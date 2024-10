Test: Versicherungsprodukte des Jahres 2024

ARAG: „ARAG Unfall-Schutz 2024“

Baloise: „Baloise Unfallversicherung Gold“

BGV Badische Versicherungen: „BGV Hausratversicherung“

DEVK Versicherungen: „Hausrat-Tarif VHB 2024“

GEV Grundeigentümer-Versicherung: „Hausratversicherung VHB 2024 Home“

Gothaer: „Gothaer Privathaftpflichtversicherung“

Hanse-Merkur: „Hundehalter-Haftpflichtversicherung Premium plus“

Lebensversicherung von 1871: „Golden Berufsunfähigkeitsversicherung für Handwerker und industrielle Fachkräfte“

LVM: „Unfallversicherung – Update"

VGH Versicherungen - Landschaftliche Brandkasse Hannover: „Meldebonus in der Rechtsschutzversicherung“

Zurich: „Junior BU+“

Das Thema Risikoabsicherung wird hierzulande von vielen Menschen als äußerst wichtig angesehen. Ob Kfz, Berufsunfähigkeit, Unfall oder Rechtsschutz – für nahezu jeden Lebensbereich gibt es eine Vielzahl an Versicherungslösungen. Die Versicherer sind dabei sehr dynamisch und arbeiten kontinuierlich daran, neue Produkte auf den Markt zu bringen oder bestehende Angebote zu verbessern. Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat sich mit diesen Entwicklungen beschäftigt und kürt die besten Neuheiten aus der Branche.Das DISQ hatte 163 Versicherungsunternehmen zur Bewerbung aufgerufen und analysierte die 33 eingereichten Produkte. Die Auswertung der Produkte, die im Zeitraum Januar 2024 bis Dezember 2024 auf dem deutschen Markt eingeführt bzw. optimiert wurden/werden, erfolgte unter den zwei Teilaspekten Innovationswert und Nutzen des Produkts. Die Bewertung führte das DISQ gemeinsam mit zwei renommierten Experten durch: Prof. Dr. Matthias Beenken (Professor am Fachbereich Wirtschaft der FH Dortmund, Lehrgebiet BWL/Versicherungswirtschaft) und Constantin Papaspyratos (Chefökonom beim Verbraucherverein Bund der Versicherten e. V.).Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: „Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher wirkt die Welt der Versicherungen wie ein Dschungel aus Angeboten und Konditionen. Aus diesem Grund analysiert das Deutsche Institut für Service-Qualität jährlich interessante Neuheiten und kürt die herausragendsten Produkte.“„Die Auszeichnung als Versicherungsprodukt des Jahres hilft Kundinnen und Kunden einzuordnen, ob neue Produkte substanzielle Innovationen und damit einen Nutzen für sie enthalten“, so Prof. Dr. Matthias Beenken. Constantin Papaspyratos ergänzt: „Die wenigsten Menschen beschäftigen sich gerne mit Versicherungsverträgen. Bewertungen als Versicherungsprodukt des Jahres können veranschaulichen, was alles in neuen Verträgen versicherbar ist und wie vorteilhaft das für Verbraucher sein kann.“Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität