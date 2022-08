Die neue Dahlien-Serie „Revelation“ überzeugt auf ganzer Linie

Sommerfrische Farben und insektenfreundlich bis in den Herbst hinein

Eine neue Serie belebt das Sortiment der großartigen Dauerblüher, die jeden Garten und jede Landschaftsgestaltung in eine Blütenoase verwandeln. Dahlia „Revelation“ von Dümmen Orange begeistert mit ihren halbgefüllten Blüten in fünf sommerlich frischen Farben. Leicht und verspielt sorgen die fünf Sorten für Akzente und bieten Insekten ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Für Produzenten, Handel, Landschaftsgärtner wie Verbraucher eine absolute Bereicherung!



Ausdauernde Farbenpracht



Der Name der neuen Serie bedeutet übersetzt „Offenbarung“. Das Geheimnis, das die „Revelation“-Sorten offenlegen, ist der Zauber, den sie ausstrahlen. Sie kombinieren die unglaubliche und ausdauernde Farbenpracht der Dahlien mit der Leichtigkeit und Natürlichkeit des Sommers – und das bis weit in den Herbst hinein.



Fünf frische Sommerfarben



Die großen, halbgefüllten Blüten stehen locker über dem kompakten, dunkelgrünen Laub, das einen wunderbaren Kontrast bereitstellt und den Blüten eine perfekte Bühne bietet. Fünf verschiedene Blütenfarben rücken dadurch noch stärker ins Licht: das strahlende Gelb von Dahlia 'Revelation Yellow', das lebendige Orange von Dahlia 'Revelation Orange', das leuchtende Pink von Dahlia 'Revelation Pink' oder das anziehende Rot von Dahlia 'Revelation Red'. Bei der zweifarbigen Dahlia 'Revelation Salmon Bicolor' wird die leuchtend gelbe Mitte aus Röhrenblüten betont durch das dunkle Lachs der umgebenden Blütenblätter, die nach außen hin hell auslaufen.



Nahrung für Insekten



Die neue Serie ist ein wahrer Augenschmaus für jeden Betrachter und für Insekten zudem ein wahrer Gaumenschmaus, da sie in den halbgefüllten Blüten noch reichlich Nahrung finden. Aufgrund der langen Blühsaison von etwa Juni bis zum ersten Frost ist somit auch für ein überlebenswichtiges Nahrungsangebot im Herbst gesorgt.



Einheitlich und gut verzweigend



Für Produzenten hat Dahlia „Revelation“ ebenfalls einige Vorteile im Gepäck. Die einheitliche Serie verzweigt gut und hat einen geringeren Bedarf an Wachstumsregulatoren. Die Pflanzen sind mittelkräftig im Wuchs und können sowohl geschützt im Gewächshaus wie auch im Freiland angebaut werden. Sie sind ideal für die Produktion in 17-19er Töpfen.



Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten



Die aufrecht wachsenden Sorten sind mittelfrüh und eignen sich für insbesondere für Kübel oder für die Beetbepflanzung. Die attraktiven Dahlia „Revelation“ sorgen dabei entweder als reine Sortenpflanzungen für Aufmerksamkeit oder in Kombination mit anderen Beet- und Balkonpflanzen beziehungsweise Stauden.



Auch für den Garten- und Landschaftsbau bietet die neue Serie ausgezeichnete Möglichkeiten. Die sehr einheitlichen Dahlia „Revelation“-Sorten sind neben der Verwendung im Garten, auf Balkon oder Terrasse ideal für Landschaftsbepflanzungen und präsentieren sich in diesen als zuverlässige Dauerblüher für eine lange Saison.