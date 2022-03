Frühlingserwachen am DonAUwald-Wanderweg

Das Warten hat ein Ende. Seit Anfang März ist die Winterpause am DonAUwald-Wanderweg beendet und die neue Wandersaison offiziell eröffnet. „Vier Monate lang wurde dem DonAUwald Ruhe gegönnt, eine Pause, die der Natur gutgetan hat“, so Angelika Tittl von Donautal-Aktiv e.V. Deutschlands flachster Premiumwanderweg begrüßte bereits die ersten Wanderer und Wanderinnen des Jahres mit strahlendem Sonnenschein und einem Meer an Märzenbechern und anderen Frühlingsboten.Seit 2019 führt der Premiumwanderweg auf knapp 60 Kilometern durch die einzigartigen Auwälder entlang der Donau zwischen Günzburg und Schwenningen. Besonders bei Naturliebhaber*innen und entspannten Wanderern und Wanderinnen gewinnt der Weg zunehmend an Beliebtheit. Denn auf dem DonAUwald-Wanderweg gibt es kaum nennenswerte Steigungen zu überwinden, es bleibt also jede Menge Zeit für puren Naturgenuss.„Auch für 2022 ist am DonAUwald-Wanderweg einiges geplant“, berichtet Tittl. „Nach drei Jahren steht die Nachzertifizierung des Weges beim Deutschen Wanderinstitut an“. Um das Prädikat Premiumwanderweg auch weiterhin tragen zu dürfen, wird der Weg von externen Prüfenden unter anderem hinsichtlich seiner Wegebeschaffenheit, -führung und seines Erlebniswerts überprüft. Zeitnah sollen am DonAUwald-Wanderweg außerdem weitere Brotzeitinseln und Panoramaliegen aufgestellt werden. Diese sollen den Wandergästen mehr Möglichkeiten geben, den DonAUwald und die Natur in Ruhe zu genießen.Mehr Informationen und kostenloses Infomaterial rund um den DonAUwald-Wanderweg gibt es unterund telefonisch unter 07325 9510110.