Bettina Heinen-Ayech – von Solingen in den Orient

Die Solinger Malerin Bettina Heinen-Ayech (1937-2020) machte bereits im Alter von 18 Jahren auf sich aufmerksam, als sie an der ersten großen internationalen Kunstausstellung der jungen Bundesrepublik teilnehmen durfte. Die „pleinair“-Malerin entwickelte einen ganz eigenen Aquarellstil und ließ sich - nach intensiven Reisen durch Europa und einem längeren Aufenthalt in Ägypten - in Algerien nieder. Ein Leben wie ein Abenteuerroman - ganz der Malerei und der Völkerverständigung gewidmet. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2020 war Algerien abwechselnd mit Solingen ihr Lebensmittelpunkt.Bis zu ihrem Tod im Jahr 2020 wird Algerien abwechselnd mit Solingen ihr Lebensmittelpunkt sein. Bettina Heinen-Ayech hinterlässt ein großes und vielfältiges Werk. Es ist das Lebenswerk einer emanzipierten Frau, einer großen Künstlerin und einer Wanderin zwischen den Welten.Die Lebensleistung der Malerin wurde kürzlich durch die Aufnahme der Künstlerin in die Liste der 50 wichtigsten historischen Frauenpersönlichkeiten des Landes NRW und im Projekt Pantheon World des Massachusetts Institute of Technology (USA) gewürdigt. Zeitgleich zeigt der Kunstverein Coburg die Retrospektive „Dora Hitz - Von Franken nach Rumänien in die Welt". Die Ausstellung thematisiert die Schaffensphasen und die stilistische Vielfalt im Werk der in Ansbach aufgewachsenen Künstlerin.Zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter Katalog - ISBN 978-3-96311-987-3.Die Ausstellungen der Malerinnen Bettina Heinen-Ayech und Dora Hitz auf zwei verschiedenen Ebenen des Kunstvereinsgebäudes verbindet eine lange Serie individueller Frauenporträts des zeitgenössischen Bamberger Künstlers Norbert Beck.