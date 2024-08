Solar-Offensive auf der EnergyDecentral 2024

Energiekosten senken durch solaren Eigenstrom (Dächer, Fassaden, Brachland)

Solare Elektrifizierung der Betriebe (Wärme, Kälte, Ventilation, E-Mobilität)

Freiflächen nutzen für Solarparks (Verpachtung, Projektpartner, Refinanzierung)

Agri-PV: Kulturen und Strom von der Fläche ernten (Ackerbau, Weideland, Obstanbau, Gemüseanbau)

Kanäle und Seen als Solarflächen nutzen (Floating-PV)

- Leitmesse der dezentralen Energieversorgung findet parallel zur EuroTier und „Inhouse Farming Feed & Food Show“ statt- Bereits 270 angemeldete Aussteller- vom 12. bis 15. November in Hannover- Spotlight Solar-Offensive- kostenlose Erstberatung für interessierte LandwirteDer Bereich Photovoltaik bildet einen immer größeren Schwerpunkt für die Landwirtschaft im Bereich dezentraler Energieerzeugung. Sowohl die Ausbauziele der Bundesregierung als auch der steigende Energiebedarf für die Elektrifizierung der Landwirtschaft schaffen ein enormes Investitionspotenzial für Freiflächenanlagen, Speicher und Agri-PV. Dieses große Interesse spiegelt sich auch bei den Ausstelleranmeldungen wider: 60 der bereits 270 angemeldeten Aussteller haben einen speziellen Fokus auf Photovoltaik und Agri-PV. Hier setzt das von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) organsierte Spotlight „Solar-Offensive“ an und bietet Besucherinnen und Besuchern der EnergyDecentral die unverbindliche Möglichkeit, eine kostenfreie Erstberatung über die Chancen der Photovoltaik für ihren landwirtschaftlichen Betrieb in Anspruch zu nehmen. Unter anderem ist Next2Sun, der Anbieter für vertikaler bifacialer Photovoltaik-Anlagen, als Fachberater mit dabei.Fachpartner des DLG-Spotlight „Solar-Offensive“ sind die Fachmedien „photovoltaik“ und „pv Europe“ aus dem Gentner Verlag. Diese pflegen mit der DLG Service GmbH seit vier Jahren eine enge Partnerschaft, um die solare Energiewende in der Landwirtschaft voranzubringen.Mehr Informationen zum DLG-Spotlight „Solar-Offensive“ finden Sie hier