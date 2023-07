CardioCheck goes Wacken

Weltweit Erste Heart Study unter 80.000 Metal Fans

Das Wacken Festival W:O:A 23 ist eines der größten seiner Art in Europa, wenn nicht weltweit. 80.000 Metal Fans feiern über Tage ihre musikalischen Helden und sich selbst. Dabei sind Schlafmangel, Alkohol und unregelmäßiges Essen Teil der Party. Dabei kann es zu, allerdings meist unkritischen, Herzrhytmusstörungen kommen (genannt sein hier das so genannte Holiday Heart Syndrom mit in der Regel nur vorübergehenden Herzrhythmusstörungen).



CardioCheck by myritmo wertet Smart Watch EKGs medizinisch durch ärztliches Personal aus und kann so schnell Diagnosesicherheit geben. Wir können aber aus den aufgezeichnetet Daten deutlich mehr Ereignisse diagnostizieren als es die eingebauten Algorithmen können und medizinisch bewerten (Extrasystolen, verbreiterte QRS Komplexe, ventrikuläre Ereignisse etc.).



Ziel der Wacken Heart Study ist es, Festivalbesucher zu animieren EKG Snippets in unterschiedlichen Situationen mit dem CardioCheck Team zu teilen. Diese Situationen sollen die Vorfreude auf ein Konzert, das Erleben des Konzertes und Ruhephasen im Festivalalltag einfangen. Es sollen mindestens 1 Million Herzschläge aufgenommen werden.