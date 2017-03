Exklusives Grillevent mit Tom Heinzle in Mannheim und München

gilt als Pionier neuartiger Grill-Kulinarik. Als Querdenker interpretiert er das Grillen neu und kreiert dabei mit seinem eigenen Stil ganz außergewöhnliche Geschmackserlebnisse. Seine kreativsten Rezepte hat er nun in seinem neuen Buch Toms Grillwerkstatt zusammen getragen und stellt darin eindrucksvoll unter Beweis, dass Grillen sehr viel mehr sein kann, als einfach ein Stück Fleisch auf den Rost zu legen.Wer den sympathischen Grill-Profi, DK-Autor, Vize-Weltmeister sowie mehrfachen österreichischen Staatsmeister im Grillen einmal live erleben möchte, kann dies bei zwei exklusiven Terminen intun. Dort wird Tom Heinzle sein aktuelles Buch vorstellen und live vor Ort auch kleine Kostproben daraus zubereiten.Thalia Buchhandlung - Planken (P7 22, 68161 Mannheim)Der Eintritt zu diesem Event beträgt 15 €.Reservierungen unter thalia.mannheim-p7@thalia.de oder0621-30988015. Weitere Informationen zur Veranstaltung. Hugendubel am Stachus (Karlsplatz 11-12, 80335 München)Der Eintritt zu diesem Event beträgt 10 €.Gerne laden wir Sie ein, an der Veranstaltung teilzunehmen und Tom Heinzle sowie sein neues Buch kennenzulernen. Interviews sind vor Ort – nach vorheriger Anmeldung – gerne möglich. Auch über einen Hinweis auf die Veranstaltung würden wir uns selbstverständlich freuen.