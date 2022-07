Unterwegs mit dem Rad im Dillinger Land

Wer auf der Suche nach abwechslungsreichen Radtouren für verschiedenste Ansprüche ist, der ist im Dillinger Land genau richtig. Mit rund 800 Kilometern ausgeschilderter Radwege ist die Region ein wahres Eldorado für Radler/innen. Mehr als 25 Tages- und Mehrtagestouren zwischen der Schwäbischen Alb im Norden, dem weiten Donautal und den nördlichen Ausläufern des Voralpenlands im Süden bieten Radelspaß pur für Familien, Genussradelnde und Sportliche. 2018 wurde das Radwegenetz im Schwäbischen Donautal sogar vom ADFC mit dem „Goldenen Pedal“ ausgezeichnet.Gleich zwei 4-Sterne-Premiumradwege führen durch das Dillinger Land: der traditionsreiche Donauradweg und der DonauTäler Radweg. Letzterer führt auf rund 300 Kilometern durch 14 Nebenflusstäler der Donau, das sogenannte „Grüne Palais der Flüsse“. Zwischen dem Kesseltal im Norden und dem Mindel- und Kammeltal im Süden radelt man abseits ausgetretener Wege durch die reiche Natur- und Kulturlandschaft des Schwäbischen Donautals.Die einzigartige kulturelle und landschaftliche Vielfalt des Dillinger Lands lässt sich auch auf einer der vielen Tagestouren entdecken. Zum Beispiel bei einer Fahrt rund um das Schwäbische Rom oder entlang des Albtraufs. Besondere Abwechslung, vor allem für Familien, versprechen die Lausch- und Quiztouren. Dabei geht es mit persönlichem Audio-Guide auf Entdeckungstour, im Gepäck jede Menge spannende Geschichten und Rätselfragen.Erfrischung für müde Radlerbeine bieten die vielen Kneippanlagen, Badeseen und Freibäder im Dillinger Land. Und wer sich gerne kulinarisch belohnen möchte, findet auch für den Gaumen tolle Angebot an den Strecken.Der Höhepunkt der Radsaison ist schließlich der Donautal-Radelspaß. 2022 ist die beliebte Veranstaltung zu Gast im Zusamstädtchen Wertingen. Auf drei ausgeschilderten Touren geht es durch das Donau-, Zusam- und Laugnatal. An den Strecken und auf der Zentralveranstaltung warten tolle Aktionen, Unterhaltung und kulinarische Genüsse auf kleine und große Radfans.Nichts wie ab in den Sattel und per Rad das Dillinger Land erkunden! Kostenloses Infomaterial kann unter www.dillingerland.de oder telefonisch unter 07325 9510140 angefordert werden.