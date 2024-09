Bettina Heinen-Ayech Stiftung auf der großen Jubiläumsveranstaltung von euroart in Barbizon bei Paris präsent

die laufende Ausstellung in der Künstlerkolonie Egmond, NL „ Erwin Bowien - ein Künstler im Exil in Egmond “ vom 28. April bis 3. November 2024 zu Ehren des deutschen Pleinair-Malers, Pazifisten und Künstlerkolonisten Erwin Bowien (1899-1972);

2024 ist ein ganz besonderes Jahr für euroart, denn wir feiern gemeinsam unser 30-jährige Bestehen. Die Europäische Föderation der Künstlerkolonien wurde 1994 in einem Schlüsselmoment der europäischen Geschichte gegründet: der Wiedervereinigung Europas nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. In den vergangenen 30 Jahren wurde viel für ein besseres kulturelles Verständnis und eine engere Zusammenarbeit zwischen den europäischen Künstlerkolonien in 13 Ländern getan. Zahlreiche Kooperationsprojekte, Ausstellungen und Veranstaltungen haben das gemeinsame kulturelle Erbe und das völkerverbindende Bewusstsein der europäischen Bürger gestärkt.Für die Bettina Heinen-Ayech Foundation ist es eine große Ehre, Teil dieses europäischen Netzwerkes zu sein und das große künstlerische Schaffen bedeutender Protagonisten der Solinger Künstlerkolonie Schwarzes Haus" wie Bettina Heinen-Ayech oder Erwin Bowien sowie das wichtige Anliegen dieser Künstler, den Dialog der Völker und Kulturen durch das Medium der Kunst zu fördern, einzubringen.wieWeitere Informationen über die Bettina Heinen-Ayech Foundation und über die Solinger Künstlerkolonie erhalten Sie bei derBettina Heinen-Ayech Foundation, Dr. Haroun Ayech, +49 (0)151 42221142,