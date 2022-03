Gülle-Song der Dorfrocker geht viral

Die fränkische Band „Dorfrocker“ sorgt erneut für Aufsehen und für einen viralen Hit – mit einem Song über Gülle. Ihre neue Single „Ich fahr Gülle“ wurde erst vor wenigen Tagen, am Fr, 25. März 2022 veröffentlicht, und schon jetzt landete der dazugehörige Videoclip in den TOP20 der Trend-Charts bei Youtube „Das ist der Wahnsinn“, so Tobias Thomann, Sänger der Dorfrocker, zum aktuellen Erfolg. „Eigentlich war der Song als lustiger Nachschlag zu unserer letztjährigen Landwirts-Hommage „Der King“ gedacht. Jetzt stehen wir damit in den Trend-Charts, wo sonst fast immer nur irgendwelche Rapper vertreten sind. Und wir mittendrin mit unserem Gülle-Song“, schmunzelt Tobias.Der Song sei genau jetzt passend zum beginnenden Frühling veröffentlicht worden. Denn ab März wird nicht nur Gülle gefahren, sondern es wird auch langsam wärmer und es beginnen die Landschaften zu blühen. Wir hatten zunächst den Satz ‚Frühling ist erst dann, wenn’s nach Gülle riecht’. Das fanden wir lustig“, so Tobias Thomann. „Dann ist der Song dazu entstanden und wir haben gewartet bis die ersten schönen Frühlingsbilder fürs Video möglich waren.“ Gedreht wurde das Video zum Song erst wenige Tage vor seiner Veröffentlichung. Und nur drei Tage nach dem Upload am Freitagabend kann der Videoclip jetzt bereits eine knappe halbe Million Aufrufe bei Youtube und Facebook verbuchen.„Insbesondere unseren kleinen Bruder Philipp freut diese mega Resonanz“, so Markus der älteste der drei Dorfrocker-Brüder. „Er ist bei uns verantwortlich für die Videodrehs, doch er hatte am letzten Mittwoch – wie ja in zahlreichen Medien berichtet wurde – einen Unfall mit dem Rennrad. Das war nur zwei Tage vor Veröffentlichung des Clips, so dass er die Online-Premiere aus dem Krankenhaus verfolgen musste.“ Doch wie geht es ihm mittlerweile? „Ihm geht es den Umständen entsprechend in Ordnung, auch wenn ihm nach einem Schädel-Hirn-Trauma, zwei zum Teil abgebrochenen Schneidezähnen, nach etlichen Prellungen und Schürfwunden immer noch ordentlich der Schädel brummt“, so Markus Thomann. „Es gab wahnsinnig viele Genesungswünsche, die wir ihm weitergeleitet haben, und über die er sich sehr gefreut hat“, so Tobias Thomann weiter. „Mir hat sogar die Torwart-Legende Sepp Maier geschrieben und ich soll Philipp schöne Grüße ausrichten. Mit Sepp waren wir vor einigen Jahren auf Tournee zusammen mit Florian Silbereisen und vielen anderen Künstlerkollegen und hatten eine mords Gaudi.“