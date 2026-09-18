Die besten Schüleraustausch-Organisationen 2026

Serviceniveau im Durchschnitt gut
- Gesamtniveau: Die Schüleraustausch-Organisationen erzielen mit 71,6 Punkten ein gutes Gesamtergebnis. Dabei reichen die Qualitätsurteile von "sehr gut" bis "ausreichend" und zeigen damit erhebliche Service-Unterschiede.
- Online-Service: In diesem Teilbereich erhalten die Unternehmen den höchsten Durchschnittswert (74,8 Punkte). Die Webseiten liefern in der Regel umfangreiche Informationen und bilden einen guten ersten Anlaufpunkt.
- Telefon-Service: Hier gibt es starke Unterschiede in der Beratungsqualität. 30 Prozent der Telefonate waren beim ersten Anrufversuch nicht erfolgreich, in einigen Fällen wurde lediglich auf einen Rückruf verwiesen.
Häufig fallen Antworten sowohl am Telefon als auch per Mail zu wenig bedarfsgerecht aus. Zwar bleiben Mitarbeitende meist freundlich und tätigen stets korrekte Aussagen, dafür gestalten sie die Bedarfsanalyse in 63,2 Prozent der Telefonate und in 41,9 Prozent der E-Mails zu knapp.
Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ:
"Etwa ein Drittel der Anrufe blieb bei unserem ersten Anwahlversuch unbeantwortet. Zudem gab es bei kaum einem Anbieter eine E-Mail-Empfangsbestätigung. Da Schüleraustausch-Organisationen in der Regel eine junge, digital sehr affine Zielgruppe haben, würden sich Chat-Optionen auf den Webseiten gut anbieten. Dadurch könnte der Druck auf Hotlines und E-Mail-Posteingänge vermutlich entschärft werden und Interessenten hätten direkt Kontakt zu Service-Mitarbeitern."
Die drei besten Schüleraustausch-Organisationen
1. Partnership International (Qualitätsurteil: „sehr gut“)
- Einziger Anbieter mit einem „sehr guten“ Gesamtergebnis: Spitzenreiter unter den gemeinnützigen Organisationen
- Platz eins in den Servicebereichen Telefon und E-Mail: Besonders kompetente Beratung am Telefon, E-Mail-Anfragen wurden alle beantwortet
- Ansprechende Webseite: Sehr gute, intuitive Bedienbarkeit und viele spezielle Informationen
- Erster Platz unter den kommerziellen Anbietern, insgesamt Top 5 in sämtlichen Servicebereichen
- Gute E-Mail-Bearbeitung: Antworten gingen im Schnitt nach nur zwei Stunden ein
- Service am Telefon punktet: Sämtliche Beratungen waren korrekt, vollständig und strukturiert
- Top 3 beim Online-Service: Sehr guter Umfang an grundlegenden Inhalten, inkl. AGB, FAQ und Newsletter
- Guter Telefon-Service: Auskünfte wirken glaubwürdig und direkt
- E-Mail-Service freundlich: Alle Antworten waren hilfsbereit
* gemeinnützige Organisation
Fakten zur Servicestudie
Das Deutsche Institut für Service-Qualität untersuchte von Mai bis August 2026 insgesamt 24 Schüleraustausch-Organisationen, 17 davon kommerzielle und sieben gemeinnützige Anbieter. Die Messung konzentrierte sich auf den Service und erfolgte durch geschulte Testpersonen mittels
- 264 Analysen des Online-Service (24 Analysen der Internetauftritte und 240 Betrachtungen der Internetauftritte durch geschulte Nutzer),
- 240 Analysen der telefonischen Kontaktqualität (10 je Anbieter)
- und 240 Analysen der E-Mail-Beantwortung (10 je Anbieter).
- Online-Service,
- telefonischer Service
- und Service per E-Mail.
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:
Deutsches Institut für Service-Qualität im Auftrag von ntv