Gastronomie kann mit Außer-Haus punkten

Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice sind in Zeiten des Corona-Lockdowns die einzigen Umsatzquellen für Restaurants und Catering-Dienstleister. Um diesen Umsatz anzukurbeln, haben viele Restaurants sehr schnell einen Liefer- bzw. Abholservice eingerichtet. Aber häufig reicht das nicht aus. Konkrete Beispiele zeigen, dass to-go und Take away erst der Anfang sind. Mit Ideen zur regionalen Vermarktung können Hotels, Restaurants, aber auch Hofläden, Metzgereien, Eisdielen und Caterer während des Lockdowns und vor allem danach neue Vertriebswege erschließen. Die Table Z GmbH als Händler für Gastronomieartikel und Vermarktungskonzepte bietet Ideen, Konzepte und Hilfestellungen.„Schon vor Corona ging der Trend in Richtung Außer-Haus-Verkauf", so Ingo Thielen, Marketingleiter der Dosen-Zentrale Züchner GmbH, Hilden, zu der die Table Z GmbH als Schwesterfirma gehört. „Durch den Lockdown ist der Außer-Haus-Verkauf nun zum notwendigen Geschäftsmodell für viele Betriebe geworden. Aber wenn man bereit ist, einen kleinen Schritt weiterzugehen, erschließen sich neue Möglichkeiten."Seit 1934 beliefert die Dosen-Zentrale als Großhändler für Lebensmittelverpackungen wie Konservendosen, Schraubgläser und WECK-Einkochgläser Metzger, Abfüller und Selbstvermarkter. „Nach der Zurückdrängung handwerklich hergestellter Produkte durch industrielle Convenience-Artikel sehen wir in den letzten Jahren wieder eine Trendwende hin zum regionalen, hochwertigen Produkt. Eine weitere wichtige Rolle spielt auch die Nachhaltigkeit von Verpackungen. Die Verbraucher möchten vermehrt zurück zu Glasverpackungen oder unverpackt einkaufen. Darüber hinaus sind Individualität und die Wiederentdeckung des Geschmacks Aspekte, die diese Entwicklung mit vorantreiben", so Thielen weiter. In einem zweiten Geschäftsbereich beliefert das inhabergeführte Familienunternehmen Einzelhändler bundesweit mit leeren Gläser und Konzepten zum Thema Einkochen bzw. "Selber machen". "Wir kennen beide Seiten: Sowohl das Handwerk, das Lebensmittel verarbeitet, abfüllt uns selbst vermarktet sowie die Einzelhändler und deren Entwicklung der letzten Jahre. Daher sind wir auch überzeugt, das sich dort eine zusätzliche Verkaufsmöglichkeit für die Gastronomie ergibt.", so Thielen.Beim klassischen Lieferservice bestellt man einfache Gerichte für Zuhause. Mit den Außer-Haus-Angeboten während Corona bietet die Gastronomie nun auch aufwändigere Gerichte oder Menüs als Take-away an - selbst die Sterneküche nutzt diese Möglichkeit, notgedrungen. Es ist aber immer noch eine Alternative zum Restaurant-Besuch und eher als "Übergangslösung" gedacht. Wie wäre es, den nächsten Schritt zu gehen und einzelne Bestandteile und besondere "Komponenten" unabhängig vom Restaurantbesuch zu verkaufen und sich so bestenfalls als Gastro-Marke für lokale Qualitätsprodukte bekannt zu machen? Namhafte Köche machen es vor, wie es geht. Aber auch immer mehr regionale Gastronomen belegen, dass das sehr gut funktioniert.In der Regel, so unsere Erfahrung, beginnt es damit, ein eigenes, individuell gestaltetes Etikett zu entwickeln und für die Außer-Haus-Verpackungen zu nutzen – als Visitenkarte sozusagen. Machbar sind auch ein QR-Code für die Speisekarte oder ein Coupon-System für die nächste Bestellung. Gibt es dann nicht nur eine Sauce, sondern drei oder vier, nicht nur eine Sorte Pasta und Eis, sondern eine Auswahl, wird daraus schnell ein Sortiment. Werden diese dann als "Einzelartikel" nicht in Kunststoff, Papier und Aluschalen als Take away verpackt, sondern z.B. in Gläsern, steigt die Wertigkeit, vor allem aber die Haltbarkeit. Als nächstes wir der Verkauf auf die lokalen Bio- und Wochenmärkte, den Onlineshop und den regionalen Einzelhandel ausgeweitet. Damit hat der Lieblingsitaliener, die Eisdiele, das Hotel zur Post und andere die Möglichkeit, mit eigenen Produkten gegen die etablierte Marken-Konkurrenz des Einzelhandels zu punkten. Genau so platzieren sich seit Jahren schon viele Metzer, Imker, Milchhöfe, Gewürzmanufakturen und Saucen-Erfinder. Warum also nicht auch die lokale Gastronomie?Mit einem solchen erweiterten Vertriebskonzept lokaler Gastro-Spezialitäten im Glas und einer entsprechenden Optik spricht dann auch nichts gegen ein Regal mit „Spezialitäten unserer regionalen Restaurants" im Supermarkt am Ort.Somit bieten schon während, vor allem aber nach dem Ende der Corona-Beschränkungen weiterentwickelte „to go"-Konzepte attraktive, ergänzende Absatzmöglichkeiten. Mit dem Konzept der regionalen Vermarktung schafft es die lokale Gastronomie ihre stationären Leistungen in den regionalen bzw. Onlinehandel zu übertragen und neue Vertriebswege zu erschließen, unabhängig von Öffnungszeiten und Lockdown.