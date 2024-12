Die Malerin Bettina Heinen-Ayech (1937-2020) auf https://pantheon.world aufgenommen – das weltweite Who ist Who historischer Persönlichkeiten

Das Massachusetts Institute of Technology (MIT), eine der weltweit führenden Spitzenuniversitäten im US-Bundesstaat Massachusetts, hat mit dem Historical Popularity Index (HPI) die weltweite Popularität historischer Persönlichkeiten gemessen - ein „Who is Who“ historischer Persönlichkeiten. Die Plattform „Pantheon“ visualisiert diese Informationen auf https://pantheon.world . Mehr als 85 000 weltweit bedeutende historische Persönlichkeiten, sind dort nach Ländern, Städten, Berufen und Epochen geordnet, darunter mehr als 2.000 Maler:innen, die von der Antike bis heute gelebt haben.Aktuell gehören zu den bekanntesten lebenden Maler:innen Yayoi Kusama, Anselm Kiefer und Gerhard Richter. Zu den berühmtesten verstorbenen Maler:innen zählen Vincent van Gogh, Michelangelo und Pablo Picasso. In 2024 wurde Bettina Heinen-Ayech in diese Hall of Fame aufgenommen. Damit ist Bettina Heinen-Ayech im weltweiten Who is Who der bedeutendsten Maler der Welt angekommen.Gemessen an allen Maler:innen der Geschichte wurde folgender HPI (Historical Popularity Index) für Bettina Heinen-Ayech (1937-2020) durch das MIT gemessen: Bettina Heinen-Ayech: HPI 56.81, Rang weltweit 715, Rang Deutschland 66.In Deutschland wurde Bettina Heinen-Ayech am 7. Juni 2024 vom FrauenRat NRW in den exklusiven Kreis der 50 bedeutendsten historischen Frauenpersönlichkeiten Nordrhein-Westfalens aufgenommen. Damit werden Frauenpersönlichkeiten ausgezeichnet, die die Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen entscheidend mitgeprägt, Großes geleistet und Wegweisendes bewirkt haben. Dies unterstreicht zusätzlich ihre Bedeutung.Bettina Heinen-Ayech war die Tochter des Journalisten und Dichters Hanns Heinen und von Erna Heinen-Steinhoff, die in den Häusern der Künstlerkolonie „Schwarzes Haus“ ihren Kunst- und Literatursalon unterhielt. Hier lernte Bettina ihren wichtigsten Lehrer und Mentor kennen, den Maler Erwin Bowien (1899-1972). Sie blieb ihm ein Leben lang verbunden und unternahm mit ihm zahlreiche Kunstreisen durch Europa.Nach ihrer Ausbildung an den Kunstakademien in Köln, München und Kopenhagen führte ein mehrmonatiger Aufenthalt im ägyptischen Luxor zu einem Erweckungserlebnis, das ihr die Wüste und das Licht des Orients näherbrachte. 1963 zog die Malerin zu ihrem algerischen Ehemann, dem Bauunternehmer Abdelhamid Ayech, in dessen Heimatstadt Guelma. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2020 wurde Algerien abwechselnd mit Solingen ihr Lebensmittelpunkt.Die Ausstellungsliste von Bettina Heinen-Ayech umfasst über 90 große Einzelausstellungen in Museen und wichtigen Kulturinstitutionen in Europa und Nordafrika. Zahlreiche Museen besitzen Bilder von ihr. Bettina Heinen-Ayech gilt als herausragende Künstlerin, als wichtigste Protagonistin der Solinger Künstlerkolonie „Schwarzes Haus" Solingen und als Botschafterin der Völkerverständigung zwischen Orient und Okzident.