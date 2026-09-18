Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1072752

DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG Dorotheenstraße 48 22301 Hamburg, Deutschland https://disq.de
Ansprechpartner:in Frau Jasmin Deiter +49 40 2788914820
Logo der Firma DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Die besten Schüleraustausch-Organisationen 2026

Branche mit schwankender Service-Leistung, aber informativen Webseiten

(lifePR) (Hamburg, )
Tausende Jugendliche leben jedes Jahr Wochen oder Monate in einem fremden Land, um die dortige Kultur besser kennenzulernen. Doch bei welchen Schüleraustausch-Organisationen sind Familien wirklich gut aufgehoben? Eine aktuelle Servicestudie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) hat im Auftrag des Nachrichtensenders ntv analysiert, wie es um die Beratungsleistung von 24 kommerziellen und gemeinnützigen Anbietern steht (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Serviceniveau im Durchschnitt gut
  • Gesamtniveau: Die Schüleraustausch-Organisationen erzielen mit 71,6 Punkten ein gutes Gesamtergebnis. Dabei reichen die Qualitätsurteile von "sehr gut" bis "ausreichend" und zeigen damit erhebliche Service-Unterschiede.
  • Online-Service: In diesem Teilbereich erhalten die Unternehmen den höchsten Durchschnittswert (74,8 Punkte). Die Webseiten liefern in der Regel umfangreiche Informationen und bilden einen guten ersten Anlaufpunkt.
  • Telefon-Service: Hier gibt es starke Unterschiede in der Beratungsqualität. 30 Prozent der Telefonate waren beim ersten Anrufversuch nicht erfolgreich, in einigen Fällen wurde lediglich auf einen Rückruf verwiesen.
Bedarfsanalyse oft zu knapp

Häufig fallen Antworten sowohl am Telefon als auch per Mail zu wenig bedarfsgerecht aus. Zwar bleiben Mitarbeitende meist freundlich und tätigen stets korrekte Aussagen, dafür gestalten sie die Bedarfsanalyse in 63,2 Prozent der Telefonate und in 41,9 Prozent der E-Mails zu knapp.

Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ:

"Etwa ein Drittel der Anrufe blieb bei unserem ersten Anwahlversuch unbeantwortet. Zudem gab es bei kaum einem Anbieter eine E-Mail-Empfangsbestätigung. Da Schüleraustausch-Organisationen in der Regel eine junge, digital sehr affine Zielgruppe haben, würden sich Chat-Optionen auf den Webseiten gut anbieten. Dadurch könnte der Druck auf Hotlines und E-Mail-Posteingänge vermutlich entschärft werden und Interessenten hätten direkt Kontakt zu Service-Mitarbeitern."

Die drei besten Schüleraustausch-Organisationen

1. Partnership International (Qualitätsurteil: „sehr gut“)
  • Einziger Anbieter mit einem „sehr guten“ Gesamtergebnis: Spitzenreiter unter den gemeinnützigen Organisationen
  • Platz eins in den Servicebereichen Telefon und E-Mail: Besonders kompetente Beratung am Telefon, E-Mail-Anfragen wurden alle beantwortet
  • Ansprechende Webseite: Sehr gute, intuitive Bedienbarkeit und viele spezielle Informationen
2. Do it Education (Qualitätsurteil: „gut“)
  • Erster Platz unter den kommerziellen Anbietern, insgesamt Top 5 in sämtlichen Servicebereichen
  • Gute E-Mail-Bearbeitung: Antworten gingen im Schnitt nach nur zwei Stunden ein
  • Service am Telefon punktet: Sämtliche Beratungen waren korrekt, vollständig und strukturiert
3. Open Door International e.V. (Qualitätsurteil: „gut“)
  • Top 3 beim Online-Service: Sehr guter Umfang an grundlegenden Inhalten, inkl. AGB, FAQ und Newsletter
  • Guter Telefon-Service: Auskünfte wirken glaubwürdig und direkt
  • E-Mail-Service freundlich: Alle Antworten waren hilfsbereit
Weitere Anbieter von Schüleraustausch-Organisationen (alphabetisch): AFS*, AIFS Educational Travel, ASSE, Ayusa-Intrax, Camps International, DFSR, Experiment e.V.*, GLS Sprachenzentrum, HiCo, IE International Experience*, ISKA, IST, Kulturwerke Deutschland, MAP, Rotary Jugenddienst Deutschland*, Stepin, Switch You, Travel Works, Treff Sprachreisen, Xplore und YFU*.

* gemeinnützige Organisation

Fakten zur Servicestudie

Das Deutsche Institut für Service-Qualität untersuchte von Mai bis August 2026 insgesamt 24 Schüleraustausch-Organisationen, 17 davon kommerzielle und sieben gemeinnützige Anbieter. Die Messung konzentrierte sich auf den Service und erfolgte durch geschulte Testpersonen mittels
  • 264 Analysen des Online-Service (24 Analysen der Internetauftritte und 240 Betrachtungen der Internetauftritte durch geschulte Nutzer),
  • 240 Analysen der telefonischen Kontaktqualität (10 je Anbieter)
  • und 240 Analysen der E-Mail-Beantwortung (10 je Anbieter).
Insgesamt flossen 744 Servicekontakte in die Auswertung ein, 31 je Anbieter. Im Fokus standen die Bereiche
  • Online-Service,
  • telefonischer Service
  • und Service per E-Mail.


Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:

Deutsches Institut für Service-Qualität im Auftrag von ntv

DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt dazu unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Bundesweit sind über 2.000 geschulte Testpersonen im Einsatz. Die Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und standardisierte Messverfahren zur Anwendung kommen, werden von einem interdisziplinären Team aus Soziologie, Ökonomie und Psychologie geleitet. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten so wertvolle Orientierung für ihre Kaufentscheidungen; Unternehmen profitieren von wichtigen Impulsen für ihr Qualitätsmanagement. Das DISQ arbeitet im Auftrag renommierter Print-Medien und TV-Sender – Auftragsstudien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.