprägt von zahlreichen Reisen und Lebenserfahrungen. Sie reisten viel gemeinsam und malten, was sie sahen, Orte, Landschaften und Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Menschlich und freundschaftlich eng verbunden, zeigt ihr künstlerischer Stil doch jeweils sehr individuelle und prägnante Ausdrucksweisen, von pastos aufgetragener Ölmalerei und farbintensiven, expressiven Aquarellen über transluzente Ölbilder bis hin zu zarten Pastellen und schnellen Zeichnungen.Sie reisten viel gemeinsam und malten, was sie vor sich sahen, Orte, Landschaften und Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Freundschaftlich eng verbunden, offenbart jedoch ihr künstlerischer Stil jeweils höchst individuelle und prägnante Ausdrucksweisen, von pastos aufgetragener Ölmalerei und expressiver Aquarellmalerei mit intensiven Farben über durchscheinende Ölmalerei bis hin zu zarten Pastellen und schnellen Zeichnungen.Die Ausstellung „In der Welt unterwegs – Die Künstlerkolonie Solingen“ präsentiert zahlreiche Werke der drei Protagonist:innen und ihren Blick auf die Welt. Als Chronist:innen ihrer Zeit hielten sie Ansichten fest, die möglicherweise heute so gar nicht mehr vorzufinden sind – wie etwa eine nahezu autofreie Straße am Arc de Triomphe in Paris.Besuchen Sie eine besondere Ausstellung vom 31. Oktober 2024 bis 27. April 2025 in der Gemäldegalerie Dachau, Konrad-Adenauer-Straße 3, 85221 Dachau, www.dachauer-galerien-museen.de , Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 11 – 17 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 13 – 17 Uhr.