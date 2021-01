Dümmen Orange organisiert neue Online-Ausstellung „Digital Garden Trends“

Aufgrund der Corona Pandemie wurden große Messen, aber auch kleinere Ausstellungen und Versuche abgesagt. Durch die Organisation digitaler Events inspiriert Dümmen Orange seine Kunden weiterhin und informiert sie über alle Trends für die kommende Saison. In diesen Tagen verbringen Menschen auf der ganzen Welt mit weltweiten Sperren immer mehr Zeit zu Hause. Während der Veranstaltung „Digital Garden Trends“ möchte Dümmen Orange seine Kunden und Partner mit neuen Trends und Ideen inspirieren, die helfen Haus und Garten zu einer Wohlfühloase werden zu lassen. Mit einem täglichen Newsletter und digitalen Ausflügen in die eigens dafür angelegten Trendgärten wird Dümmen Orange unter anderem Trends und Produkte zeigen, die mit warmen und natürlichen Erdtönen sowie Pastelltönen dem nordischen „Hygge“ -Lifestyle-Trend entsprechen. Darüber hinaus behandeln die Themengärten Trends wie insektenfreundliche oder besonders pflegeleichte Gärten.Sie interessieren sich für die Veranstaltung Dümmen Orange Digital Garden Trends? Bitte wenden Sie sich per E-Mail an marketing.de@dummenorange.com