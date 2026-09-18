Die besten Schüleraustausch-Organisationen 2026

Gesamtniveau : Die Schüleraustausch-Organisationen erzielen mit 71,6 Punkten ein gutes Gesamtergebnis. Dabei reichen die Qualitätsurteile von "sehr gut" bis "ausreichend" und zeigen damit erhebliche Service-Unterschiede.

: Die Schüleraustausch-Organisationen erzielen mit 71,6 Punkten ein gutes Gesamtergebnis. Dabei reichen die Qualitätsurteile von "sehr gut" bis "ausreichend" und zeigen damit erhebliche Service-Unterschiede. Online-Service : In diesem Teilbereich erhalten die Unternehmen den höchsten Durchschnittswert (74,8 Punkte). Die Webseiten liefern in der Regel umfangreiche Informationen und bilden einen guten ersten Anlaufpunkt.

: In diesem Teilbereich erhalten die Unternehmen den höchsten Durchschnittswert (74,8 Punkte). Die Webseiten liefern in der Regel umfangreiche Informationen und bilden einen guten ersten Anlaufpunkt. Telefon-Service: Hier gibt es starke Unterschiede in der Beratungsqualität. 30 Prozent der Telefonate waren beim ersten Anrufversuch nicht erfolgreich, in einigen Fällen wurde lediglich auf einen Rückruf verwiesen.

Einziger Anbieter mit einem „sehr guten“ Gesamtergebnis: Spitzenreiter unter den gemeinnützigen Organisationen

Platz eins in den Servicebereichen Telefon und E-Mail: Besonders kompetente Beratung am Telefon, E-Mail-Anfragen wurden alle beantwortet

Ansprechende Webseite: Sehr gute, intuitive Bedienbarkeit und viele spezielle Informationen

Erster Platz unter den kommerziellen Anbietern, insgesamt Top 5 in sämtlichen Servicebereichen

Gute E-Mail-Bearbeitung: Antworten gingen im Schnitt nach nur zwei Stunden ein

Service am Telefon punktet: Sämtliche Beratungen waren korrekt, vollständig und strukturiert

Top 3 beim Online-Service: Sehr guter Umfang an grundlegenden Inhalten, inkl. AGB, FAQ und Newsletter

Guter Telefon-Service: Auskünfte wirken glaubwürdig und direkt

E-Mail-Service freundlich: Alle Antworten waren hilfsbereit

264 Analysen des Online-Service (24 Analysen der Internetauftritte und 240 Betrachtungen der Internetauftritte durch geschulte Nutzer),

240 Analysen der telefonischen Kontaktqualität (10 je Anbieter)

und 240 Analysen der E-Mail-Beantwortung (10 je Anbieter).

Online-Service,

telefonischer Service

und Service per E-Mail.

Tausende Jugendliche leben jedes Jahr Wochen oder Monate in einem fremden Land, um die dortige Kultur besser kennenzulernen. Doch bei welchen Schüleraustausch-Organisationen sind Familien wirklich gut aufgehoben? Eine aktuelle Servicestudie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) hat im Auftrag des Nachrichtensenders ntv analysiert, wie es um die Beratungsleistung von 24 kommerziellen und gemeinnützigen Anbietern stehtHäufig fallen Antworten sowohl am Telefon als auch per Mail zu wenig bedarfsgerecht aus. Zwar bleiben Mitarbeitende meist freundlich und tätigen stets korrekte Aussagen, dafür gestalten sie die Bedarfsanalyse in 63,2 Prozent der Telefonate und in 41,9 Prozent der E-Mails zu knapp."Etwa ein Drittel der Anrufe blieb bei unserem ersten Anwahlversuch unbeantwortet. Zudem gab es bei kaum einem Anbieter eine E-Mail-Empfangsbestätigung. Da Schüleraustausch-Organisationen in der Regel eine junge, digital sehr affine Zielgruppe haben, würden sich Chat-Optionen auf den Webseiten gut anbieten. Dadurch könnte der Druck auf Hotlines und E-Mail-Posteingänge vermutlich entschärft werden und Interessenten hätten direkt Kontakt zu Service-Mitarbeitern."Weitere Anbieter von Schüleraustausch-Organisationen (alphabetisch): AFS*, AIFS Educational Travel, ASSE, Ayusa-Intrax, Camps International, DFSR, Experiment e.V.*, GLS Sprachenzentrum, HiCo, IE International Experience*, ISKA, IST, Kulturwerke Deutschland, MAP, Rotary Jugenddienst Deutschland*, Stepin, Switch You, Travel Works, Treff Sprachreisen, Xplore und YFU*.* gemeinnützige OrganisationDas Deutsche Institut für Service-Qualität untersuchte von Mai bis August 2026 insgesamt 24 Schüleraustausch-Organisationen, 17 davon kommerzielle und sieben gemeinnützige Anbieter. Die Messung konzentrierte sich auf den Service und erfolgte durch geschulte Testpersonen mittelsInsgesamt flossen 744 Servicekontakte in die Auswertung ein, 31 je Anbieter. Im Fokus standen die BereicheVeröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität im Auftrag von ntv