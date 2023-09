Vielseitig, von Natur aus kompakt und ideal für Mixe: Die neue Topfchrysanthemen-Serie Cosmo Compact von Dümmen Orange

Edel und mit herausragenden Merkmalen, wie umweltfreundlicherer Anbau und Vielseitigkeit in der Verwendung ausgestattet. Ein fantastischer Teamplayer im breiten Chrysanthemen-Sortiment, der sich darüber hinaus ideal für farbenfrohe Mischungen eignet.



Viele Produktformen, weniger Wachstumsregulatoren und einfacher Anbau – es gibt einige gute Gründe, die neue Serie Cosmo Compact ins Sortiment aufzunehmen. Sie bietet aufregende Eigenschaften, die vor allem für Produzenten interessant und lohnend sind.



Vielseitige Schönheit mit großen Blüten



Bevor sie ihr Potenzial am POS ausspielt, hat die neue Topfchrysanthemen-Serie bereits einiges an Vorzügen im Anbau gezeigt. Denn Cosmo Compact wurde – wie es der Name schon verrät – auf Kompaktheit gezüchtet. Aufgrund ihres natürlichen Habitus benötigt sie weniger Wachstumsregulatoren. Das macht die auffällige Schönheit mit den großen Blüten zu einer umweltfreundlicheren und rentablen Kultur und führt zu einer breiteren Produktpalette. Produzenten können die Sorten leicht miteinander kombinieren oder als Einzelpflanze pro Topf anbieten. Die Serie ist zudem für ein breites Spektrum an Topfgrößen geeignet und kann sogar in sehr kleinen 7er Töpfen kultiviert werden.



Vier atemberaubende Farben



Am auffälligsten sind wohl die atemberaubend großen Blüten der neuen Serie – bis zu 14 cm im Durchmesser können sie erreichen. Und diese gibt es in vier verschiedenen kräftigen Farben: 'Cosmo Compact Bronze' in einem wunderschönen Bronze-Rot, 'Cosmo Compact Purple' mit hell-violetten Blüten, die weiße 'Cosmo Compact White' und 'Cosmo Compact Yellow', deren strahlendes Gelb sich über dem dunkelgrünen Laub abhebt. Alle vier Sorten lassen sich spielend leicht miteinander kombinieren, da sie sehr homogen in Wuchs, Habitus und Timing sind – übrigens auch in einem Topf!



Einheitliche Disbud-Serie



Bei der neuen Serie handelt sich um eine sehr einheitliche Disbud-Serie, die Vergleich zu anderen Disbud-Chrysanthemen weniger Entknospen erfordert. Dies spart zusätzlich Kosten. Die dekorative neue Serie hat eine Reaktionszeit von 7 Wochen und ist einfach zu kultivieren. Auch im Hinblick auf die Verwendung für das eigene Sortiment lässt Cosmo Compact keine Wünsche offen: Sie kann das ganze Jahr über angebaut werden.



Homogen und kräftig



Die neue Serie ist ein Eyecatcher, vom POS bis zur Verwendung beim Endkunden. Die großen Blüten in den atemberaubenden Farben ziehen die Blicke auf sich – und halten mit ihren kräftigen Stielen, was sie versprechen: Lange Haltbarkeit, auch beim Endkunden.



Alles in allem eine „Must have“-Serie für Produzenten, die Vielseitigkeit schätzen und Wert auf Umweltfreundlichkeit legen!